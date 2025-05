HQ

Gamereactor war erst ein paar Jahre alt, die sozialen Medien existierten noch nicht auf die gleiche Weise wie heute, und Neogaf war meine offensichtliche Online-Kneipe. Alle hingen dort herum und unzählige große Nachrichten starteten über das Forum. Eines der größten Ereignisse, das die Menschen genau im Auge behielten, war der Preis von Spielekonsolen.

Die Konsolenhersteller spielten gegeneinander 4D-Schach und es war äußerst interessant, die Preissenkungen zu verfolgen. Es enthüllte Dinge wie die Verkaufszahlen, die Produktionskosten der Konsolen, die Leistung eines Konsolenherstellers und vieles mehr. Vor Preissenkungen, die oft nach einer Phase geringer Verkäufe erfolgten, gab es viele Spekulationen darüber, wann der Zeitpunkt kommen würde und wie der aktualisierte Preis aussehen würde.

In 50 Jahren Konsolen war es eine Selbstverständlichkeit, dass die Preise fielen, wenn die Hardware immer veralteter wurde. Diese Generation war genau das Gegenteil.

Über eine Preiserhöhung gab es jedoch keinerlei Spekulationen. So etwas wie eine Preiserhöhung gab es überhaupt nicht, abgesehen von möglichen Anpassungen infolge von Währungsänderungen und dergleichen. Ein elektrisches Gerät wird mit jedem Tag älter und veralteter, was sich im Preis widerspiegeln sollte, so dass eine Halbierung des Preises für die Konsole nach etwa fünf Jahren eine erwartete Angelegenheit war und das war der Zeitpunkt, an dem das sogenannte Gelegenheitspublikum einsprang.

Werbung:

Aber... Es fühlt sich an, als wäre es eine Ewigkeit her. Diese Generation war ein völlig anderes Biest. Als die Preise für die PlayStation 5 und die Xbox Series X festgelegt wurden, waren die Leute halb schockiert, wie teuer sie waren, wobei die Konsole von Sony für 450 Pfund und die von Microsoft gleich war. Durch das Scalping bei der Markteinführung kosteten sie jedoch deutlich mehr, und es wurden unzählige Artikel darüber geschrieben, wie unvernünftig das war.

Sony hat die Preise für PlayStation 5, Zubehör und Abonnements mehrfach angehoben und wird dies voraussichtlich bald wieder tun.

Scalping ist immer völlig unvernünftig und unethisch, aber Sie können wahrscheinlich erraten, worauf ich hinaus will - nämlich dass wir heute Scalping-Preise für dieselben Konsolen zahlen, nachdem sie seit dem Start tatsächlich im Preis gestiegen sind. Nicht nur einmal, sondern mehrmals. Dafür gibt es mehrere Gründe, angefangen bei deutlich höheren Kosten im Zusammenhang mit der Pandemie, gefolgt von einem riesigen Verlangen nach Silizium, seit KI das neue Schwarz in der Computerindustrie geworden ist. Die Komponentenpreise sind somit so gestiegen, dass es nicht möglich war, die Preise zu senken.

Hinzu kommt, dass all die Subventionen und dergleichen im Zusammenhang mit der Pandemie die Inflation in die Höhe schnellen ließen. Sie erinnern sich wahrscheinlich an die Schlagzeilen darüber, wie die Preise im Turbotempo gestiegen sind und uns alle ärmer gemacht haben. Dies trug natürlich auch dazu bei, die Preise in die Höhe zu treiben.

Werbung:

Wargaming ist eines von vielen Gaming-Unternehmen, die die Ukraine unterstützt haben. Russlands Krieg hat nicht nur enormes Leid verursacht, sondern auch zu einer instabileren Wirtschaft beigetragen.

Dann gibt es Faktoren wie Wladimir Putin und Russland, die entschieden haben, dass es sich lohnt, ein Land in die Luft zu sprengen und bis zu einer Million ihrer eigenen Leute zu opfern, um einem Nachbarn etwas Land wegzunehmen - was zu verschiedenen Operationen führt, die Geld kosten.

Aber... Was sich in den letzten anderthalb Monaten ausgewirkt hat, sind die US-Zölle, bei denen Präsident Trump mehrmals gesagt hat, dass es so ist, als würde man andere Länder besteuern - woraufhin er unter harscher Kritik hin und her gegangen ist, während einige Länder enger zusammenzuarbeiten scheinen, um die USA zu umgehen. Wir wissen noch nicht, wie das enden wird, aber es ist klar, dass über hohe Zölle gesprochen wird, die gezahlt werden müssen. Wie auch immer wir es betrachten, alle Kosten werden auf die Verbraucher abgewälzt.

Microsoft hat kürzlich den Preis für die Xbox Series X fast einen Schock angehoben, wahrscheinlich um zu vermeiden, dass die Amerikaner die vollen Kosten der Zölle der Trump-Regierung tragen müssen.

Vernünftigerweise wären es die US-Gamer, die für teurere Konsolen, Zubehör und physische Spiele bezahlen müssten, aber es scheint, dass Microsoft und Nintendo zögern, ihre Produkte in den USA deutlich teurer zu machen. Es ist wahrscheinlich, dass eine große Diskrepanz bei den Preisen die Trump-Regierung verärgert und verschiedene Arten von Maßnahmen riskiert hätte, sowie dazu geführt hätte, dass die Menschen mit dem Import von Hardware aus Kanada und Mexiko begonnen hätten, so dass wir jetzt auch für die US-Zölle aufkommen müssen.

Wann werden die Preise also wieder fallen? Das Traurige ist, dass ich denke, dass wir das in naher Zukunft vergessen können. Wenn Präsident Trump unter dem Druck des Marktes und der öffentlichen Meinung nicht umkehrt und den Zollkrieg beendet, deutet vieles darauf hin, dass die Preise stattdessen steigen werden. Sony hat die Preise in der Vergangenheit mehrfach erhöht, erst letzten Monat hat es die Preise für seine Konsolen in Teilen der Welt erhöht, wahrscheinlich um die US-Zölle auszugleichen. Daniel Ahmad, Forschungsleiter bei Niko Partners und einer der prominentesten in der Branche, schrieb kürzlich auf Bluesky:

"Ich muss betonen, dass das, was Sie hier sehen, erst der Anfang ist. Sony wird von den gleichen Zöllen betroffen sein, und wir haben bereits gesehen, dass sie die Preise an anderer Stelle erhöht haben, um die Auswirkungen auszugleichen. Nintendo hat die Preise nicht erhöht, weil sie in Vietnam produzieren, könnte dies aber tun, wenn die Zölle steigen."

Switch 2 hatte kaum Zeit, angekündigt zu werden, bevor Nintendo die Möglichkeit aufhob, das Gerät in den USA zu reservieren. Das Tarifchaos macht alles zu schwer planbar.

Eine weitere bemerkenswerte Figur, der Analyst David GiMST Financial bson, machte kürzlich Schlagzeilen, indem er andeutete, dass die PlayStation 5 in den USA umgerechnet über 1.000 US-Dollar kosten könnte. Seitdem haben wir gesehen, dass die Verlage nur ungern die volle Wucht von den Amerikanern tragen lassen, was auch dazu beiträgt, dass die Preise weiter steigen dürften. Wir wissen noch nicht, wo die Decke ist, aber es ist klar, dass die Hauptwaffe der Konsolen vielleicht bald aus den Händen gleiten wird.

Lange Zeit waren Einfachheit und niedriger Preis (im Vergleich zu einem Gaming-PC) die bestimmenden Merkmale von Videospielen. Aber in den letzten Jahren haben PCs einen langen Weg zurückgelegt und das Spielen über Steam ist wirklich nicht komplizierter als eine Konsole. Und wenn die Konsolen 1.000 US-Dollar kosten, kommen wir in eine Situation, in der es finanziell vorteilhafter wird, stattdessen einen Computer zu kaufen.

Wenn Konsolen anfangen, so viel zu kosten wie ein PC, aber mit Multiplayer-Tests, die zusätzliche Gebühren erfordern und auch teurere Spiele sind, wird es immer schwieriger, das Konzept zu verkaufen.

Sicher, ein anständiger Gaming-PC ist sowieso teurer, aber Sie müssen nicht für den Online-Multiplayer bezahlen und die Spiele sind im Durchschnitt jeweils rund 20 US-Dollar günstiger. Es wird nicht sehr lange dauern, bis Sie diesen Unterschied ausgleichen und ein leistungsstärkeres Spielgerät haben, das Zugriff auf deutlich mehr Spiele hat. Das ist etwas, das vor allem Sony, aber auch Microsoft (obwohl sie sich in Richtung einer PC-Zukunft zu bewegen scheinen und es ihnen gut geht, aber sie sind noch weit davon entfernt) und Nintendo wirklich beunruhigen sollte.

Das Besorgniserregendste an dieser Entwicklung ist, dass wir innerhalb von vier Jahren sowohl eine neue PlayStation als auch eine neue Xbox haben werden - und später in diesem Jahr wird es wahrscheinlich eine tragbare Xbox von Asus geben. Was kosten diese Geräte, wenn fünf Jahre alte Hardware etwa 550 GBP kostet? Die Vorstellung, dass diese weniger als 800 Pfund kosten würden, scheint derzeit fast wie eine Utopie, und leider befürchte ich, dass das Schlimmste vor uns liegt und diese wunderbare Form der Unterhaltung ernsthaft zu beschädigen droht.