Spiele, nach denen Sie Ausschau halten sollten - Juni 2025

HQ

Nun, endlich ist es soweit. Der Juni steht vor der Tür und für 2025 bedeutet das vor allem zwei Dinge. Erstens, dass die Summer Game Fest Event-Saison da ist, was bedeutet, dass es viele Neuigkeiten und Enthüllungen geben wird, und zweifellos auch eine Sammlung von Überraschungs-Launchs. Im Anschluss daran folgt die Veröffentlichung von Nintendo Switch 2, die wir in dieser Episode von Games To Look For recht kurz halten werden, da viele der Debüttitel Wiederveröffentlichungen oder Portierungen sind. Es gibt zwar Switch 2 Versionen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom und viele zusätzliche Spiele, die im Einklang mit dem Switch 2 erscheinen, aber wir werden diese Folge an die neuen Projekte anpassen, die diesen Monat erscheinen. Da das der Fall ist, lassen Sie uns weitermachen.

Mario Kart World (Switch 2) - 5. Juni

Es gibt wohl kein größeres Spiel in diesem Monat als das, mit dem wir beginnen. Mario Kart World ist der nächste große Teil der langjährigen Kart-Rennserie und bringt eine Vielzahl massiver Änderungen und Verbesserungen mit sich. Ein Beispiel dafür ist ein Open-World-Abenteuermodus, in dem die Spieler frei durch die vielen Biome reisen, Herausforderungen meistern und Geheimnisse finden können. Das soll nicht heißen, dass die charakteristische hektische und beliebte Rennaction nicht verloren gehen wird, denn wenn überhaupt, wird sie mit neuen Bewegungs- und Steuerungsmechaniken verbessert, die sich herausbilden, um dieses Mario Kart zum bisher besten der Serie zu machen.

HQ

Rune Factory: Guardians of Azuma (PC, Switch, Switch 2) - 5. Juni

Für diejenigen, die nach etwas suchen, das sich mehr auf die Geschichte und sogar auf die Lebenssimulation konzentriert, ist Marvelous ' Rune Factory: Guardians of Azuma das Spiel, auf das man achten sollte. Dieses nächste Kapitel in der langjährigen Serie wird die Formel neu interpretieren, indem die Spieler in die Rolle eines Earth Dancer schlüpfen, eines Wesens, das beeindruckende und mystische Fähigkeiten einsetzt, um korrupte Monster zu bekämpfen und saisonale Farmen aufzubauen und zu unterstützen. Wenn Sie gedacht haben, dass Harvest Moon schon immer zu wenig Action hatte, ist Rune Factory: Guardians of Azuma wahrscheinlich das richtige Spiel für Sie.

Werbung:

HQ

Nintendo Switch 2 Willkommenstour (Switch 2) - 5. Juni

Ein weiterer Switch 2 Launch-Titel. Im Gegensatz zu Mario Kart World ist Nintendo Switch 2 Welcome Tour im Wesentlichen Nintendos Antwort auf Astro's Playroom. Dies ist ein Projekt, das Minispiele und Erkundungen nutzt, um Switch 2 -Besitzern alles über ihre neue Konsole und einige der skurrileren Dinge beizubringen, die sie kann. Es mag die Gameplay-Tiefe des Plattformers von Team Asobi fehlen, aber es lohnt sich trotzdem, einen Blick darauf zu werfen, wenn du dir das Nachfolger-System schnappst.

Werbung:

Dune: Awakening (PC) - 10. Juni

Meine Arrakis, meine Dune. Die Open-World-Survival-Experten von Funcom haben es sich zur Aufgabe gemacht, Frank Herberts legendären Wüstenplaneten zum Gegenstand eines völlig neuen Abenteuers zu machen. Dune: Awakening versetzt die Spieler in ein weitläufiges und sandiges Biom, in dem alles darauf aus ist, dich zu töten. Egal, ob es sich um das Sonnenlicht, die Hitze, NPC-Einheiten, andere Spieler oder sogar Sandwürmer handelt, in diesem Spiel geht es darum, sich in einem Universum, das sich von der ursprünglichen Zeitlinie unterscheidet, einen Namen zu machen, indem es erforscht, was passiert wäre, wenn Paul Atreides nie geboren worden wäre...

HQ

MindsEye (PC, PS5, Xbox Series) - 10. Juni

Von einer Reihe von Branchenveteranen und ehemaligen Rockstar -Mitarbeitern entwickelt, ist Build a Rocket Boy 's MindsEye ein explosives Actionspiel, das in der Zukunft spielt. Dieses Spiel wird als erzählerischer Einzelspieler-Abenteuerthriller beschrieben und entführt die Spieler in die fiktive Stadt Redrock, in der es in den Schuhen des ehemaligen Spezialeinheiten-Agenten Jacob Diaz darum geht, die Wahrheit aufzudecken und herauszufinden, wie die Technologie der Reichen und der Elite eingesetzt wird, um die Menschheit zu zügeln und zu kontrollieren.

HQ

Rainbow Six: Siege X (PC, PS5, Xbox Series) - 10. Juni

Ubisoft gibt Rainbow Six: Siege endlich das Upgrade, das es sich schon lange gewünscht hat. Nach fast einem Jahrzehnt im Betrieb wird der taktische Shooter auf Siege X aktualisiert, eine neue Entwicklung, die eine bessere Grafik und Leistung, neue Spielmöglichkeiten, alle Originalinhalte rechtzeitig und das alles unter Verzicht auf die Unterstützung der letzten Generation, um sicherzustellen, dass das Spiel auf aktueller Hardware noch besser funktioniert. Unnötig zu erwähnen, dass Sie, wenn Sie ein häufiger Siege -Spieler sind, Siege X nicht verpassen möchten.

HQ

The Alters (PC, PS5, Xbox Series) - 13. Juni

11 bit Studios verleiht dem Survival-Bereich mit The Alters eine einzigartige Note. Dies ist ein Sci-Fi-Spiel, das Abenteuer-, Überlebens- und Basenbauelemente zu einem einzigartigen und ungewöhnlichen Projekt verbindet, bei dem es darum geht, alternative Versionen des Protagonisten Jan Dolski zu erschaffen, um einen sehr feindlichen fremden Planeten zu erobern und zu entkommen. Das mag zwar schon herausfordernd genug erscheinen, aber The Alters fügt der Gleichung persönliche und personelle Turbulenzen und Entscheidungen hinzu, um dieses Überlebenserlebnis nur für die Mutigen zu machen.

HQ

FBC: Firebreak (PC, PS5, Xbox Series) - 17. Juni

Remedy führt keine Multiplayer-Spiele durch. Oder besser gesagt, sie tun es nicht sehr oft... FBC: Firebreak ist ein unorthodoxes Projekt für das talentierte finnische Team, denn es geht um eine dreiköpfige Crew, die sich im Rahmen der Federal Bureau of Control in kontaminierte Gebiete begibt, um Bedrohungen zu überwinden. Ja, FBC: Firebreak ist der nächste Teil der Remedy Connected Universe, da er auf den Ereignissen von Control und Alan Wake 2 aufbaut, um eine seltsame und ungewöhnliche Reihe von Missionen und Aufgaben zu liefern, die die Spieler als Gruppe mit einer Reihe von skurrilen und mächtigen Fähigkeiten und Werkzeugen meistern müssen.

HQ

Tron: Catalyst (PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 17. Juni

Disney schenkt Tron endlich die Liebe, die es verdient. Die kultige Sci-Fi-Serie wird noch in diesem Jahr verfilmt, und im Juni bekommt sie auch ein brandneues Videospiel. Bekannt als Tron: Catalyst, ist dies ein Action-Adventure, in dem die Spieler im Arq Grid gefangen sind und die Aufgabe haben, zu entkommen, indem sie ihre treuen Light Cycle und Identity Disc und eine spezielle Looping-Kraft namens Glitch einsetzen. Für diejenigen, die auf der Suche nach neonfarbenen Stadtansichten und einer digitalen Welt wie keine andere sind, sollten Sie dieses Spiel nicht verpassen wollen.

HQ

Lost in Random: The Eternal Die (PC, PS5, Xbox Series) - 17. Juni

Obwohl es den gleichen Namen hat, ist Lost in Random: The Eternal Die nicht wirklich eine Fortsetzung des jüngsten Action-Strategiespiels, sondern es handelt sich um ein Spin-off-Action-Roguelike, das sich eher wie ein Hack-and-Slash-Erlebnis spielt. In Lost in Random: The Eternal Die verkleiden sich die Spieler in der gleichen eigenartigen und denkwürdigen Welt als Queen Aleksandra und Die-Companion Fortune, während sie die Aufgabe haben, mächtige Gegenstände und Fähigkeiten einzusetzen, um der bizarren Welt zu entkommen.

HQ

Rückkampf (PC, PS5, Xbox Series) - 19. Juni

EA Sports FC und eFootball Fans ziehen hinüber, die Schöpfer der Martial-Arts-Sensation Sifu wollen die digitale Fußballwelt erobern. Diesen Juni erscheint Rematch und bietet eine ganz eigene Herangehensweise an den virtuellen Fußball, eine, die mehr Arcade- und Freestyle-Gameplay ähnlich wie FIFA Street mit aufregenden Third-Person-Mechaniken kombiniert, die dir eine unvergleichliche Kontrolle über deinen Spieler geben. Sloclap möchte mit diesem Spiel die Welt des digitalen Fußballs wirklich auf den Kopf stellen, was bedeutet, dass Sie als Fan dieses Spiel nicht überspringen möchten.

HQ

Death Stranding 2: On the Beach (PS5) - 26. Juni

Wenn wir sagen, dass Mario Kart World wohl das größte Spiel im Juni ist, ist Death Stranding 2: On the Beach dasjenige, mit dem es zu kämpfen hat. Die Fortsetzung scheint größer, besser und seltsamer zu sein als ihr Vorgänger und bietet ein Abenteuer, das auf einer hochkarätigen Besetzung basiert und das bizarre Universum an neue Orte führt, vor allem in die gefährlichen Länder Australiens.Kojima Productions PlayStation hat dieses Jahr vielleicht nicht allzu viele große exklusive Spiele, aber Death Stranding 2 ist sicherlich ein Titan, den jeder auf dem Radar haben sollte.

HQ

Und das war's. Auch dieser Monat hat Videospielfans viel zu bieten und zweifellos noch mehr, wenn die Event-Saison voranschreitet, aber in Bezug auf die Must-Plays, die wir bereits kennen, werden Sie mit diesen Spielen nichts falsch machen. Wie üblich solltet ihr in einem Monat wiederkommen, um zu sehen, was der Juli 2025 für die Fans bereithält.