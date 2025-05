Der generische Held

HQ

Es gibt viele bunte, ikonische Galionsfiguren in der Gaming-Welt, deren Persönlichkeit, Einstellung, Charme und Originalität im Laufe der Jahre viele Gamer verzaubert haben. Sonic ist eine davon, Lara Croft ist eine andere, ebenso wie Marcus Fenix, Nico Bellic, Solid Snake, Duke Nukem, Kratos, Ellie, Guybrush Threepwood, Nathan Drake, Cloud und viele mehr. Aber dann gibt es da noch all diese hohlen, generischen Helden, die oft dazu gedacht sind, dass ich als Spieler sie mit meiner eigenen Persönlichkeit füllen kann. Und es gibt viele davon, die meine ganz persönlichen Favoriten sind, und ich dachte, ich würde sie unten auflisten.

Haupthäuptling

Für diejenigen, die die Bücher nicht gelesen haben, sondern den gesamten Kanon, der in den letzten 20 Jahren veröffentlicht wurde, aufgesogen haben, gibt es nur sehr wenige Spielhelden, die anonymer sind als Bungies olivgrüner Supersoldat. Master Chief hat einen generischen Namen, eine generische Rüstung, eine generische Stimme, und in den ersten drei Spielen wird uns nicht einmal gesagt, warum er kämpft oder was er von den Kriegen hält, die er größtenteils befehligt. Alles, was wir hören, ist, dass er Befehle befolgt und dass er die Absicht hat, die Covenant auszulöschen, weil sie der Feind sind, und wider besseres Wissen habe ich ihn und seine extreme Anonymität immer geliebt. Die Chief ist so hart und so unerbittlich, dass sie in bestimmten Sequenzen fast parodistisch wird und sie passt so unverschämt zu Halo als Spielserie. Stattdessen steht die Persönlichkeit von Cortana im Mittelpunkt, sowie all die Werte, die ich als Gamer hineingesteckt habe - dem kosmischen Krieg, der Xbox auf die Gaming-Landkarte gebracht hat, Farbe und Charakter zu verleihen.

Gordon Freeman

Manchmal ist es wirklich das Gesetz der Notwendigkeit, das zusammen mit Talent, Glück und Timing ein Ganzes bildet, das nicht nur die Konkurrenz in den Schatten stellt, sondern die gesamte Form der Unterhaltung neu definiert. Half-Life und seine Hauptfigur Gordon Freeman taten genau das in der ersten Hälfte des Jahres 1998, und die Tatsache, dass Gordon ein anonymes Aussehen hatte, eine anonyme Persönlichkeit und nicht während des gesamten 18-stündigen Action-Abenteuers sprach, lag nicht daran, dass Gabe Newell & Co wirklich einen generischen Helden ohne Persönlichkeit wollten, sondern daran, dass sie nicht wussten, wie man einen Charakter erschafft, über den sich der Spieler nicht ärgern würde. Ursprünglich hatten wir die Idee, uns von Duke Nukem inspirieren zu lassen, indem wir uns von einer bärtigen Reinigungskraft auf Black Mesa mit einer schillernden Persönlichkeit durch die unterirdische Forschungseinrichtung führen ließen, die von Außerirdischen überfallen wurde, mit Sinn für Humor und einem harten Äußeren. All dies wurde jedoch in den Mülleimer geworfen, und der körperlose, stumme Freeman wurde geboren. Die Tatsache, dass Gordon nicht sprach, dass er nichts sagte und damit unser Erlebnis nicht für uns beeinflusste, war ein Geniestreich, denn alle Dialoge und die umgebungsbezogene Geschichte, die uns präsentiert wurde (immer aus der Perspektive des Spielers, nie über herausgezoomte Filmsequenzen), gingen direkt in die Großhirnrinde, wie es zuvor noch kein ActionspielHalf-Life geschafft hatte.

Doom Slayer

Der Hauptheld in den Doom -Spielen läuft seit den frühen 90er Jahren in seiner leuchtend grünen Rüstung und seinem ikonischen Weltraumhelm herum und schlägt Höllendämonen zu klebrigem Brei, ohne einen richtigen Namen zu haben. id Software kümmerten sich so wenig um Story, Konzept, Thema und Prämisse, dass sie sich nicht einmal die Mühe machten, ihrem ultra-anonymen Helden einen Namen zu geben, und so ging es weiter. In den letzten Jahren hat Slayer den Helm ein paar Mal abgenommen und im neu veröffentlichten The Dark Ages haben Hugo Martin & Co eine größere Geschichte geliefert, aber es hat immer etwas Cooles, in Doom namenlos, persönlichkeitslos und obdachlos zu sein, alles mit einem einzigen Ziel: Töte alle Dämonen!

Super Mario

Mario? Anonym? Sie sind wahrscheinlich ein wenig verwirrt. Immerhin ist er sowohl korpulent, in knalligem Rot gekleidet, hat eine große, schöne Mütze, den kräftigsten Schnurrbart der Gaming-Welt und schreit in jedem Spiel, die ganze Zeit, "Let's-a-goooo!". Sicherlich könnte man Mario als alles andere als anonym bezeichnen? Ich sehe ihn aber ein bisschen anders. Bevor Illumination das äußerst charmante The Super Mario Bros. Movie zusammenstellte, in dem Mario plötzlich sein eigenes Geschäft, einen Firmenwagen, rivalisierende Klempner mit schlechter Einstellung, eine harte Familie und regelrechte Coming-of-Age-Probleme hatte, die sich manifestierten, als er versuchte einzuschlafen... Davor hatte er nichts außer einem Bruder, mit dem er nie sprach, und einem Dinosaurierfreund, den er nie streichelte. Er hatte eine monotone dünne Stimme und sagte in jedem Spiel den gleichen Satz, er hatte keine wirkliche Persönlichkeit, wir wussten nicht, woher er kam, was seine wahre Motivation war, oder ob er es überhaupt mochte, jedes Jahr die gleiche alte Prinzessin vor dem gleichen Schildkrötenbösewicht zu retten, immer wieder. Mario hatte jahrzehntelang keine Haltung und keinen Charakter, weshalb er unbedingt auf diese Liste gehört.

Samus Aran

Ich werde mich für immer an die Überraschung oder vielleicht sogar an den "Schock" erinnern, als sich am Ende von Metroid (NES) herausstellte, dass der coole Kopfgeldjäger-Typ mit der Armkanone, mit der ich gerade herumgelenkt und das Böse Mother Brain zu Tode geprügelt hatte, sich als Mädchen entpuppte. Ich saß einfach nur da, mit offenem Mund, als die letzte Sequenz abgespielt wurde, und seitdem bin ich ein äußerst leidenschaftlicher Metroid Fan. Ich liebe Metroid. Ich betrachte Super Metroid als den absoluten Höhepunkt der Spielserie und ich liebe Samus als Charakter. Aber anonym in Bezug auf Persönlichkeit, Charakter und Einstellung war sie schon immer, oft mehr als jede andere Heldin, die Nintendo geschaffen hat. Hinter der Maske, in ihrem ikonischen Outfit, gab es jedoch (genau wie bei Master Chief und Gordon Freeman ) immer Platz für mich als Spieler, um mich in die Rolle der führenden Kopfgeldjäger-Legende der Galaxis zu träumen und so in die Welt des Spiels einzutauchen und die Atmosphäre aufzusaugen. Ich glaube nicht, dass das jemals die Absicht von Gunpei Yokoi war, ich denke, dass die technischen und erzählerischen Einschränkungen der damaligen Zeit einfach nicht viel mehr zuließen, und dafür bin ich 40 Jahre später dankbar.

Welche generischen Helden sind deine Favoriten?