Screen Time - März 2025

HQ

Es ist wieder die Zeit des Monats, in der wir uns darauf vorbereiten, Ihnen von all den fantastischen Filmen und Fernsehserien zu erzählen, die in den kommenden Wochen in die Kinos und bei Streaming-Diensten kommen. Der März 2025 wird ein starker und vollgepackter Monat mit einer breiten Sammlung unterschiedlicher Projekte, nach denen es sich lohnt, Ausschau zu halten, also lassen Sie uns in eine neue Folge von Screen Time eintauchen.

Aber bevor wir anfangen, eine kurze Erinnerung: Wir haben unsere Auswahl auf einem UK-Veröffentlichungskalender basiert, also schaut unbedingt vor Ort nach genauen Informationen und Auflistungen.

Daredevil: Born Again [Disney+] - 5. März

Bei der neuesten Marvel Television -Aktion sitzt Charlie Cox wieder auf dem Fahrersitz als Vigilant Daredevil, der dieses Mal mit einem Problem konfrontiert ist wie nie zuvor. Basierend auf der Comicserie, die sich darum drehte, dass Kingpin das Leben von Daredevil zerstört, nachdem er seine wahre Identität entdeckt hat, wird diese Live-Action-Serie auch einige der Netflix Marvel Charaktere in die Marvel Cinematic Universe bringen, darunter Jon Bernthals The Punisher.

HQ

Werbung:

Einer von ihnen - 7. März

Keke Palmer und Sza spielen die Hauptrollen in dieser Komödie, in der es um zwei beste Freunde geht, die bis zum Äußersten gehen, um über die Runden zu kommen, nachdem einer ihrer Freunde ihre Miete verprasst hat. Dies ist eine Komödie, die in Los Angeles spielt, wie wir sie heutzutage nicht mehr allzu oft in den Kinos sehen, da sie urkomische Witze und Dialoge, verrückte Vorfälle und Unfälle und überlebensgroße Charaktere beinhaltet.

HQ

Formula 1: Drive to Survive: Staffel 7 [Netflix] - 7. März

Es gibt wahrscheinlich nicht viel mehr über diese Serie zu sagen, vor allem, wenn man bedenkt, dass sie in die siebte Staffel geht. Diese nächste Episode wirft einen Blick auf die Formel-1-Saison 2024 und enthüllt einige der größten und aufregendsten Handlungsstränge, darunter Lewis Hamiltons letzte Saison mit Mercedes-AMG, McLarens Aufstieg zum Gewinn der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft und die Unruhe, die auch Red Bull plagte.

Werbung:

Die rechtschaffenen Edelsteine: Staffel 4 [Max/Sky] - 10. März

Nach drei Staffeln urkomischen und zeitlosen Comedy-Fernsehens neigt sich die Ära von The Righteous Gemstones dem Ende zu. Die vierte und letzte Staffel wird versuchen, die Handlungsstränge der äußerst beliebten und reichen Fernsehpredigerfamilie zu verbinden, die zweifellos alberne Späße auf dem Weg enthalten wird, die von Jesse, Judith, KelvinBaby Billy, Eli und dem Rest der dysfunktionalen Großfamilie angeführt werden.

HQ

Das Rad der Zeit: Staffel 3 [Prime Video] - 13. März

Die Fantasy-Serie von Prime Video wird diesen Monat fortgesetzt und mit ihr steht Rosamund Pikes Moiraine Damodred erneut vor der immensen Herausforderung, die Menschen und die Welt vor der eindringenden Dunkelheit zu schützen. In diesem nächsten Kapitel der Geschichte werden Verbündete gespalten und Feinde sich zusammenschließen, wobei Loyalitäten auf die Probe gestellt werden und das Land seine bisher größten Herausforderungen und Bedrohungen vor Augen hat. Unnötig zu erwähnen, dass Sie, wenn Sie Fantasy-Fernsehen mögen, diesen Film nicht verpassen wollen.

HQ

Schwarze Tasche - 14. März

Im Januar haben wir euch von Steven Soderberghs psychologischem Horrorfilm Presence berichtet. Jetzt, weniger als zwei Monate später, hat derselbe Regisseur noch etwas anderes für die Fans auf Lager, nämlich das Drama Black Bag. Dieser dreht sich um eine Geheimdienstagentin, von der angenommen wird, dass sie ihre Nation verraten hat, und um dieses Ausmaß an Intrigen genau darzustellen, zeigt der Film eine hochkarätige Besetzung, angeführt von Cate Blanchett und Michael Fassbender.

Der elektrische Staat [Netflix] - 14. März

Mit dem großen Spielfilmangebot von Netflix im März setzt der Streamer erneut auf die Talente von Anthony und Joe Russo. Dieses Mal haben die beiden Millie Bobby Brown und Chris Pratt für The Electric State engagiert, einen Actionfilm, der in einer postapokalyptischen Welt spielt, in der Roboter das Land durchstreifen. In diesem Film tut sich das Hauptdarstellerpaar mit einer Roboterbande zusammen, um sich durch ein verwüstetes Amerika zu wagen, um einen lange verschollenen Bruder zu finden.

HQ

In den Verlorenen Landen - 14. März

Milla Jovovich und Dave Bautista spielen eine Zauberin und einen Krieger, die auf der Jagd nach einer uralten Magie durch ein gefährliches Fantasy-Reich reisen. Das ist im Grunde die Handlung für das kommende In The Lost Lands, ein Fantasy-Action-Epos, das von einem langjährigen Partner von Jovovich, Paul W.S. Anderson (Monster Hunter und Paul W.S. Anderson (Resident Evil, inszeniert wird. Wenn Sie Actionfilme mit mittlerem Budget mögen, ist dies ein Muss.

HQ

The Residence [Netflix] - 20. März

Wir haben bereits über einen neuen Film und eine neue Staffel von Netflix-Doku-Fernsehen berichtet, aber um das Portfolio des Streamers für diesen März abzuschließen, haben wir auch The Residence. Dies ist ein Krimi-Krimi, der sich um einen Mord dreht, der sich während eines Präsidentendinners im Weißen Haus ereignete. Mit über hundert Verdächtigen im Hinterkopf ist die Detektivin Cordelia Cupp vor Ort, um den Fall zu lösen.

HQ

Schneewittchen - 21. März

Zu sagen, dass dieser Film bereits seinen gerechten Anteil an Unzufriedenheit bei Zuschauern und Fans auf der ganzen Welt erhalten hat, ist wahrscheinlich ein bisschen untertrieben, da das nächste Live-Action-Remake eines Disney-Klassikers der Legende von Schneewittchen und den sieben Zwergen eine neue Wendung gibt. Mit Rachel Zegler in der Hauptrolle und Gal Gadot als Evil Queen kombiniert dieser Film Live-Schauspiel mit CGI-Zwergengefährten.

HQ

Die Alto Knights - 21. März

Robert De Niro hat bereits einen starken Start in das Jahr 2025 hingelegt, da er kürzlich in seiner ersten Fernsehserie zu sehen war, und zwar in der Netflix-Serie Zero Day. Im März dieses Jahres wird er auf die große Leinwand zurückkehren und nicht nur als eine, sondern als zwei Charaktere auftreten...? InThe Alto Knights spielt De Niro sowohl Vito Genovese als auch Frank Costello, ein Paar berüchtigter italienisch-amerikanischer Verbrecherbosse, die in den 1950er Jahren um die Macht und Kontrolle über New York City kämpften.

HQ

Side Quest [Apple TV+] - 26. März

Mythic Quest kehrte erst zu Beginn des Jahres für seine vierte Saison zu Apple TV+ zurück, aber wenn ihr die von der Videospielentwicklung inspirierten Possen genossen habt, haben wir gute Neuigkeiten für euch. Genau zum Ende von Staffel 4 wird die Spin-off-Show Side Quest erscheinen, die sich um verschiedene Personen dreht, deren Leben von einem Videospiel beeinflusst wurde.

The Studio [Apple TV+] – 26. März

Eine weitere Comedy-Serie, die am 26. März auf Apple TV+ debütiert. Side Quest wird von The Studio begleitet, einer Show, in der Seth Rogen die Hauptrolle als Chef einer traditionsreichen Hollywood-Produktionsfirma spielt, die damit beauftragt ist, die Zukunft des Studios in einem zunehmend unvorhersehbaren und herausfordernden Klima der Unterhaltungsindustrie zu sichern. Diese Serie wird einige Mega-Cameos bieten, also haltet die Augen offen.

HQ

Novocain - 28. März

The Boys Jack Quaid wird die Hauptrolle in diesem Actionstreifen spielen, der sich um einen Mann dreht, der beschließt, die Welt auseinanderzureißen, um die Frau seiner Träume zu finden, die kürzlich entführt wurde. Beschrieben als Ein-Mann-Armee-ähnlicher Film, ist dies ein Muss für alle Fans von John Wick und Nobody.

Ein arbeitender Mann - 28. März

Wenn es sich um einen Ein-Mann-Armee-ähnlichen Streifen handelt, sieht Jason Statham in seinem nächsten Auftritt das tun, was er am besten kann: im Namen dessen, was richtig und gut ist, gegen immense Widrigkeiten kämpfen. InA Working Man spielt Statham einen Baustellenboss, der beginnt, auf sein früheres Leben als Anti-Terror-Agent zurückzugreifen, um die Tochter seines Arbeitgebers zu finden, die vor kurzem spurlos verschwunden ist.

HQ

Opus - 28. März

Der vielleicht seltsamste Film des Monats, A24's Opus zeigt Ayo Edebiri von The Bear in der Hauptrolle eines jungen Journalisten, der eine Einladung auf das schwer fassbare und höchst private Anwesen eines ehemaligen ikonischen Popstars, gespielt von John Malkovich, erhält. Bei ihrer Ankunft findet sie sich in der Falle einer Sekte wieder, die nichts anderes will, als ihrem Popstar-Oberherrn zu gefallen und sie zu unterstützen.

HQ

Die Frau im Hof - 28. März

Während wir im Jahr 2025 bereits ein paar verschiedene große Horrorfilme hatten, ist der März ein stabilerer Monat für das Genre. Aber es gibt trotzdem einen neuen Horrorfilm, der als The Woman in the Yard bekannt ist. In diesem Film wird eine Familie von einer mysteriösen Frau gequält, die auftaucht und den ganzen Tag in ihrem Garten sitzt und allen, die ihr zuhören, schreckliche und prophetische Botschaften überbringt. Dieser Film wird nichts für schwache Nerven sein.

HQ

Und das war's, ein weiteres Screen Time steht in den Büchern. Schaut in ein paar Wochen wieder vorbei, wenn wir sehen, was der April 2025 für Film- und TV-Fans bereithält.