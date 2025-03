Spiele, nach denen Sie Ausschau halten sollten - März 2025

HQ

2025 war bereits ein absolutes Gigantenjahr, denn der Januar und vor allem der Februar haben eine hervorragende und breite Palette an wirklich fesselnden und aufregenden Videospielen geboten. March will dies mit einer Reihe von hochwertigen Titeln in einer Auswahl von Genres und Plattformen fortsetzen. Da dies der Fall ist, tauchen wir in die nächste Episode von Games To Look For ein.

HQ

Two Point Museum (PC, PS5, Xbox Series) - 4. März

Die Leute von Two Point Studios wollen ihre Erfolgsserie fortsetzen, indem sie das nächste Kapitel der Two Point -Simulationsreihe vorstellen. Dieses Spiel, das als Two Point Museum bekannt ist, tauscht Krankenhäuser und Universitätsgelände gegen Museen, obwohl das eigentliche Gameplay weitgehend gleich bleibt, indem es die Spieler auffordert, abwechslungsreiche und komplexe Einrichtungen bereitzustellen, die Besucher anziehen und ihr Interesse wecken, um Geld zu generieren. Wenn eine optimierte Simulation dein Ding ist, wirst du mit diesem Titel nicht allzu viel falsch machen.

HQ

Werbung:

Split Fiction (PC, PS5, Xbox Series) - 6. März

Ein weiterer Entwickler mit einer heißen Phase. Das schwedische Unternehmen Hazelight wird an das gefeierte und mega-verkaufte It Takes Two anknüpfen, indem es das erwartete Split Fiction auf den Markt bringt. Dieses kooperative Jump'n'Run-Abenteuer dreht sich um zwei gegensätzliche Autoren, die sich in ihren eigenen Kreationen gefangen finden. Mit einzigartigen Spielstilen, die es zu entdecken gilt, und massiv unterschiedlichen Fantasy- und Science-Fiction-Bereichen, die es zu erkunden gilt, wird dies eines der Must-Plays im März sein.

HQ

Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series) - 6. März

Während dieses Spiel vielleicht den lächerlichsten Namen hat, den wir je gesehen haben, wird der eigentliche Titel zweifellos für die immer beliebter werdende HD-2D-Community von Interesse sein. Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars wird genau das liefern, was es verspricht, eine überarbeitete Version der ersten beiden Spiele der gefeierten und beliebten JRPG-Serie, die jetzt auf PC und modernen Konsolen erhältlich ist.

Werbung:

HQ

FragPunk (PC, PS5, Xbox Series) - 6. März

Nach dem immensen Erfolg von Marvel Rivals sind Sie vielleicht auf der Suche nach einem anderen Helden-Shooter, dem Sie Ihre Zeit widmen können. Wenn das nach dir klingt, dann solltest du vielleicht deine Aufmerksamkeit auf Bad Guitar Studio 's FragPunk richten, einen rasanten Shooter, der spielverändernde Kartenmechaniken nutzt, um die Art und Weise, wie sich die Action entfaltet, massiv zu überarbeiten. Dies wird ein Free-to-Play-Spiel sein, also schaut es euch Anfang März an.

Wanderstop (PC, PS5) - 11. März

Warum nicht diesen März ein bisschen langsamer werden, indem Sie die stressige Realität hinter sich lassen und sich in einen magischen Teeladen in Wanderstop begeben? In diesem Titel, der vom Entwickler Ivy Road stammt, geht es darum, einen gemütlichen Teeladen mitten in einem fantastischen Wald zu betreiben und sich um die vorbeigehenden Kunden und Besucher zu kümmern, außer mit einem Haken. Die Protagonistin Alta ist eine erfahrene Kämpferin, die in diesem Teeladen gefangen ist und gezwungen ist, ihren Lebensstil als Meisterschaftskämpferin für den einer Ladenbesitzerin aufzugeben...

HQ

WWE 2K25 (PC, PS5, Xbox Series) - 14. März

Es ist nun schon einige Jahre her, dass die WWE 2K-Serie ihren Tiefpunkt erreicht hat, und in den folgenden Jahren haben wir gesehen, wie sie ihren Platz unter den virtuellen Wrestling-Größen zurückerobert hat. Die diesjährige Ausgabe baut weiterhin auf der bewährten Formel auf und bietet über 300 Superstars, die du spielen kannst, einen breiten und komplexen Career Mode, einen riesigen Multiplayer und auch eine WWE 2K, die zuerst als The Island bekannt ist, eine WWE-Themenwelt voller Herausforderungen, Arenen und Live-Events.

HQ

MLB The Show 25 (PS5, Xbox Series, Switch) - 18. März

Ein weiterer bekannter Sporttitel, der diesen März erscheint. Die MLB The Show -Serie wird diesen Monat um eine brandneue Folge erweitert, die ihre besten Funktionen verbessert und letztendlich das beste virtuelle Baseball-Erlebnis bietet, das Sie finden können. Mit einem verbesserten Road to the Show, einem verbesserten Diamond Dynasty, einem kompletten Franchise-Modus und einem Storylines -Modus, der einige der größten Erzählungen der MLB zelebrieren soll, ist dieses Spiel eines für die Sportfans da draußen.

Assassin's Creed Shadows (PC, PS5, Xbox Series) - 20. März

Ohne Zweifel der Blockbuster des Monats. Ubisofts Assassin's Creed Shadows wird in der zweiten Märzhälfte endlich auf PC und Konsolen erscheinen und damit eine Wartezeit, die sich über mehrere Verzögerungen erstreckte, ein Ende haben. Shadows führt die langjährige Serie ins feudale Japan und präsentiert ein System mit zwei Protagonisten und eine Erzählung mit einem tief verwurzelten politischen Unterkörper, um ein vollgepacktes und mit Spannung erwartetes RPG-Abenteuer zu bieten.

HQ

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition (Switch) - 20. März

Es lässt sich nicht leugnen, dass Nintendo mit seinem Switch -Portfolio über die Ziellinie kriecht, denn das Jahr 2025 drehte sich bisher um Remasters, und zwar nur spärlich veröffentlichte. Im März wird es nicht anders sein, denn Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition wird sein Debüt geben und eine immens beeindruckende offene Welt mit sich bringen, die mit allen Arten von Bestien gefüllt ist, die es zu entdecken gilt, und Monstern, die es zu bekämpfen gilt. Wenn Sie das Original noch nie gespielt haben, ist dies zweifellos einen Blick wert.

HQ

Killing Floor 3 (PC, PS5, Xbox Series) - 25. März

Blut, Eingeweide und Gemetzel. Genau das steht auf der Speisekarte des nächsten Projekts von Tripwire Interactive, dem actiongeladenen, auf Horden basierenden Wellen-Survival-Spiel Killing Floor 3. Mit einer Reihe verschiedener spielbarer Charaktere, einer breiten Liste verwendbarer Waffen, mehreren Levels und Missionen, die es zu absolvieren gilt, und über 40 Monstertypen, die es in der Hitze des Gefechts zu erledigen gilt, ist Killing Floor 3 perfekt für alle, die diesen Monat eine Herausforderung suchen.

HQ

Atomfall (PC, PS5, Xbox Series) - 27. März

Rebellion hat zwar erst Anfang des Jahres Sniper Elite: Resistance gestartet, aber der britische Entwickler hat auch ein zweites Projekt für diesen Monat geplant. Bekannt als Atomfall, ist dies ein Action-Adventure-Spiel, das in den 1960er Jahren im britischen Lake District Nationalpark spielt, kurz nach der Nuklearkatastrophe Windscale, die in diesem Spiel die Gegend in Trümmer und Unordnung hinterlassen hat. Mit einem fast Fallout -ähnlichen Aufbau dreht sich in diesem Titel alles ums Erkunden, Plündern, Herstellen, Kämpfen und Überleben.

HQ

Der erste Berserker: Khazan (PC, PS5, Xbox Series) - 27. März

Es ist an der Zeit, dass wir ein neues Soulslike-Spiel haben. Wir hatten seit gefühlten Monaten keinen Titel, der sich in dieses Subgenre einordnen konnte, aber zum Glück ist The First Berserker: Khazan hier, um den Tag zu retten. Dieses Action-RPG von Neople verwendet atemberaubende Cel-Shading-Grafiken und spielt im brutalen Dungeon Fighter Online -Universum. Es handelt sich um ein Prequel, das den Ereignissen eines ehemaligen Generals folgt, der mit der Dunkelheit handelt, um mehr zu werden, um diejenigen zu jagen, die ihn im Leben verraten haben.

HQ

Karma: The Dark World (PC, PS5) - 27. März

Zu guter Letzt haben wir noch etwas für die Horrorfans da draußen. Pollard Studio 's Karma: The Dark World ist ein psychologischer Horrorfilm aus der Ich-Perspektive, der in einer dystopischen Welt Mitte der 1980er Jahre spielt. Er führt uns in die DDR, wo die Leviathan Corporation fast die vollständige Kontrolle hat, und sieht, wie eine Person beginnt, sich zu wehren und zu versuchen, sich von dieser 1984-ähnlichen Realität zu befreien.

HQ

Das war's für die neueste Folge von Games To Look For. Schaut in ein paar Wochen wieder vorbei, denn wir werden gespannt sein, was der April 2025 für Gamer auf der ganzen Welt bereithält.