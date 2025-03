Ist Warner Bros. zum größten Bösewicht der Videospielindustrie geworden?

HQ

Es ist immer enttäuschend zu hören, dass ein Videospielentwickler nach einer Reihe von Ereignissen geschlossen wird oder vor Entlassungen steht. Es ist nichts Verherrlichendes, wenn Menschen ihren Job verlieren und entlassen werden, aber gleichzeitig sind Videospiele ein Geschäft, und manchmal muss eine geschäftliche Entscheidung für die Gesundheit und Effizienz (vielleicht sogar das Überleben) des Ganzen getroffen werden. Allerdings fühlen sich die kürzlichen Warner Bros. Games Studioschließungen einfach falsch an und hinterlassen einen unglaublich schlechten Geschmack in meinem Mund. Es gibt etwas an der Art und Weise, wie dieses Entwicklerportfolio in den letzten Jahren betrieben wurde - und insofern sogar die gesamte Unterhaltungssparte von Warner Bros. -, das die jüngste Entscheidung umso schlimmer erscheinen lässt.

HQ

Für diejenigen, die es nicht wissen, werde ich ganz kurz rekapitulieren, was hier passiert ist, bevor ich weitermache. Nach einem früheren Bericht von Bloomberg über den Zustand von Warner Bros. Games, der darauf hindeutete, dass Monolith Productions ' Wonder Woman nach einer problematischen Entwicklung neu gestartet wurde, wurde inzwischen bestätigt, dass der Produktionsriese beschlossen hat, Monolith zu schließen, Wonder Woman abzusagen und sogar MultiVersus Creator Player First Games und den Mobile-Spezialisten Warner Bros. San Diego zu schließen. Die Bestätigung erfolgte in einer E-Mail, über die Kotaku berichtete und in der behauptet wurde, es handele sich um einen "strategischen Richtungswechsel und nicht um ein Spiegelbild dieser Teams oder des Talents, das in ihnen besteht".

Obwohl Monolith und Player First beide an DC-Titeln arbeiten und erstere sogar an anderen Franchises arbeiten, die in der Vergangenheit von Warner betrieben wurden, ging das große Unterhaltungsunternehmen sogar so weit zu sagen, dass dies geschehe, um "unsere Entwicklungsstudios und Investitionen besser zu strukturieren, um die bestmöglichen Spiele mit unseren Schlüssel-Franchises zu entwickeln, " mit Verweisen auf Harry Potter, DC, Mortal Kombat und Game of Thrones. Ja, das ist ein bisschen verwirrend, da es sich bestenfalls widersprüchlich anfühlt und sogar daneben, zumal Game of Thrones seitdem eine geringe, wohl sogar abwesende Präsenz im Videospielbereich hat... naja, fast für immer.

Werbung:

Aber gleichzeitig sehe ich hier wieder ein gewisses Maß an Sinn in der Entscheidung von Warner, denn so enttäuschend es auch ist, die Millionen und Abermillionen, die bereits für Wonder Woman ausgegeben wurden, und das Fehlen eines positiven Produkts bedeuten, dass das Unternehmen vor einer massiven Herausforderung steht, seine Produktionskosten wieder hereinzuholen. Diese Idee zu verwerfen und weiterzumachen ist wahrscheinlich das Beste, sonst könnten wir Monolith in einer Hölle gefangen finden, wie es Rocksteady mit Suicide Squad war. Trotzdem kann man ein so talentiertes und geschichtsträchtiges Team wie Monolith nicht komplett streichen und dann sagen, dass man "sich weiterhin darauf konzentriert und begeistert ist, wieder hochwertige Spiele für unsere leidenschaftlichen Fans zu produzieren, die von unseren Weltklasse-Studios entwickelt wurden". Das ist so widersprüchlich, wie es nur geht.

Mein Hauptproblem bei dieser ganzen erschütternden Wendung der Ereignisse ist, dass Warner Bros. seine Entwickler auf einen Weg geführt hat, der seit einiger Zeit schwer zu unterstützen ist. Sie haben so lange einen Live-Service-Drachen (wie Sony...) gejagt, sind auf dem Weg dorthin immer wieder gescheitert und haben vielleicht am unentschuldbarsten wirklich geschickte Einzelspieler-Entwickler beauftragt, dies Wirklichkeit werden zu lassen. Warner Bros. schießt sich seit Jahren selbst in den Fuß, und Suicide Squad: Kill the Justice League, MultiVersus und Harry Potter: Quidditch Champions im Jahr 2024 sind nur drei deutliche Beispiele dafür. Jetzt ernten Monolith und Player First die Konsequenzen für diesen lächerlichen Fokus, wobei Player First sich besonders brutal anfühlt, da Warner das Team erst letzten Sommer übernommen hat... Warum sollte man sich die Mühe machen, sie zu kaufen, wenn die Zukunft so düster schien?

Es ist schwer, diese jüngste Wendung der Ereignisse von Warner als etwas anderes als gierig und unentschuldbar schlecht gemanagt zu betrachten. Zugegeben, es wäre nicht das erste Mal, dass der Produktionsriese mit dieser Art von Kritik konfrontiert wird, denn wir sprechen über dieselbe Firma, die Coyote vs. Acme und Batgirl in den Müll geworfen hat, weil sie die Steuerabschreibungen wollte, obwohl beide Filme größtenteils fertig waren. Dies ist auch eine Firma, die The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim gemacht hat, um ihren Griff auf die Marke Mittelerde zu behalten und sogar zugab, dass dies kurz vor der Premiere der Fall war, und auch eine Firma, die es geschafft hat, den vielleicht größten Namen der heutigen Filmemacherkunst, Christopher Nolan, zu verärgern, weil er befürchtete, dass man Warner nicht vertrauen könnte, seinen The Odyssey Film mit der richtigen Marketingstrategie zu veröffentlichen... Warner Bros. hat das Ziel schon seit langer Zeit verfehlt, und die jüngste Abschaltung eines Videospiels ist nur ein weiteres Beispiel.

Werbung:

Als ob das alles noch nicht genug wäre, um Sie so wütend auf die neuesten Bewegungen von Warner Bros. zu machen wie ich, lassen Sie mich auch hinzufügen, dass Warner trotz der Schließung des 30+ Jahre alten Monolith beschlossen hat, das Markenpatent für das revolutionäre Nemesis -System zu behalten, das der Entwickler entwickelt hat. Ja. Wie Eurogamer feststellt, werden die Entwickler entlassen, aber sie können nicht einmal ihre eigene Kreation mitnehmen... Ich würde mich weniger stark dafür fühlen, wenn Warner die Nemesis -Idee von Anfang an voll ausschöpfen würde und hat, aber das ist nicht der Fall, und nichts gibt mir den Glauben, dass sich das ändern wird. Bis 2036, wenn das Patent ausläuft (vorausgesetzt, Warner tut nicht das Erwartete und verlängert das Patent einfach), werden wir diese fantastische Idee nicht mehr in einem Videospiel sehen...

Geschäft ist Geschäft und das werde ich immer bis zu einem gewissen Grad im Kopf haben, wenn ich sehe, wie solche Entscheidungen getroffen werden, da Unternehmen nicht so viel wert werden wie Warner Bros., ohne die Leute auf dem Weg dorthin zu verärgern. Allerdings beweist dieses Unternehmen routinemäßig seine Unfähigkeit und ehrlich gesagt bin ich massiv besorgt über Avalanche Software, NetherRealm Studios und Rocksteady, als ob Hogwarts Legacy 2, das nächste Mortal Kombat /Injustice und das gemunkelte Batman -Spiel (das, wenn man die jüngsten Ereignisse betrachtet, es mich nicht überraschen würde, wenn es vor seiner Ankunft in einigen Jahren ein Opfer wird) nicht auf dem Niveau von Warner gelingt erwartet, könnten wir noch mehr talentierte Teams, Studios und Ideen sehen, die verworfen und auf der Straße verrotten gelassen werden.