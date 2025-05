Wer hat die größten Rufmorde im Marvel Cinematic Universe erlitten?

HQ

Es gibt vieles, was die Marvel Cinematic Universe richtig gemacht hat. Ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass das MCU eine Handvoll Charaktere "gerettet" hat, indem es ihnen die Chance gibt, in einem Rampenlicht zu glänzen, das sonst woanders hingeführt worden wäre. Wie viele Menschen hätten vor 2008 Iron Man als ihren Lieblingssuperhelden bezeichnet? Wie viele würden mit dem Guardians of the Galaxy vertraut sein? Wäre Thanos ein bekannter Name? Die Liste dieser unironischen "Was wäre, wenn" -Fragen ließe sich endlos fortsetzen. Dennoch gibt es immer noch Charaktere, die ins MCU gekommen sind und ihrer Comic-Inspiration einfach nicht gerecht geworden sind... Hier sind unsere sieben Charaktere, die auf ihrem Weg ins MCU das größte Gemetzel erlitten haben.

Oh, und bevor jemand fragt, überspringe ich die Wegwerf-Post-Credit-Referenzen, die wir vielleicht nie wieder sehen, sei es Harry Styles als Eros, Charlize Theron als Clea, Brett Goldstein als Hercules... Die Liste geht weiter.

7. Pietro Maximoff/Quicksilver

Wenn man zurückblickt und über die Einführung von Maximoff in das MCU nachdenkt, ist es fast verrückt, wenn man bedenkt, dass es einmal einen richtigen Quicksilver gab. Nein, wir sprechen nicht von Evan Peters' Wegwerf-Cameo in WandaVision, sondern von Aaron Taylor-Johnsons Rolle als Pietro Maximoff in Avengers: Age of Ultron. Er erschien, erwies sich als DornAvengers im Auge, wurde dann zum Ärgernis für Ultron und starb dann. Und das war's. Jetzt, ein Jahrzehnt später, haben wir immer noch keinen geborenen Flitzer im MCU, was verrückt ist zu glauben, dass dies so bleiben könnte, bis die X-Men in den kommenden Jahren endlich kommen...

6. Gorr, der Götterschlächter

Als sich herausstellte, dass Marvel die Geschichte von Gorr the God Butcher adaptieren würde, hofften viele, dass uns ein Abenteuer erwarten würde, das so düster, verdreht und brutal ist wie das Kernmaterial. Aber das haben wir überhaupt nicht verstanden. Stattdessen bekamen wir ein Taika Waititi-Special voller uneinprägsamer Witze und Späße, gepaart mit einer Handlung, die auch versuchte, Jane Fosters Mighty Thor zu erkunden, was letztendlich zu einer verworrenen und überwältigenden Geschichte führte, die nicht ein einziges Mal die skrupellose wahre Natur eines von Thors größten Widersachern einfing. Außerdem wurde Christian Bale in dieser Rolle verschwendet und das ist ein Verbrechen für sich.

5. Adam Warlock

Zugegeben, es ist noch viel Zeit, bis dieser Charakter zu dem wird, was er sein sollte, aber die Einführung von Adam Warlock in das MCU war weit von dem entfernt, was viele nach seinem ersten Teaser im zweiten Guardians of the Galaxy Film erwartet hatten. Will Poulter scheint eine gute Wahl für die Rolle zu sein, aber im dritten Ensemblefilm bekamen wir eine weinerliche und pubertäre Version eines Charakters zu sehen, der dafür bekannt ist, unparteiisch, skrupellos, strategisch genial und eine Handvoll zu bekämpfen ist, so sehr, dass nur wenige auf Augenhöhe gegen ihn kämpfen können. Vielleicht bekommen wir eines Tages die Adam Warlock, die wir verdienen.

4. Jennifer Walters/She-Hulk

Wenn ich auf die She-Hulk: Attorney at Law -Serie zurückblicke, kann ich nicht anders, als mich immer wieder zu hinterfragen, was sie ursprünglich zu sein versuchte. Dies ist ein Held, der in vielen Fällen ein Grundnahrungsmittel für Avengers war, ein kühlerer und kalkulierterer Hulk, der als großartige, starke weibliche Persönlichkeit diente, die es sogar mit den größten ihrer männlichen Gegenstücke aufnehmen konnte. Und doch war die Jen Walters und She-Hulk, die wir trafen, eher eine satirische Einstellung, die sich anfühlte, als gehöre sie in eine Episode von Desperate Housewives. Es gibt eine Menge Arbeit zu tun, um diesen Charakter zu retten, und Tatsache ist, dass es nicht so aussieht, als ob Marvel sich allzu sehr darum bemüht hat, sich dem noch zu nähern, was darauf hindeutet, dass die einzigen Hulks, die wir in naher Zukunft im MCU sehen werden, Red Hulk und The Incredible Hulk sein werden, leider...

3. Carol Danvers/Captain Marvel

Nach dem Captain Marvel -Film und dem Ende von Avengers: Infinity War schien es wirklich so, als würde Brie Larsons Carol Danvers/Captain Marvel ihren Platz in der Kerncrew von Avengers und als Führungsfigur für die Zukunft einnehmen. Aber dann tauchte sie kaum in Avengers: Endgame auf, wurde in einem dürftigen The Marvels verfolgt, und jetzt stellt sich die Frage, was als nächstes für den Charakter kommt. Captain Marvel ist eine der traditionell berühmtesten weiblichen Heldinnen in der Welt von Marvel, und doch haben wir noch nie eine wirklich großartige Version von ihr im MCU gesehen. Es ist besonders enttäuschend, weil die Avengers eine neue Reihe von Anführern brauchen, und Danvers, der neben Anthony Mackies Sam Wilson, Benedict Cumberbatchs Doctor Strange und einer Handvoll anderer auftrat, schien eine gute Wahl zu sein. Oder besser gesagt, es tat es...

2. Kapitän Carter

Lassen Sie mich mich hier erklären. Ich denke tatsächlich, dass Hayley Atwell im Laufe der Jahre einen guten Job als Peggy Carter, Steve Rogers' Geliebte, gemacht hat. In dieser Rolle habe ich keinerlei Bedenken, weshalb ich speziell auf Captain Carter verwiesen habe. Nein, Captain Carter spielt keine große Rolle im MCU, abzüglich der Auftritte in Doctor Strange in the Multiverse of Madness und What If...?, aber das ist der Punkt; Warum hat Marvel versucht, uns diesen Charakter in den Rachen zu stopfen? Steve Rogers ist gerade in den Ruhestand gegangen und Sam Wilson übernimmt den Mantel, und dennoch müssen wir jetzt Platz für einen Charakter haben, der noch nie wirklich einen Platz in der Welt von Marvel hatte? Lassen wir Captain Carter in der Geschichte und konzentrieren wir uns auf andere starke weibliche Hauptdarstellerinnen, vielleicht wie Danvers und Walters?

1. Der unglaubliche Hulk

Auch hier beziehe ich mich, wie bei Captain Carter, speziell auf das Gefäß der Wut, das hier The Incredible Hulk ist. Mark Ruffalos Zeit als Bruce Banner war in Ordnung, aber seine Arbeit als "der andere Typ" und die allgemeine Behandlung von Marvel mit ihm waren eine komplette Katastrophe. Nach dem ersten Avengers -Film starteten sie fast sofort Pläne, den Hulk zu kastrieren, und das hat uns auf den Weg zu dem klugen Hulk gebracht, den wir heute haben, der weder wütend, gefährlich, beängstigend noch die wahre nukleare Abschreckung der Erde ist, wie er es in den Comics ist. Der Hulk hat so viel mehr verdient als das, was Marvel ihm jemals gegeben hat, und ehrlich gesagt scheint es unmöglich, den Schaden von dem, wo wir heute sind, wiedergutzumachen. Jede Hoffnung auf eine authentische World War Hulk Storyline oder eine richtige Planet Hulk (und nicht das, was zum Teufel Waititi mit Thor: Ragnarok...) versucht hat, wo wir sehen, wie diese riesige Kreatur buchstäblich Planeten in zwei Hälften reißt und ein Gegengewicht zur tektonischen Aktivität ist, steht außer Frage. Stattdessen verteilt er Tacos und gibt Autogramme. Es ist herzzerreißend zu sehen.

Nicht mein Hulk...

Haben wir irgendwelche Charaktere verpasst oder gibt es welche, von denen Sie denken, dass sie es in den Schnitt schaffen sollten? Lassen Sie es uns unten wissen.