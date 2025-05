Retro Hits: Die Superhelden-Spiele, die den Weg für die Arkham-Serie ebneten

HQ

Zu sagen, dass es ein Vorher und Nachher Batman: Arkham Asylum für Superheldenspiele gibt, ist sicherlich nicht übertrieben. Rocksteady hat das Buch komplett neu geschrieben und bietet ein fleischiges, vollmundiges Abenteuer mit hervorragendem Gameplay und großer Abwechslung neben einer gut geschriebenen Geschichte.

Es war nicht nur ein brillantes Superheldenspiel, das das Konzept für immer veränderte, es war auch ein verdammt gutes Spiel und ein lächerlich umfassendes Superheldenprodukt, das die meisten Filme des Genres zu dieser Zeit in den Schatten stellte. Aber... Das bedeutet nicht, dass alle Superhelden-Spiele davor schlecht waren. Sicher, es gab viele großartige Titel, auch wenn sie normalerweise ziemlich eindimensional in ihrer Herangehensweise waren und hauptsächlich davon handelten, Menschen ins Gesicht zu schlagen oder auf sie zu schießen.

Das kann aber natürlich auch Spaß machen, und in diesem Sinne habe ich jetzt meine Spielesammlung nach den Edelsteinen durchwühlt und mir zehn wirklich tolle Superhelden-Spiele herausgesucht, die entstanden sind, bevor die Messlatte um Rocksteady deutlich höher gelegt wurde.

Batman: Das Videospiel (NES - 1989)

Obwohl es sich "nur" um ein lizenziertes Spiel handelt, das auf Tim Burtons geliebtem Film basiert, hat Sunsoft einen straffen, stilvollen und düsteren Action-Plattformer abgeliefert, der immer noch Bestand hat. Es war sehr teuer, aber zum Glück hatte mein Bruder Geburtstag, als es veröffentlicht wurde, also hat er es geschenkt. Die Steuerung war genau richtig, die Kämpfe waren aufregend und das Jump'n'Run war eine brillante Ergänzung, die das Spiel wirklich authentisch wirken ließ. Hinzu kam ein düsterer, pumpender Soundtrack, und wir hatten ein 8-Bit-Erlebnis, das zu den besten gehörte, die für das NES verfügbar waren. Als Nebenbemerkung wollte ich auch Batman für Commodore 64 als erstes (und ältestes) Spiel auf dieser Liste aufnehmen, aber am Ende hat es knapp den Schnitt verpasst.

Batman kehrt zurück (Super Nintendo - 1992)

Das waren in gewisser Weise die Arkham Spiele zwei Jahrzehnte bevor sie veröffentlicht wurden. Anstatt herumzuspielen, entschied sich Konami für ein sauberes, brutales Beat 'em up im klassischen Final Fight -Stil mit wunderschöner Grafik, bei dem das Schleudern von Feinden gegen Wände so befriedigend war, wie es sich anhört. Es gab auch ein Spiel mit dem gleichen Namen für das Mega Drive, das von Malibu Interactive entwickelt wurde, aber es war ein anderer Titel (es war damals nicht ungewöhnlich, separate Spiele zu haben, anstatt marginal unterschiedliche Versionen). Damals wurde viel darüber gestritten, was besser sei, aber Super Nintendo hat diesen Kampf gewonnen.

X-Men (Arcade - 1992)

Es mag vor über 30 Jahren veröffentlicht worden sein, aber erst 2010 konnten wir es endlich zu Hause spielen, auf PlayStation 3 und Xbox 360. Dies wäre einer der größten Klassiker des Beat-'em-up-Genres geworden, aber wie gesagt, es kam nicht auf die Heimkonsolen und es gab sowieso keine Möglichkeit, mit sechs Leuten zu spielen, was eine der Hauptattraktionen ist. Letztendlich schulterten hier bis zu sechs Personen jeweils einen X-Men-Charakter, um gemeinsam Prügel auszuteilen und Bosse in farbenfrohen Grafiken zu besiegen. Jeder Charakter hatte seine eigenen einzigartigen Kräfte, die dem Spiel eine große Dynamik verliehen und die Zusammenarbeit förderten. Ein zeitloses Juwel, das die Essenz der X-Men besser einfängt als die meisten anderen Spiele.

Spider-Man and Venom: Maximum Carnage (Mega Drive/Super Nintendo - 1994)

Ich verfolgte Spider-Man und hatte von der unglaublichen Maximum Carnage -Serie gehört, und es stellte sich heraus, dass sie dem Hype gerecht wurde. Als das Spiel erschien, habe ich mir sofort die Super Nintendo Version gekauft und meine Zeit mit dem coolen und explosiven Action-Adventure genossen. Die Grafik war extrem farbenfroh und funkelte mit einer 90er-Jahre-Ästhetik, und der Soundtrack bot eine hart rockende Sammlung von Tracks. Das Gameplay war eigentlich recht einfach, aber es gab eine klare Idee und das ist wirklich ein echter 16-Bit-Klassiker.

Die Abenteuer von Batman & Robin (Mega Drive/Super Nintendo - 1995)

Dieses Abenteuer bot ein düsteres und actiongeladenes Erlebnis mit einer Reihe kreativer Bosse und einem schnellen Gameplay, das der TV-Serie alle Ehre machte. Jede Stage war gefüllt mit explosiver Action und gemütlichen Art-Deco-Designs, bei denen Batman seine Gadgets und Fäuste einsetzte, um Feinde zu bekämpfen. Es war ein für seine Zeit besonders technisch beeindruckendes Action-Adventure, das großartige Kampfsysteme mit Jump'n'Run-Elementen kombinierte, und es fühlt sich leider traurig vergessen an. Ich denke, das könnte auch heute noch neu aufgelegt werden und ein Publikum finden.

Der Punisher (Mega Drive - 1995)

The Punisher war eines der intensivsten Beat-'em-up-Spiele dieser Ära und wurde von Capcom unter der gleichen Prämisse wie Final Fight entwickelt. Es trug wesentlich dazu bei, dass Sega erwachsenere und coolere Actionspiele hatte als Nintendo, und Frank Castle war mit vielen Waffen, Explosionen und düsterer Gewalt in Topform. Die farbenfrohen und wunderschönen Pixel verstärkten das Gefühl, dass es sich um etwas Besonderes handelte, und ich habe mich selten so cool gefühlt, wenn ich ein Spiel gespielt habe, wie in diesem Fall.

Marvel vs Capcom 2: New Age of Heroes (Dreamcast - 2000)

Ich war eigentlich überhaupt kein Fan dieses Spiels, sondern bevorzugte den Vorgänger, bei dem vier Personen gemeinsam Tag-Battles spielen konnten. Erst als ich eine ältere (in der Gegenwart war er damals jüngere) schwedische Kampflegende traf, eröffnete sich das Spiel mit all seinen verrückten Möglichkeiten. Es war das erste Spiel, das mich dazu brachte, Videos im Internet (mit einem Modem) zu studieren, um zu verstehen, wie ich Cable und Mega Man maximal missbrauchen konnte. Das Spiel war eigentlich völlig aus dem Gleichgewicht geraten, aber jeder wusste es und handelte entsprechend und das Ergebnis war magisch.

Spider-Man 2 (Gamecube/PS2/Xbox - 2004)

Vielleicht ist dies die Grundlage für das, was später die Arkham -Serie werden sollte. Spider-Man 2 setzte mit seiner offenen Welt und dem revolutionären Web-Schwingen in New York wirklich den Standard für Superhelden-Spiele. Die Spielwelt fühlte sich auch lebendig an und schaffte es, Freiheit mit einer fesselnden Geschichte zu verbinden, in der man das Leben von Peter Parker und Spider-Man erleben konnte. Ein bahnbrechendes Spiel, das die Essenz von Spider-Man wirklich einfängt.

Marvel: Ultimate Alliance (PS2/Xbox - 2006)

Heute macht Raven Software meistens Call of Duty, aber sie hatten tatsächlich eine Zeit mit Superhelden und haben wirklich geglänzt. Das haben sie unter anderem geliefert. Ein Action-Rollenspiel, in dem du aus einer verrückt großen Auswahl an Charakteren dein eigenes Superhelden-Team zusammenstellst, mit dem du und bis zu drei Freunde dann Spaß haben könnten. Das Spiel bot sowohl großartigen Koop-Modus als auch intensive Action mit einer unterhaltsamen Marvel Geschichte, die exklusiv für dieses Abenteuer erstellt wurde. Ein wahrer Leckerbissen sowohl für begeisterte Comic-Fans als auch für Hardcore-Gamer, die eigentlich doch noch eine Fortsetzung bekommen sollten.

X-Men Origins: Wolverine (PC/PS3/Xbox 360 - 2009)

Ich traute meinen Augen kaum, als ich das sah. Raven Software hatte es wieder getan. Es war nicht nur ein lizenziertes Spiel, sondern basierte auch auf einem Film, was damals gleichbedeutend mit schlechter Qualität war. Aber X-Men Origins: Wolverine war brutal, gewalttätig und gab uns die völlige Freiheit, in die Fußstapfen des unsterblichen Mutanten zu treten, von dem wir alle geträumt haben. Neben einer körperlich intensiven Erfahrung des Abschlachtens von Feinden sorgten die regenerativen Fähigkeiten von Wolverine dafür, dass sich die Kämpfe gleichzeitig strategisch und chaotisch anfühlten, und während der gleichnamige Film in den besten Momenten einfach in Ordnung ist, ist dieses Spiel tatsächlich viel besser. Natürlich hatte es keine Chance gegen Batman: Arkham Asylum, aber es wurde sowieso weniger als sechs Monate vorher veröffentlicht und kann als Höhepunkt der Ära vor Rocksteadys Trilogie angesehen werden.

Was sind deine Lieblings-Superheldenspiele, sowohl klassische als auch modernere?