Meinung: Kann Ne Zha 2 die Mauer zwischen China und dem Westen durchbrechen?

2014 unternahm ich eine zweiwöchige Familienreise nach China. Für einen Mittzwanziger, der Europa kaum verlassen hatte, kann man sich vorstellen, was für eine Erfahrung es war, aus erster Hand ein Land, eine Kultur und eine Lebensweise zu treffen, die so anders waren als das, was ich kannte, sowohl aus dem Leben in Südeuropa als auch aus der Art von Kultur und Unterhaltung, die ich konsumierte und immer noch konsumiere. Diese Reise hat mein Interesse an Asien und der östlichen Kultur im Allgemeinen tief berührt, die ich seitdem drei weitere Male besucht habe, aber man merkt schnell, dass es für einen Europäer ohne kulturelle oder familiäre Wurzeln schwierig ist, sich dieser Art und Weise, das Leben zu sehen, zu nähern.

Wie sie essen, wie sie schlafen, wie sie leben, denken, fühlen, beziehungen, arbeiten, einkaufen, lieben und sterben. Mit all diesen Konzepten, die das Leben eines Menschen im Großen und Ganzen beschreiben, erschien mir China vor mehr als zehn Jahren fast wie ein anderer Planet. Und diese Barrieren haben sich in dieser Zeit nur sehr wenig bewegt, obwohl ich in letzter Zeit anfange, Risse in der Ost-West-Mauer zu spüren.

Und warum gerade komme ich hierher, um darüber zu sprechen? Nun, weil diese Risse nicht von einer Welle der Medienaufmerksamkeit kommen, noch von der Politik, noch von der Wirtschaft (zumindest nicht am Anfang). Die Kluft kann nur überbrückt werden, wenn man auf kultureller Ebene, in der Unterhaltung, Gemeinsamkeiten findet. Ja, wir haben soziale Netzwerke, in denen wir die gleichen lustigen Tänze aufführen oder das gleiche Content-Schema auf Videoplattformen ansehen. Vielleicht versuchen wir, uns gegenseitig zu imitieren, indem wir uns kleiden oder unsere Haare frisieren, aber wir vermissen immer noch bestimmte Elemente, wie die Art und Weise, wie wir Themen wie Spiritualität angehen. Wir konsumieren auf ähnliche Weise, aber unsere Unterhaltungsprodukte sind von einer Seite des Zauns zur anderen absolut fremd. Und hier kommt das Thema Geld ins Spiel.

Ne Zha 2, der Coup der chinesischen Animation auf dem Tisch

Diese Woche wurden wir Zeugen eines merkwürdigen globalen Phänomens, das Ne Zha 2 zum umsatzstärksten Animationsfilm der Geschichte krönte. Wenn Sie dies von der chinesischen Website Gamereactor lesen, muss ich Ihnen wahrscheinlich nicht sagen, was Ne Zha ist (abgesehen von der Tatsache, dass Sie davon wussten, bevor es als Animationsfilm verfilmt wurde), da es eine der bekanntesten Geschichten in der chinesischen Animationstradition ist: Xu Zhonglins Investiture of the Gods. Für diejenigen unter uns, die das Werk vor dieser Woche nicht kannten, erzählt Ne Zha 1 (ein Animationsfilm aus dem Jahr 2019) die Geschichte einer Sphäre von immenser Macht, der Chaos Pearl, die beginnt, alle Arten von Leben und Materie in der Welt zu verschlingen. Aber ein Unsterblicher schafft es, die Sphäre in zwei Teile zu teilen (eine klare Anspielung auf die Doppelnatur aller Dinge, die Hauptgrundlage des Taoismus), und aus jedem von ihnen wird ein besonderes Wesen geboren. Auf der einen Seite die Reinkarnation des Dragon King (zunächst freundlich) in Ao Bing, und auf der anderen Seite die des Demon Orb, dessen Essenz auf die neugeborene NeZha übertragen wird. Das Kind, das als Dämon abgestempelt und mit einem Fluch versehen ist, der es in drei Jahren töten wird, versucht mit allen Mitteln, seinem Schicksal zu trotzen.

Die animierte Adaption erzählt in groben Zügen, dass wir alle die Macht haben, unser Schicksal in uns selbst zu ändern, auch wenn die Welt gegen uns ist. Das ist eine gute Botschaft, und der erste Film aus dem Jahr 2019 scheint beim chinesischen Publikum gut angekommen zu sein: 729 Millionen Dollar an den Kinokassen, was ihn zum umsatzstärksten nicht-englischen Animationsfilm aller Zeiten und zum zweiterfolgreichsten Film aller Zeiten in China macht.

Sechs Jahre und ein mäßig erfolgreiches, lokal verteiltes Spin-off, Ne Zha 2 kommt, und dann setzt der kollektive Wahnsinn ein. Das ganze Land strömt in die Kinos, um den Animationsfilm zu sehen, und in nur einem Monat hat er die 2-Milliarden-Dollar-Marke an den weltweiten Kinokassen durchbrochen, obwohl diese Zahl einen kleinen Trick hat: Weniger als 40 Millionen Dollar dieser 2 Milliarden Dollar stammen aus dem Vertrieb außerhalb Chinas. Und so stellt sich die Frage, wie kann es sein, dass der profitabelste Animationsfilm der Geschichte im Westen völlig unbekannt ist?

Die Antwort ist einfach zu schreiben, aber schwer zu erklären: Eine unsichtbare Mauer zwischen Ost und West. Der Vertrieb von Unterhaltungs- und Kulturprodukten in dem asiatischen Land muss von den Behörden einer gründlichen Prüfung unterzogen werden, zusätzlich zu einer unerbittlichen Zensur und einem unattraktiven Modell für ausländische Unternehmen, dort zu investieren. Außerhalb seiner Grenzen wird die Situation nicht durch absichtliche Zensur auferlegt, sondern durch ungeschriebene Gesetze des Marktes, in denen chinesische Produkte als unbedeutend für westliches Denken oder westliche Interessen angesehen werden, und wenn es keine Geschäfte gibt, werden sie nie von der breiten Öffentlichkeit entdeckt.

Es besteht kein Zweifel, dass die Geschichte von Ne Zha 2 etwas Fantastisches und Unvergessliches sein kann, aber wenn es keine Brücke über die Kluft gibt, die diese verschiedenen Mentalitäten trennt, wird es immer eine Seite geben, die den Spaß der anderen verpasst.

Die große Tür zur Verständigung zwischen China und dem Westen: Videospiele

Hier ist meine persönliche Wette für diese Brücke: Asien wird in der heutigen Videospielindustrie noch wichtiger. In einer Sphäre, in der Japan nach wie vor darum kämpft, die führende historische Entwicklungsmacht zu bleiben, entwickeln sich Südkorea und China zu neuen Anwärtern auf die Teilung des Kuchens. Korea hat sich entschieden, den Videospielmarkt zusammen mit wichtigen ausländischen Partnern wie Japan zu erkunden (im Falle von Sony und der Einführung von Stellar Blade oder dem Aufstieg seiner Wettbewerbsfähigkeit mit League of Legends oder StarCraft von den amerikanischen Unternehmen Riot bzw. Blizzard ). Aber China hat sich für einen anderen Weg entschieden. Die großen chinesischen Unternehmen (Tencent, NetEase usw.) nutzten ihr enormes Kapital und investierten in namhafte Studios und Entwickler in Europa, Japan und den Vereinigten Staaten. Und eine Zeit lang funktionierte und gedieh diese Partnerschaft.

Aber mit dem Platzen der postpandemischen Blase und der aktuellen Krise in der Branche hat sich China auf eine Investition in seine eigenen Entwicklungen zurückgezogen, nur dass die Prognose diesmal global ist. Der Erfolg von Black Myth: Wukong mit 25 Millionen verkauften Exemplaren seit August 2024 weltweit ist ein Beleg dafür, dass solche tollen Projekte auch im Ausland gelingen können. Allerdings sollte ich hier hinzufügen, dass Wukong, abgesehen davon, dass es ein populäres Genre wie das Soulslike ARPG und die berühmteste chinesische Popkulturfigur außerhalb des Landes (Sun Wukong, die Inspiration für Son Goku und Dragon Ball ) gemacht hat, trotz all des Hypes, den es ausgelöst hat, ein Einzelfall sein könnte. Das Dynasty Warriors -Franchise, das von den japanischen Unternehmen Omega Force und Koei Tecmo entwickelt wurde, hat es nie geschafft, einen solchen Eindruck zu hinterlassen, obwohl es das bekannteste (und lukrativste) Musou-Franchise des Studios ist, in den 20 Jahren, in denen es "The Romance of the Three Kingdoms", ein weiteres enorm wichtiges chinesisches Volksmärchen, erzählt und neu interpretiert hat.

Es gibt einen vielversprechenden Horizont vor sich, mit anderen ARPGs wie Phantom Blade Zero oder Wuchang: Fallen Feathers, aber ich denke, ich würde mich an die Beispiele von The Bustling World und Where Winds Meet halten. Während sich die ersten beiden eher auf die Präsentation von Action und einer verdrehten Vision bestimmter Elemente der Folklore konzentrieren, möchte Where the Winds Meet (die wir zum ersten Mal auf der Gamescom 2023 getroffen haben) einen Titel bieten, der näher am Mythos ist und sich auch ein anderes kulturelles Phänomen wie Martial-Arts-Kino oder Wuxia zunutze macht. Aber wenn du in die Kultur eintauchen und etwas Geschichte lernen willst, könnte das, was der Realität am nächsten kommt, in The Bustling World sein, einem Simulations-RPG, das noch kein Veröffentlichungsdatum hat, aber wir sollten es im Auge behalten.

Wir befinden uns in einer Zeit, in der China sehr stark in unsere Unterhaltung eindringt und daher in der privilegierten Situation ist, Kulturen zu teilen. Ne Zha 2 mag kurzfristig die Aufmerksamkeit der Medien auf sich ziehen, aber ich denke, der große Wettlauf nach unten hängt derzeit davon ab, wie die chinesischen Studios den ausländischen Markt verstehen, um ihre Geschichten dem Rest der Welt zu präsentieren.