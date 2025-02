Call of Duty und Grand Theft Auto sollten wacher sein

HQ

Horizon Forbidden West, The Last of Us: Part II, Baldur's Gate III, Dragon Age: The Veilguard, Assassin's Creed Shadows, Intergalactic: The Heretic Prophet und so viele andere. Die Liste der Spiele, die dafür kritisiert werden, "woke" zu sein, wird heutzutage lächerlich lang, also lasst uns kämpfen.

Denn ich würde wirklich gerne noch mehr schwule, transsexuelle, farbige, beeinträchtigte und was auch immer man mag Leute in Spielen sehen. Vor allem in massiven Spielen und Franchises wie Fortnite, Call of Duty, Counter-Strike, League of Legends und Grand Theft Auto. Diejenigen von uns, die schon eine Weile dabei sind, erinnern sich an Spiele der PlayStation 3/Xbox 360-Generation, die dafür kritisiert wurden, dass sie sehr ähnliche Charaktere hatten. Die Leute beschwerten sich darüber, dass sie den durchschnittlichen weißen Kerl spielten, und einige hatten sogar Probleme damit, dass eine Figur zu sexy war, wenn es sich um eine Frau handelte. Hinzu kam, dass wir alle wussten, wohin die Reise ginge, wenn unser Charakter auf jemanden aus dem anderen Geschlecht traf, und die meisten Spiele begannen sich genauso anzufühlen. Millionen von Spielern schrien nach Veränderung.

Drehen Sie die Uhr zwei Jahrzehnte vor und soziale Medien, Foren und bestimmte "Influencer" klingen so, als hätten die Bedürfnisse und Wünsche der Welt eine komplette 180-Grad-Wende vollzogen. Ist dir aufgefallen, dass zwei der Spiele, die ich im ersten Absatz erwähnt habe, noch nicht einmal veröffentlicht wurden? Das hat einige sehr lautstarke Leute nicht davon abgehalten, sich die Seele aus dem Leib zu schreien. Ein schwarzer Samurai?! Naughty Dog zwingt uns wieder ihre Woke-Agenda mit einer weiblichen Protagonistin auf?! Das können keine großartigen Spiele sein. Es muss nur eine politische Agenda sein. Der Social-Media-Account eines Spiels kann nicht einmal den Black History Month erwähnen, ohne Kommentare zu deaktivieren, um Petes willen!

Das erste Spiel, das mir wirklich gezeigt hat, wie schlimm das werden kann, war The Last of Us: Part II. Vor dem Start sickerten tonnenweise Informationen darüber durch, und Teile des Internets beschlossen, die Lücken zu füllen und ihre eigenen Schlussfolgerungen auf der Grundlage der kleinsten Informationen zu ziehen. Eine muskulöse Person mit weiblichen Gesichtszügen? Es muss sich um eine Transgender-Person handeln. Auf keinen Fall kaufe ich so einen Scheiß. Lassen Sie mich andere davor warnen, ohne dem Spiel auch nur eine Chance zu geben oder zu überprüfen, ob meine Theorien wahr sind.

Kann mir bitte jemand mit dieser Denkweise erklären, warum Sie diese Philosophie haben? Warum sollte es eine Rolle spielen, wenn wir plötzlich herausfinden würden, dass Duke Nukem, Marcus Fenix oder ein Call of Duty Charakter bisexuell sind? Ich spreche nicht davon, dass ich mich gezwungen und übertrieben fühle, wenn Herr Gears of War selbst herumläuft und Blumen pflückt, mit irgendetwas flirtet, was einen Puls hat, oder jede fünfte Sekunde auf seine Sexualität hinweist. Vielleicht wird es nur einmal in der gesamten Franchise angedeutet. Warum sollte dich das dazu bringen, die ganze Erfahrung zu hassen und sie zu boykottieren? Nehmen wir wieder The Last of Us: Part II als Beispiel. Es gibt eine Trans-Person im Spiel. Es wird so schnell erwähnt, dass andere Rezensenten, mit denen ich gesprochen habe, es nicht einmal bemerkt haben, und Naughty Dog hebt sogar hervor, wie unbedeutend es ist, indem Abby sagt : "Es ist mir egal. ", wenn die Person fragt, ob sie Fragen zu dem hat, was sie gerade gelernt hat. Hat das verhindert, dass die Foren mit Hatern gefüllt sind, die sich gegen diese fünf Sekunden des Spiels auslassen? Natürlich nicht. Es muss Spaß gemacht haben, eine Trans-Person zu sein, die sich in einem so großen Spiel anerkannt und repräsentiert fühlte, bevor sie online ging und diese Art von Nachrichten sah...

Und hier ist der Clou, den die Leute, die am meisten und lautesten wach weinen, nicht einmal sehen werden, weil sie nur die Überschrift lesen, bevor sie mir wütende E-Mails und Kommentare schicken: Es ist mir egal, ob ein Spiel DEI/LGBTQIA+-Elemente hat oder nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich meistens ziemlich große und nicht provokative Spiele gespielt habe, aber ich habe kaum ein Spiel erlebt, bei dem mich solche Dinge erschaudern lassen, weil sie sich so unnötig anfühlen. Deshalb denke ich, dass beide extremen Seiten dieses Arguments ein wenig abschrecken sollten. Diejenigen, die glauben, in der Hölle zu leben, sobald es den kleinsten Hinweis auf einen nicht-binären oder homosexuellen Charakter in einem Spiel gibt, sollten dem Spiel eine Chance geben, bevor sie durchdrehen. Wenn du das komplette Gegenteil bist und dich jedes Mal beschwerst, wenn ein Spiel nicht das enthält, was du DEI nennen würdest, solltest du vielleicht auch einen Blick in den Spiegel werfen. Können wir Spieleentwickler einfach die Spiele machen lassen, die sie wollen? Ob sie einen schwulen Charakter haben wollen, weil sie selbst schwul sind oder weil es die Geschichte interessanter macht. Schreien Sie auch nicht die Entwickler an, die bereits unter so viel Druck stehen, weil sie Blackio nicht plötzlich zum nächsten Super Mario Bros. -Spiel hinzugefügt haben. Lassen Sie verschiedene Spiele die große Auswahl an Zutaten verwenden, die ihnen zur Verfügung stehen, und wir werden sehen, ob sie das endgültige Gericht besser machen oder nicht. Deshalb hoffe ich, dass GTA VII und/oder Call of Duty 2026 uns als LGBTQIA+-Charakter spielen lassen und beweisen, dass einige der größten und besten Spiele der Welt "aufgeweckt" werden können.