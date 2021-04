90 Minuten Returnal-Gameplay zur Veröffentlichung

You're watching Werben

Playstation-5-Spieler können ab sofort Returnal spielen, das neue Roguelite-Abenteuer von Housemarque. Zum Start ihres neuen Third-Person-Shooters hat sich Sony mit den Finnen zusammengesetzt, um sie bei einigen frühen Spielverläufen zu begleiten. Eine gute halbe Stunde lang dauert die ausführliche Videopräsentation der Entwickler, die während des Spielens verschiedene Eindrücke kommentieren und erklären. Spannend sind beispielsweise die Konfrontationen mit rachsüchtigen Erinnerungen von Online-Spielern.

Wer mehr Gameplay-Eindrücke sehen möchte, der findet bei uns die erste Stunde des Abenteuers in unkommentierter Form vor. Wir haben euch das Video in zweifacher Ausführung eingebunden, um euch verschiedene Darstellungsoptionen bieten zu können. Das nachfolgende Video ist in Full-HD-Auflösung aufgenommen worden, das untere Exemplar zeigt euch die 4K-Aufnahme der Playstation 5. Das könnte auf vielen Handys jedoch zu Problemen führen - vielleicht erklärt das einige Probleme, auf die ihr stoßt. Wer mehr über Returnal selbst erfahren möchte, für den haben wir eine geschriebene Kritik und eine Video-Review am Start.

