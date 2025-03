Steam Next Fest: 10 entzückende Demos, die Sie nicht verpassen sollten

HQ

Steam Next Fest hat seine große Rückkehr erlebt. Es ist schon ein paar Tage her, aber PC-Spieler auf der Plattform von Valve konnten in Scharen in die Storefront strömen, um eine Reihe verschiedener Demos herunterzuladen und einen Vorgeschmack auf unzählige kommende Videospiele zu bekommen. Wir haben uns auch an diesem Spaß beteiligt und beschlossen, diesen Artikel zu verfassen, um das Rampenlicht auf 10 Titel zu lenken, die Sie vielleicht schon kannten oder auch nicht. Wenn ihr also The Knightling, Shadowveil: Legend of the Five Rings, Tales of Seikyu, Solasta II und mehr sehen wollt, müsst ihr euch mit unseren bestehenden Vorschauen begnügen.

Außer Sichtweite

Beginnen wir mit diesem rätselhaften Horrorspiel. Von The Gang kommend, folgt Out of Sight der jungen Sophie, die nach ihrer Erblindung durch die Augen ihres Teddybären sehen kann, wohin sie geht. Mit dieser ungewöhnlichen Perspektive muss sich Sophie in verschiedenen Umgebungen zurechtfinden, Rätsel lösen und schließlich den Personen entkommen, die sie gefangen genommen haben. Wenn du Little Nightmares -artiges Rätseln und Abenteuer magst, dann lohnt es sich, Out of Sight im Auge zu behalten.

Straußenfarm

Diesem Simulationsspiel gibt es nicht viel hinzuzufügen, was der Titel nicht schon ausdrückt. Ostrich Farm ist ein Titel, bei dem es darum geht, nun ja... Straußenzucht. Du musst verschiedene Paddocks anlegen, eine Vielzahl verschiedener Vögel züchten, dafür sorgen, dass sie gefüttert und gut versorgt werden, und das schließlich, während du eine Sammlung von simulierten Systemen verwaltest, die mit dem Betrieb einer bizarren Farm dieser Art einhergehen. Denken Sie im Wesentlichen an Planet Zoo, nur dass es anstelle von fast jedem Tier, das Sie sich vorstellen können, nur Strauße und noch mehr Strauße gibt.

Posttraumata

Noch ein Horrorspiel. Red Soul Games ' Post Trauma ist ein moderner Survival-Horror-Titel, der einem Protagonisten folgt, der versucht, einer gruseligen und beunruhigenden Welt zu entkommen, die voller herausfordernder Rätsel und furchterregender Feinde und Kreaturen ist. Wenn du Silent Hill und Resident Evil Spiele magst, ist dies ein natürlicher, wenn auch einzigartiger nächster Schritt, da er viele verblüffende Probleme bietet, die mit einer Reihe von Kampfmöglichkeiten kombiniert sind.

Städte am Fluss

Ein rätselhafter Städtebauer mit strategischen Elementen. Frogsong Studios ' River Towns ist ein entzückendes Bauspiel, bei dem das Ziel des Spiels darin besteht, ein weites, komplexes und abwechslungsreiches Stadtviertel in einem kleinen Spielbereich zu schaffen, der durch die Wasserwege definiert wird, die sich ihren Weg durch ihn bahnen. Du musst unterschiedlich geformte Stadtelemente in einem Tetris -ähnlichen Format in den verfügbaren Raum einfügen und gleichzeitig die Stadt so effektiv und effizient wie möglich laufen lassen. Wenn Sie City Skylines ein eher arkadisches und rätselhafteres Format wünschen, ist River Towns das Ticket.

Lost in Random: Der ewige Würfel

Vielleicht kennst du Zoink Games ' einzigartiges Abenteuerspiel von vor ein paar Jahren, aber es fühlt sich so an, als ob Stormteller Games ' Hack-and-Slash-Action-Spin-off ein wenig übersehen wurde. Lost in Random: The Eternal Die folgt Queen Aleksandra, während sie und ihr Die-Gefährte Fortune herausfordernde Feinde annehmen und versuchen, aus einem beunruhigenden Reich zu entkommen, und das alles aus einer isometrischen Perspektive. Bei Roguelike-Elementen ist dies im Wesentlichen das, was Sie erhalten, wenn Sie Hades mit Lost in Random kombinieren.

Beim Abstieg

Was bekommt man, wenn man ein Roguelike, einen Deckbuilder und ein Strategiespiel kreuzt? Box Dragon 's As We Descend. Dies ist ein Titel, der die Spieler auffordert, Kräfte zu rekrutieren und zu verbessern und sie einzusetzen, um eine Stadt voller Menschen gegen die dämonischen Mächte zu verteidigen, die sie angreifen. Es verwendet kartenbasierte Mechaniken und Deckbuilding-Elemente, um eine Kampfsuite zu bieten, die komplexer und anspruchsvoller ist als einfache Strategie, und letztendlich kommt alles zusammen für ein Spiel, das effektiv Hearthstone auf RTS trifft.

Das Phantom

Wer war die erste kostümierte Comicfigur? Superman ? Captain America ? Batman ? Falsch, es war Phantom. Das ist dir wahrscheinlich nicht bewusst, da Phantom keine annähernd so erfolgreiche Karriere wie andere Comicfiguren gemacht hat, aber das könnte sich bald ändern, wenn Art of Play Interactive ein Side-Scrolling-Beat-em-up auf der Grundlage von The Ghost Who Walks herausbringt. Wenn Sie Spiele wie Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge oder Mighty Morphin' Power Rangers: Rita's Rewind mögen, hat dies eine ähnliche Energie, außer mit einem größeren Fokus auf Comic-Kunststil und Panels.

Die Welt der Räder

Es war einst als Ghost Bike bekannt, entschied sich aber, sein Gesicht ein wenig zu ändern und zu Wheel World zu werden. In diesem Abenteuerspiel von Messhof dreht sich alles ums Radfahren und darum, in einer Welt zu leben, in der uralte Geister das Land durchstreifen und es genießen, Fahrräder zu bewohnen. In diesem Spiel kannst du dich darauf freuen, gegen andere Radfahrer anzutreten, erstaunliche Tricks auszuführen und natürlich die Welt vor der Verwüstung zu retten. Warum sollte das nicht der Fall sein? Wenn dir die Atmosphäre von Dungeons of Hinterberg gefallen hat und du dich gefragt hast, wie das in einer Riders Republic -ähnlichen Gameplay-Struktur funktionieren würde, solltest du auf Wheel World achten.

Dinopfad

Der Wilde Westen trifft auf prähistorische Eidechsen. Ja, Dino Path Trail ist ein Survival-Action-Roguelike, von dem du nicht wusstest, dass du es in deinem Leben brauchst. Die Idee dieses Spiels ist es, über die amerikanische Grenze zu reisen, tödliche Banditen zu bekämpfen und fleischfressenden Dinosauriern zu entkommen, um deine Schwester zu retten. Mit einer isometrischen Kameraperspektive und Curse of the Dead Gods -ähnlicher Action geht es in diesem Spiel darum, zu erkunden, deine Ausrüstung zu verbessern und härtere Herausforderungen anzunehmen, ohne auf dem Weg besiegt zu werden und aufgrund der Roguelike-Natur alles zu verlieren.

RunOut - Hitzkopf Pfoten

Wenn Ihnen die letzten Party Animals gefallen haben und Sie den Fall Guys -Hype vermisst haben und darauf gewartet haben, dass ein anderes Spiel erscheint und etwas Ähnliches einfängt, was diese beiden für den Partysektor erreicht haben, dann erlauben Sie uns, RunOut - Hothead Paws vorzustellen. Dieses Spiel ist für zwei bis sechs Spieler und es ist ein Plattformer, bei dem es darum geht, durch Hindernisparcours zu rasen und Münzen zu sammeln, alles als niedliche Tierfiguren. Unnötig zu erwähnen, dass RunOut definitiv einen Blick wert ist, wenn Sie auf der Suche nach etwas Lustigem und Unterhaltsamem für Sie und Ihre Freunde sind.

Hast du dir das Steam Next Fest angesehen? Da das Festival noch ein kurzes Stück länger dauert, hinterlasst alle Vorschläge, die ihr für vielversprechende und aufregende Demos habt, in den Kommentaren unten.