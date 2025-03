Die Fortsetzungen, die ich nicht spielen möchte

HQ

Ich will nicht spielen: The Last of Us: Part III

Verstehen Sie mich hier nicht falsch... Lesen Sie diesen Absatz zu Ende, bevor Sie auf Ihren Schreibtisch knallen oder einen Teddybären in zwei Hälften reißen. Ich liebe The Last of Us und ich liebe The Last of Us: Part II. Und das heißt, ich wünsche mir mehr postapokalyptisches Drama von Naughty Dog, aber ich möchte nicht dort weitermachen, wo das andere Spiel aufgehört hat. Ich habe nichts gegen Abby als Charakter, aber ich möchte nicht mehr als sie spielen. Ich möchte auch nicht, dass Ellies Trauer, Verlust, Schmerz und tief verwurzelte Dunkelheit das dritte Spiel charakterisieren. Stattdessen möchte ich, dass das "Threequel" von Naughty Dog eine Rückkehr zu dem ist, was das erste Spiel so überlegen gemacht hat. Ich möchte als Tommy und Joel spielen (und bis zu einem gewissen Grad auch als Tess) und ich möchte, dass das Abenteuer vor den Ereignissen von The Last of Us stattfindet. Ein spielbarer Prolog, schlicht und einfach.

Ich möchte keine direkte Fortsetzung von The Last of Us: Part II spielen.

Ich will nicht spielen: Starfield 2

Bethesdas ultra-gehyptes Weltraum-Epos war für mich nie das Spiel, das es hätte sein sollen, oder von dem man vorher sagte, dass es es wäre. Dies ist in mehr als einer Hinsicht die Definition einer übertriebenen Enttäuschung und dieses "perfekten" 5/10-Spiels, das nie abhob und nie auch nur annähernd die Höhen erreichte, die Morrowind, Oblivion und Skyrim erreichten. Stattdessen fühlte sich Starfield für mich wie ein abgestandener, steifer Menüsimulator mit bedeutungsloser Erkundung und einer hauchdünnen Geschichte an, und ich will auf keinen Fall eine Fortsetzung. Genauso wie ich Redfall 2 oder Brink 2 nicht will. Tatsächlich hätte Bethesda nicht einmal mit der Entwicklung von Starfield beginnen sollen, sondern sie hätten alles in The Elder Scrolls VI stecken sollen.

Ich möchte nicht spielen: Resident Evil 9

So sehr ich Lady Dimitrescu und das atmosphärische, Mini-Labyrinth-artige Castle Dimitrescu mag, es führt kein Weg an der Tatsache vorbei, dass Village und Resident Evil 6 die beiden am wenigsten denkwürdigen Spiele in dieser beliebten Horrorserie sind. Wie gesagt, ich mochte das erste Kapitel der Burg und betrachte diesen Teil als Resident Evil 4 Klasse, aber den Sumpf und die Fabrik gegen Ende betrachte ich als einen der schwächsten Teile eines Resident Evil Spiels seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube auch nicht, dass die Ego-Perspektive in diesem Spiel so funktioniert, wie sie sollte, obwohl sie es in Resident Evil 7: Biohazard getan hat. Abgesehen davon wünsche ich mir in Zukunft noch viel mehr Resident Evil Spiele, nur nicht ein neuntes, das diese Formel und Geschichte fortsetzt. Stattdessen möchte ich als nächstes ein aufwendiges Remake von Code Veronica und danach ein Spin-off in Form von Resident Evil 2.5, bei dem wir die Ereignisse direkt nach Resident Evil 2 erleben können.

Ich will nicht spielen: Gears of War 6

E-Day ist meiner Meinung nach die richtige Wette, wenn es um Microsoft und den nächsten Teil der Gears -Serie geht. Wenn ich es mir gewünscht hätte, wäre dies das Spiel gewesen, das nach Gears of War 4 veröffentlicht wurde. Die Rückkehr zu den Kernwerten von Epic für Marcus Fenix und seine Verbündeten ist das, was ich mir von Gears of War wünsche und freue mich daher auf das nächste Spiel der Serie. Im gleichen Atemzug ist Gears of War 6, eine direkte Fortsetzung des glanzlosen fünften Spiels, nichts, was ich spielen möchte. Ich möchte weder Kait Diaz noch Del Walker kontrollieren und ich möchte nie wieder auf einem zugefrorenen See in Gears of War windsurfen. Zumindest nicht mehr, als ich als Super Mario blutgetränkte Katakomben erforschen möchte.

Ich möchte nicht spielen: Halo Infinite 2

Ich verstehe vollkommen, dass sich dies wie der schlimmste Anfall von konzentrierter Doppelmoral anfühlen könnte, den Sie je erlebt haben. Ich liebe Infinite, also warum ist das hier? Ich denke absolut, dass der Einzelspieler-Teil von Infinite absolut brillant war und bleibt, aber ich erkenne auch im Nachhinein, dass der Open-World-Teil dieses Spiels nichts hinzugefügt hat. Halo war bereits von Anfang an eine semi-offene Welt, was im Nachhinein ein besseres Setup für das ist, wofür Master Chief steht und sein sollte. Es waren auch die "organisierteren" Untergrundsegmente in Infinite, an die ich mich heute am meisten erinnere, was bedeutet, dass ich mir vor allem kein Infinite 2 wünsche, sondern eine Rückkehr zu regelmäßigen "Ebenen" wie in Halo 1-3. Für Halo 7 würde ich mir eigentlich wünschen, dass Halo Studios viel mehr Fokus auf die Flood legt und eine großartigere Horroratmosphäre aufbaut. Sicher, der Flood -Teil bleibt der schlimmste Teil von Halo: Combat Evolved, aber für mich geht es mehr um die endlose Wiederholung der gleichen müden Momente als um alles andere. Ich mag das Flood und die Mythologie dahinter. Etwas, das herrliche Außenumgebungen mit klaustrophobischen Indoor-Levels mit einem Hauch von GTFO Inspiration kombiniert, könnte viel bewirken.

Bethesda sollte alles aufgeben, was Starfield buchstabiert.

Ich will nicht spielen: Wolfenstein 3

Da die schwedischen MachineGames für ihre fleißige Arbeit an Indiana Jones and the Golden Circle gelobt werden, haben sich viele Spieler den letzten Teil ihrer Wolfenstein -Saga gewünscht. Ich für meinen Teil hoffe eher, dass MachineGames weitergezogen ist und BJ im Rückspiegel zurückgelassen hat. Davon hätte ich lieber nicht mehr, vor allem, wenn man bedenkt, wie mittelmäßig ich sowohl New Order als auch New Colossus fand. Stattdessen hoffe ich, dass sie derzeit fieberhaft an Quake V arbeiten, da sie sich nicht nur als Meister des Quake Designs erwiesen haben (Dimension of the Machine ist lächerlich gut), sondern auch genial geschickt in der Konzeption und Entwicklung. Ich hoffe, sie arbeiten an einer Fortsetzung von Quake III: Arena mit allem, was dazu gehört.

Ich will nicht spielen: Portal 3

Ich weiß, dass die Designer von Valve, die Portal und Portal 2 zusammenfügen, fantastisch sind. Immerhin sprechen wir hier von zwei der am besten gemachten Puzzle-Titel aller Zeiten. Im gleichen Atemzug denke ich, dass Portal seinen Teil dazu beigetragen hat, indem es jeden möglichen Winkel und jede Ecke dessen erforscht hat, was mit den Ego-Rätseln gemacht werden kann, auf denen Portal basiert, und ich hoffe einfach, dass Valve seine Energie in andere Dinge steckt. Über Half-Life 3 hinaus, von denen ich nie aufhören werde zu träumen, hoffe ich, dass sie sich stattdessen auf Team Fortress 3 und Left 4 Dead 3 konzentrieren.

Ich will nicht spielen: Call of Duty: Black Ops 7

Da ich Black Ops 6 in Bezug auf den Story-Modus und den Einzelspieler-Teil unvorstellbar langweilig fand, hoffe ich natürlich aufrichtig, dass Treyarch sich nun woanders umsieht und etwas anderes mit ihrer fortgesetzten Call of Duty Reise macht. Denn ja, meiner Meinung nach hat das jetzt wirklich seinen Dienst getan. Ich möchte weder von Adler noch von Woods mehr sehen, und die ganze Sache mit geheimen Black Ops Missionen und Regierungsverschwörungen begann sich in den Händen von Treyarch vor Jahren alt anzufühlen. Es ist Zeit für etwas Neues. Call of Duty ist expansiv, und die Mythologie hat Anker in jedem erdenklichen Konflikt, in der Vergangenheit und in der Zukunft. Mach etwas völlig Neues mit brandneuen Charakteren und entferne dich von der geladenen PlayStation 4-optimierten Müll-Spiel-Engine und stürze dich in etwas Frisches, das sowohl grafisch als auch spielerisch beeindruckt. Schluss mit blöden Gängen mit schießstandartiger Struktur und idiotischen Gegnern. Keine erzwungenen Checkpoints mehr, was bedeutet, dass die dummen zufälligen Gegner nicht mehr aus dem Nichts auftauchen (was bedeutet, dass man als Spieler in der Regel einfach nach vorne stürmen und so die Feinde auf diese Weise vernichten kann). Schenken Sie uns etwas Neues. Gib uns die Zukunft von Call of Duty.

Überspringen Sie bitte die offene Spielwelt in der nächsten großen Halo-Veröffentlichung.

Ich will nicht spielen: Need for Speed: Unbound 2

Need for Speed III, Hot Pursuit, Underground, Shift, Most Wanted... Es gibt so viele wirklich denkwürdige Renntitel in dieser ehrwürdigen Spielserie und es gibt so viel Potenzial, es richtig zu machen, sich in die heutige Straßenrennkultur einzufügen und etwas zu schaffen, das auf lange Sicht Bestand hat. Allerdings war Unbound kein Spiel, dem dies gelungen ist, da es sich vom Gameplay her eher veraltet und konzeptionell lahm anfühlte. Statt einer richtigen Fortsetzung hier hoffe ich, dass EA zu dem zurückkehrt, was einst Need for Speed zur heißesten Serie des Genres gemacht hat: Underground. Gib uns Underground 3 dafür, dass wir laut schreien, durchtränkt von der JDM-Kultur und in einem offenen, ultrasauberen, regen- und neongetränkten Tokio. Baue danach das beste Verfolgungsjagd-Erlebnis aller Zeiten. Denken Sie an The Crew, aber mit einem speziellen Need for Speed: Hot Pursuit -Setup, bei dem alles online stattfindet und acht Spieler als Polizisten agieren, während 16 Spieler geschwindigkeitsbesessene Straßenrennfahrer sind. Deine Aufgabe ist es, so schnell wie möglich von Chicago nach San Francisco zu fahren, während die Aufgabe der Polizei darin besteht, dich zu stoppen. Tauchen Sie dies in Ray-Traced Frostbite Grafiken, die die Konkurrenz in diesem Genre wirklich vernichten, und dazu noch mit einem rockigen und druckvollen Soundtrack.

Ich möchte nicht spielen: Forza Horizon 6

Das erste Spiel dieser hyperbeliebten Serie war für mich persönlich das beste. Colorado war ein großartiger OrtPlayground Games für superschnelle Straßenrennen, und das Konzept des Motorradfestivals dort oben in den Bergen fühlte sich frisch und neu an. Das war jedoch vor 13 Jahren, und seitdem ist die Formel zunehmend abgestanden und repetitiv geworden. Colorado wurde in der Folge durch Südfrankreich ersetzt, dann Australien in der dritten, Schottland in der vierten und Mexiko in der fünften. Das Format und die Wettbewerbe selbst blieben gleich, mit etwas mehr Abwechslung als im Debüttitel. Was mich betrifft, so ist der Charme von Forza Horizon 5 nach etwa vier Stunden erloschen. Die Welt fühlte sich tot an, ich hatte das Gefühl, dass es nur um Polygone ging, die nur zu meinem Vergnügen eingerichtet wurden, anstatt dass ich tatsächlich in einer realen Welt herumfuhr, und ich denke, auch hier ist es Zeit für eine Veränderung. Geben Sie mir stattdessen Forza World. Der erste Titel sollte in Japan spielen und sich auf das Driften konzentrieren. Lass mich in einem AE86 vom Fuße des Ikaho Onsen bis zum Gipfel des Mount Haruna rasen und lass diesmal den Festivalteil aus.