Die Fortsetzungen, die ich will

An vielversprechenden Fortsetzungen mangelt es nicht, aber von einigen haben wir leider noch nichts Bedeutendes gehört, und doch würde ich sie trotzdem gerne spielen... Hier sind die Fortsetzungen, nach denen ich verzweifelt suche.

Wir würden nichts lieber tun, als wieder auf das Pferd zu steigen.

Ich möchte spielen: Days Gone 2

Es ist schwer, nicht von Days Gone 2 zu träumen. Das erste Spiel bot eine raue und atmosphärische offene Welt, in der die Bedrohung durch Freakers immer um die Ecke lauerte. Mit dem Motorrad durch ein trostloses Oregon zu cruisen, ständig auf der Suche nach Ressourcen und mit dem Gefühl ständiger Gefahr, war etwas Besonderes. Eine Fortsetzung hätte auf allem aufbauen können, was funktionierte, mit einer schärferen KI, einer dynamischeren Welt und noch intensiveren Horden. Die Geschichte hatte aber auch noch mehr zu bieten, und mit der heutigen Technik hätte sie ein echtes Schmuckstück werden können. Sony hat zwar eine Fortsetzung eingestellt, aber die Hoffnung, eines Tages in Deacons Welt zurückzukehren, bleibt.

Ich möchte spielen: F-Zero GX2

Wie ihr wisst, hat Nintendo lange Zeit zugelassen, dass F-Zero Staub ansetzt, während die Fans unerbittlich nach einem neuen Spiel der Serie nörgeln, nicht zuletzt ich. Leider ist dies nichts weniger als eine Tragödie. F-Zero GX für den Gamecube war ein purer Adrenalinschub, brutal schnell, technisch beeindruckend und mit einem Schwierigkeitsgrad, der deine Fähigkeiten wirklich auf die Probe stellte. Mit wahnsinniger Geschwindigkeit auf verrückten Strecken mit messerscharfen Kurven und minimalem Spielraum für Fehler dahinzurasen, war eine Erfahrung, mit der nur wenige andere Rennspiele mithalten können. Der Gedanke an eine moderne Fortsetzung, mit der gleichen kompromisslosen Geschwindigkeit und Herausforderung, lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Stellen Sie sich F-Zero GX mit den heutigen Grafiken, Online-Funktionen und vielleicht sogar einem Streckenerstellungstool vor. Nintendo hat mit F-Zero 99 gezeigt, dass die Serie nicht völlig vergessen ist, aber wir haben mehr verdient als das. Es ist an der Zeit, dass Captain Falcon wirklich zurückkehrt, und wir sind bereit, Gas zu geben... Wenn auch nur für ein Remake.

Ich möchte spielen: Half-Life 3

Vergessen Sie alle anderen Spiele, es gibt keine herzzerreißendere offene Wunde in der Spielewelt als Half-Life 3. Das Spiel, das zumindest schon vor 15 Jahren hätte veröffentlicht werden sollen, aber immer noch durch seine Abwesenheit auffällt. Half-Life war ein stilistisches Meisterwerk, ebenso wie Half-Life 2, und nach all der Zeit gibt es definitiv das Potenzial, es mit Half-Life 3 noch einmal zu machen und vielleicht sogar die Geschichte der Combine zu beenden (denn Gott weiß, ich kann ein viertes Spiel kaum erwarten).

Ich möchte spielen: Panzer Dragoon Saga 2

Das Spiel, das für mich mehr als jedes andere den Sega Saturn definiert, ist Panzer Dragoon Saga aus dem Jahr 1998. Das erste Spiel bot eine einzigartige Mischung aus japanischem Rollenspiel und Drachenfliegen, mit einer Atmosphäre und Welt, die bis heute ihresgleichen sucht - obwohl wir einige Jahre später in Panzer Dragoon Orta einen kleinen Vorgeschmack auf Letzteres bekamen. Mit dem jüngsten Wiederaufleben japanischer Rollenspiele verdient die Serie ein modernes Comeback. Stell dir ein episches Abenteuer vor, in dem wir erneut auf einem majestätischen Drachen durch weite Wüsten reiten dürfen, mit taktischen Kämpfen und einer Geschichte, die tiefer in die mysteriöse Welt der Serie eintaucht. Mit der heutigen Technologie könnte eine Fortsetzung überwältigend schön sein und gleichzeitig das einzigartige Kampfsystem weiter verfeinern. Sega hat die Serie lange ignoriert (nein, das halbherzige Remake zählt nicht) und es ist höchste Zeit, dass Panzer Dragoon Saga die Belohnung bekommt, die es verdient.

Ich möchte spielen: Red Dead Redemption 3

Red Dead Redemption ist eines der absolut besten Spiele, die ich je erlebt habe. Ich war absolut überwältigt davon, wie gut dieses Western-Epos gemacht war und wie eindringlich und lebendig die Welt auch war. Darüber hinaus fühlte sich John Marston wie einer der besten Protagonisten aller Zeiten; melancholisch über seine Vergangenheit, aber er entscheidet sich, Wiedergutmachung zu leisten. Trotzdem konnte mich nichts auf die Naturgewalt vorbereiten, die Red Dead Redemption 2 war. Jetzt warte ich auf Grand Theft Auto VI und bin gespannt, aber vor allem träume ich davon, wieder in den Wilden Westen von Rockstar zurückzukehren. Wenn ich die Wahl hätte, würde es in der Zeit des Bürgerkriegs spielen, einer Ära, die in Spielen noch nicht sehr gut erforscht ist und uns sogar Gräueltaten wie der Sklaverei näher kommen lassen könnte. Mach es möglich, Rockstar.

Ich möchte spielen: Rock Band 5

Es ist schwer, Rock Band nicht zu verpassen, auch wenn ich, wie viele andere, aufgrund der unerbittlichen Vermarktung von Fortsetzungen und Wiederveröffentlichungen der Musikspiele überdrüssig geworden bin. Trotzdem war es ein unschlagbares Gefühl, Freunde zu treffen, sich Plastikinstrumente zu schnappen und den Rockstar-Traum zu leben. Rock Band 4 hat viel richtig gemacht, aber das Genre verdient ein richtiges Comeback, und ein Rock Band 5 (oder ein neues Guitar Hero, ich bin nicht wählerisch!) hätte genau der Schub sein können, den es nach 10 Jahren gebraucht hat. Stell dir eine moderne Version mit mehr Songs, tieferem Online-Support und vielleicht sogar einem neuen Karrieremodus vor, in dem du deine Band von Garagen-Gigs bis hin zu Arena-Tourneen mitnimmst. Mit den heutigen Streaming-Diensten könnte die Songbibliothek größer als je zuvor sein, und mit aktualisierter und aufwendigerer Hardware könnten sich die Drums und Gitarren noch besser anfühlen. Musikspiele sind etwas, das in der heutigen Zeit fehlt, in der wir definitiv davon profitieren würden, mehr miteinander abzuhängen und einfach gute Musik zu genießen.

Ich möchte spielen: Star Fox 64 - 2

Das fühlt sich ein bisschen wie derselbe unwahrscheinliche Traum an wie F-Zero GX2. Star Fox 64 setzte den Standard für diese Ära der Weltraum-Shooter mit intuitiver Spielsteuerung, schnellem Tempo und kinoreifem Gefühl, in dem sich jede Mission wie Teil eines größeren Abenteuers anfühlte. Durch Asteroidenfelder zu gleiten, sich mit Star Wolf zu duellieren und das Ganze in einer epischen Schlacht gegen Andross zu beenden, war pure Magie. Ein moderner Nachfolger auf Switch 2, der auf dem gleichen Fundament aufbaut, aber mit der heutigen Technologie, hätte etwas Besonderes sein können. Stell dir riesige Galaxien, besser wählbare Routen und eine wahrhaft aufwendige Kampagne mit epischen Weltraumschlachten vor, die mehrmals durchgespielt werden können... Nintendo hat sicherlich versucht, die Serie wiederzubeleben, aber die Magie der Star Fox 64 nie ganz eingefangen. Es ist an der Zeit, die Uhr zurückzudrehen, zu erkennen, dass das Spiel so gut war, wie es war, und Fox und seinem Team das Comeback zu geben, das sie verdient haben. Die Spieler von heute müssen auch lernen, was eine Fassrolle ist.

Ich möchte spielen: Star Wars: Republic Commando II

Das erste Spiel war ein knallhartes, taktisches Action-Abenteuer, in dem wir die Kontrolle über eine Elitetruppe von Klonkommandos in einigen der härtesten Schlachten der Galaxie hatten. Dank der Xbox, die zu dieser Zeit in ihrer Leistung um alle anderen Konsolen kreiste, lieferte sie ein dunkleres, intensiveres undStar Wars realistischeres Spiel als alles, was wir zuvor gesehen hatten, und es hat immer noch eine treue Anhängerschaft von Fans (mich eingeschlossen). Eine Fortsetzung hätte alles auf die nächste Stufe heben können. Stell dir moderne Schlachten mit intelligenterem Teamwork vor, eine tiefere Geschichte, die alles beinhalten könnte, was seitdem in Serien wie der Clone Wars passiert ist, sowie eine brutale Erzählung, die erklärt, warum dieser Krieg so rücksichtslos war - und vielleicht darauf eingehen, wie Delta Squad mit dem Aufstieg der Empire umgeht? Mit den heutigen Grafik-Engines, dynamischeren Missionen und sogar Koop-Modus hätte Republic Commando II ein wahr gewordener Traum für diejenigen (wie mich) sein können, die sich ständig nach einem taktischeren und soldatischeren Star Wars -Abenteuer sehnen.

Mehr von Deacon und seiner verkehrten Baseballkappe, bitte!

Ich möchte spielen: Injustice 3

Es mag etwas seltsam erscheinen, wenn man bedenkt, dass ich von den ersten beiden Injustice Spielen nicht wirklich beeindruckt war. Sie wirkten etwas zu düster und plastisch in der Gestaltung, obwohl sie auf einem gekonnten Fundament basierten. Aber jetzt, da James Gunn das DCU diesen Sommer ernsthaft starten wird, wäre es angemessen, ein wirklich gutes Injustice Update mit Helden zu starten, die ihren Filmgegenstücken ähneln. Wenn neue Helden und Schurken hinzugefügt werden, könnten sie dem Spiel als eine Art lebende Plattform hinzugefügt werden und idealerweise auch eine Reihe von Kampagnen haben, die man als Einzelspieler durchspielen kann. Ein Traum für mich, ganz sicher.

Ich möchte spielen: Banjo-Threeie

Banjo-Kazooie und sein Nachfolger Banjo-Tooie haben mit ihrem charmanten Humor, dem cleveren Leveldesign und der wunderbaren Musik, die in vielerlei Hinsicht das von Nintendo selbst lieferte, eine Ära des Jump'n'Run definiert. Rare zeigte, wie man Erkundung, Rätsel und Jump'n'Run auf eine Weise kombiniert, die für viele der Höhepunkt des dreidimensionalen Jump'n'Run dieser Ära war - und bis heute ist die Serie so beliebt wie bei ihrer ersten Veröffentlichung, obwohl Microsoft anscheinend überhaupt kein Interesse an irgendetwas hat, das mit Bären und Vögeln zu tun hat. Ich hätte mir eine moderne Fortsetzung gewünscht, die den klassischen Sammelspaß und die Soundeffekte (einschließlich der Sprache) beibehält, aber mit der heutigen Technologie größere Welten, eine straffere Steuerung und einen Grafikstil bietet, der dieses magische Rare Gefühl einfängt. Banjo-Kazooie ist viel zu schön, um nur ein nostalgisches Relikt zu sein, und ich möchte wirklich, wirklich, wirklich Banjo-Threeie spielen. Obwohl mir klar ist, dass mich selbst 2025 in dieser Hinsicht enttäuschen wird.