90 % der letztjährigen Spieleverkäufe für Xbox waren digital

Eines der größten Gesprächsthemen der letzten Woche war zweifellos die Entlassung von fast 2000 Mitarbeitern durch Microsoft und (wenn die Gerüchte wahr sind) die Schließung der Abteilung, die sich um physische Spielestarts kümmert. Vielleicht nicht ganz überraschend, wenn man bedenkt, dass die nächste Xbox in der Branche komplett digital sein wird - was jetzt auch durch Statistiken untermauert wird.

Von allen Spieleverkäufen auf Xbox im vergangenen Jahr waren 90 % digital und nur eines von zehn Spielen wurde auf Disc verkauft. Vielleicht ist es gar nicht so verwunderlich, dass Microsoft seinen Fokus auf den digitalen Vertrieb verlagert – schließlich haben die Kunden offensichtlich mit ihrem Portemonnaie abgestimmt. Der Kampf zwischen physisch und digital ist beigelegt, und die Leute haben anscheinend keine Lust mehr, an Discs herumzufummeln.

Der Branchenanalyst Mat Piscatella erklärte: "Aus dem Einzelhandels-Tracking-Service von Circana - In den USA machten die physischen Ausgaben für Software für Nintendo-Plattformen im Jahr 2023 mehr als die Hälfte der gesamten Ausgaben für physische Software aus. Die physischen Ausgaben für Software für Xbox-Plattformen machten weniger als 10 % der gesamten physischen Ausgaben aus."



Digital ist einfach bequemer, auch wenn man die Spiele technisch gesehen nicht besitzt. Eine Tatsache, die für den Durchschnittsbürger zunehmend keine Rolle mehr zu spielen scheint. Wenn man sich jedoch Nintendo und PlayStation ansieht, waren die Zahlen deutlich unterschiedlich, wobei die physischen Verkäufe 50 % bzw. 40 % ausmachten. Die Frage ist also, warum sind die Unterschiede zwischen den Plattformen so groß? Game Pass ?

Was denkst du, warum sind digitale Verkäufe bei Xbox viel üblicher als bei PlayStation und Nintendo?

