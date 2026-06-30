98-jähriger Mann geht viral, weil er immer noch 40 Liegestütze am Tag macht

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Ein Mann, der im Vereinigten Königreich fast 100 Jahre alt wird, stellt viele von uns in den Schatten, und nein, das liegt nicht daran, dass er Runden durch seinen Garten läuft. Der 98-jährige Bill Kober aus Woolbridge, Suffolk, macht immer noch täglich 40 Liegestütze, jeden Tag, um aktiv zu bleiben.

Kober ist mit seinen 40 Liegestützen ziemlich viral gegangen und wurde von der BBC für seine Leistungen interviewt. Kober macht morgens 20 Liegestütze und abends 20 weitere. Er lebt nach dem Mantra "Wenn du es nicht benutzt, verlierst du es" und kennt sogar das Geheimnis der perfekten Form, nämlich den Rücken so gerade wie möglich zu halten. Anscheinend sagt ihm der Trainer in seinem Fitnessstudio, dass das hilft, seinen Po zu formen, aber wir wissen nicht, wie sehr Kober sich das heutzutage noch interessiert.

"Bill hat mich beschämt", sagte der 31-jährige George King, der Reporter, der Bill interviewte. Sie lieferten sich einen Push-up-Duell, doch Kober zeigte einen deutlich besseren Einsatz und schaffte mühelos 15 Punkte in einem Satz.