Die Fortsetzungen des Films will ich nicht sehen

Ich will nicht sehen: Mission: Impossible - Die letzte Abrechnung

Der Höhepunkt der Form von Tom Cruises geliebter Spionageserie ist für mich Mission: Impossible III. JJ Abrams gab sein Spielfilmdebüt und führte Regie mit einem Schwung und einer Raserei, der man nur schwer widerstehen konnte und kann, und der tragisch verstorbene Philip Seymour Hoffman bot einen der besten Bösewichte der Filmgeschichte. An Teil vier und auch an Teil fünf war nichts auszusetzen. Aber die Zeit ist vergangen. 19 Jahre, um genau zu sein, und mit dem letzten Mission: Impossible Film war mir klar, dass Tom Cruise, Ving Rhames und Simon Pegg alle zu alt waren, um Spione zu spielen. Mission: Impossible - Dead Reckoning kam mir vor wie ein Haufen Rentner mit falschen Masken und teuren Brillen, die versuchen, hochqualifizierte Spione zu spielen. 60-Jährige, die versuchen, wie 20 oder höchstens 30 Jahre alt auszusehen. Nichts davon hat bei mir funktioniert, was bedeutet, dass ich mehr als glücklich bin, den kommenden Film zu überspringen The Final Reckoning. Mission: Impossible verdient neues Blut. Hunt sollte sich auch in der Mythologie der Filme zurückziehen und Platz machen für neue Talente, die von jungen, athletischen, hungrigen Schauspielern dargestellt werden, so wie Sean Connery und Roger Moore Platz für neue Versionen von Bond machten.

Im zweiten Teil war Wasser die Neuheit, während es in der dritten Serie um Feuer geht.

Ich will nicht sehen: Star Wars: New Jedi Order

Es gibt wahrscheinlich keinen einzigen kommenden Blockbuster-Film, auf den ich mich weniger freue als auf den ersten (von drei) Star Wars Filmen, die sich ausschließlich um die Figur Rey drehen. Anscheinend führt James Mangold von Indiana Jones and the Dial of Destiny Regie und Daisy Ridley wird in die Rolle der Rey zurückkehren. Ich fühle mich, als wäre ich fertig mit Disneys neuer Star Wars Saga, ich will nichts mehr von Rey hören, oder Kylo Ren, oder Poe, oder Finn auch nicht. Letzten Endes halte ich The Last Jedi und The Rise of Skywalker für schlechtere Filme als The Phantom Menace und Attack of the Clones, was ich einmal gar nicht für möglich gehalten habe. Stattdessen würde ich gerne einen Film über Kyle Katarn sehen, unter der Regie von Leigh Whannell, dem Mann hinter Upgrade und The Invisible Man.

Ich möchte nicht sehen: Avatar: Feuer und Asche

Egal, wie oft ich höre und lese, dass James Camerons Sci-Fi-Hit nur eine "einfache Pocahontas-Kopie" war, Avatar wird für immer einer der besten Blockbuster sein, die ich im Kino gesehen habe. Es war episch, großartig, von der Geschichte her einfach, aber voller großartiger Charaktere und phänomenaler Action. Der zweite Film allerdings... Dieser war so dünn, flach und leer, wie der erste unterhaltsam war. Cameron hat im Grunde nur den ersten Film wiederholt und Wasser in die Gleichung gebracht. Das lässt mich absolut keine Lust auf das kommende Fire and Ash haben. Im Nachhinein hätte mir ein Film gereicht. Stattdessen hätte ich mir gewünscht, dass Cameron sich mehr auf eine Fortsetzung von Strange Days konzentriert.

Ich will nicht sehen: Happy Gilmore 2

Ich liebe Happy Gilmore. Lassen Sie mich das gleich klarstellen. Happy Gilmore ist, zusammen mit Big Daddy, meine Lieblingskomödie von Sandler und ich habe sie wahrscheinlich über 20 Mal gesehen, alles in allem. Das bedeutet im Grunde, dass ich mehr will, einen guten zweiten, einen lustigen dritten, einen lustigen vierten, einen erfolgreichen fünften Platz. Ich will und wollte schon immer mehr Happy Gilmore. Abgesehen davon weiß ich mit Sicherheit, dass die kommende Fortsetzung von Netflix mich nicht nur schrecklich enttäuschen wird, sondern auch das Vermächtnis des ersten Films zerstören wird, mehr ruinieren als sie hinzufügt, so wie es Prime Video Coming 2 America getan hat. Den Comedy-Produktionen des Streaming-Giganten mangelt es an Biss, Originalität und Biss. Sie sind in der Regel so formelhaft, vorhersehbar und unlustig, dass ich einfach keine Happy Gilmore 2 sehen möchte. Tut mir Leid.

Downey Jr. ist jetzt viel zu alt, um ein Superheld zu sein, während die Avengers ohne ihn nie mehr dieselben sein werden.

Ich will nicht sehen: Avengers: Doomsday

Der Avengers ist wahrscheinlich der beste ensemblebasierte Actionfilm, der seit Predator gedreht wurde. So gut ist es. Fantastisch gut geschrieben, wenn man bedenkt, dass ein Dutzend oder so sehr starke, ikonische Comic-Charaktere alle Raum bekommen und absolut gerecht werden, während sie alle von Charakter, Persönlichkeit und brillanter Action durchtränkt sind. Avengers: Infinity War ist nicht ganz so brillant, aber sehr gut und Endgame ist definitiv ein Pass. Das war das Ende. Sie wurden Thanos los, sie retteten das Universum und Tony Stark opferte sich für die Menschheit. Der Kreis schloss sich. Der egoistischste Superheld der Welt tat das Selbstloseste, wovon wir träumen können. Das Ende. Genau aus diesem Grund und angesichts der Tatsache, dass Marvel Studios heute geradezu mies ist im Vergleich zu der Größe, die es einst gab, möchte ich den nächsten Avengers Film nicht sehen. Ich möchte den Avengers mit Doctor Hulk nicht noch einmal sehen, eine geliebte Figur, die zu einem in Pullovern gekleideten Chinos tragenden Einfaltspinsel dezimiert wurde. Ich möchte das Avengers ohne Iron Man sehen, ohne das echte Captain America, und ich möchte keinen Film sehen, in dem sie das Multiversum-Ding benutzen, um Stark wiederzubeleben, denn Robert Downey Jr. ist jetzt zu alt und sollte nie wieder einen Superhelden spielen. Stattdessen möchte ich, dass Marvel für das Punisher verwendet wird. Eigenständige, unabhängige Filme für Kinder ab 18 Jahren. Düster, hypergewalttätig, superstylisch und düster - genau im Einklang mit den Top-Comics Punisher.

Ich will nicht sehen: The Batman: Part II

Planet of the Apes Der The Batman Film von Regisseur Matt Reeves sticht (vor allem dank des Oscar-prämierten Kameramanns Greig Fraser) als einer der am besten aussehenden Blockbuster hervor, die ich je gesehen habe. Unglaublich, brutal wunderschön und durchtränkt von stimmungsvoll atemberaubenden Szenen. Allerdings war es nicht sehr "Batman" und Pattinson passte überhaupt nicht als der neue, dünne Emo-Batman. Der Film war dünn, es fiel auf, dass 90% des Films im Effektstudio "The Volume" gedreht wurden (powered by Epic 's Unreal Engine ), und es war klar, dass Reeves eher im Visuellen als in effektivem Storytelling und Comic-getreuer Mythologie stecken blieb. Deshalb kann Warner Bros. den zweiten Film überspringen, wenn ich mich entscheiden müsste. Batman sollte zu Affleck zurückkehren, wenn überhaupt. Gebt mir noch einmal Frank Millers Batman. Noch grauer, noch emotionaler beschädigt, noch gewalttätiger. Gib mir den Film, in dem der Joker Robin tötet und Batman sich dem blutigsten Rachefeldzug der Comic-Welt hingibt.

Bitte kein Emo-Batman mehr. Ein Film reichte.

Ich will nicht sehen: Riddick: Furya

Vin Diesel sieht sich offenbar als ewig jung. Der Filmstar, der sich über Zeit und Raum hinwegsetzt, der mit seinen 2000 PS Charger die Hoover Dam hinunterfährt und der in seinem weißen Tanktop herumläuft, auch wenn er draußen am Nordpol ist. Ich kann das alles zu schätzen wissen und freue mich bizarrerweise auf Fast 11 (obwohl ich weiß, dass es Müll sein wird). Ich freue mich allerdings nicht auf den kommenden Riddick: Furya, in dem der bald 60-jährige Diesel einen gewalttätigen, fähigen, unberechenbar dunklen, supertödlich wütenden Außerirdischen mit gigantischen Oberarmmuskeln spielen wird. Weil es nicht funktionieren wird. Riddick war großartig in Pitch Black (dem kultigen Indie-Film), aber schon in der Fortsetzung geriet er aus den Fugen und die Figur selbst hätte bald danach begraben werden sollen, wenn du mich fragst.