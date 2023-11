WarioWare: Move It - Eine Anleitung zum Freischalten von Pyoro W

HQ

In WarioWare-Titeln geht es zwar hauptsächlich um Mikrospiele, aber im Laufe der Zeit verstecken sie alle ausgefeiltere Minispiele, Spielereien und andere skurrile Aktivitäten als Extras. Das vielleicht beliebteste freischaltbare Spiel für Fans ist Pyoro, das Minispiel, das damit begann, dass der Vogel eine lange, reptilienartige Zunge diagonal ausstreckte, um einige Samen zu greifen, aber seit dem ersten Mega Microgame$! haben wir alle möglichen Dinge tun sehen, einschließlich Samenspucken und in jüngerer Zeit ein riesiger Endgegner in WarioWare: Get it Together.

In dem sehr genialen WarioWare: Move It, das jetzt für die Nintendo Switch erhältlich ist, erreicht der Vogel seine neueste Entwicklung in Form von Pyoro W, einem weiteren fantastischen Minispiel, das mit den spezifischen Funktionen des neuen Eintrags zusammenhängt.

So schalten Sie Pyoro W frei

Fans der WarioWare-Reihe können es wahrscheinlich schon erraten, denn hier muss man genau das Gleiche tun wie in vielen vorherigen Teilen. Um Pyoro W spielen zu können, müssen Sie jedes einzelne Mikrospiel der 200+ mindestens einmal gesehen und gespielt haben.

Und wie können Sie das tun? Während des natürlichen Fortschreitens des Spiels im Story-Modus werden Sie bereits in Bezug auf versuchte Mikrospiele einen langen Weg zurücklegen, da auch hier alle diese sekundenlangen Herausforderungen nach den verschiedenen Charakteren, aus denen sich die "Handlung" zusammensetzt (die gleichzeitig die verschiedenen Startposen umfassen), als Stopps auf der Insel klassifiziert werden. Um jedoch jedes einzelne der 223 Mikrospiele in WarioWare: Move It zu sehen, musst du jeden Charakter mehrmals spielen, da es keine Möglichkeit gibt, sie alle beim ersten Durchlauf zu sehen.

Werbung:

Warum so? Denn jeder Stopp im Story-Modus endet mit dem Besiegen des Endbosses jedes Charakters, und daher ist es mathematisch unmöglich, alle Mikrospiele in einer Sitzung zu sehen, wenn ihre Runden etwa 15-20 Mikrospiele mit einigen zusätzlichen Wiederholungen umfassen. Sobald du alle Charaktere im Story-Modus abgeschlossen hast, kannst du ihr Abenteuer noch einmal besuchen, und dann wird die Abfolge des Mikrospiels unendlich, was den Schwierigkeitsgrad und die Geschwindigkeit hin und wieder erhöht.

Wenn du wissen willst, welche Charaktere du bereits abgeschlossen hast, schau nicht auf die Karte, denn das Spiel zeigt dir dort leider nicht - stattdessen musst du das Museum betreten, um es dir anzusehen. Im Inneren ist jeder abgeschlossene Charakter mit einem Stern markiert, und wenn dies nicht der Fall ist, können Sie sehen, wie viele Mikrospiele Sie verpasst haben.

WarioWare: Move It Zeichenliste

(In der Reihenfolge ihres Erscheinens im Story-Modus - alle haben 21 Mikrospiele, außer Wario, der nur 13 hat).



Wario



Mona



Crygor, Penny und Mike



Ashley und Red



Orbulon



Kat und Ana



Cricket und Gottesanbeterin



Jimmy T



Dribbling und Spitz



9 Volt



Vulkan Wario



Werbung:

Okay... Wie bekomme ich also die Mikrospiele zu sehen, die ich verpasse? Es gibt keine geheime Technik, um diejenigen zu finden, die Sie noch nicht gespielt haben, aber in Wirklichkeit, wenn Sie gesehen haben, dass Sie die Credits gespielt haben , haben Sie genug Fähigkeiten, um Charakterrunden von 30+ Mikrospielen problemlos zu spielen. Bei 2-3 Versuchen reicht es in der Regel aus, sie alle mit dem gewissen Zufallselement versehen zu sehen.



Tipp: Wenn Sie gerade das Mikrospiel gesehen haben, das Sie verpasst haben, und keine Lust haben, denselben Charakter weiterzuspielen, da es ermüdend oder langweilig wird, können Sie das Spiel verlassen, sobald Sie das Spiel sehen, und es wird bereits im Museum ausgestellt.



Wenn jeder einzelne Charakter einen Stern zeigt, wird Pyoro W endlich auf der Karte verfügbar sein. Lass uns spielen!

Wie man Pyoro W spielt

In Pyoro W steuerst du, wie sich zwei parallele Inseln in Form von rechteckigen Plattformen neigen, indem du deine jeweiligen Joy-Con-Controller neigst. Wirf einen Blick auf unseren ersten Versuch des Spiels, um die Mechanik mit Gegnertypen, fettem oder schlankem rollendem Pyoro, Multiplikatoren, Blütenblättern und mehr zu verstehen: