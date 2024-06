9 aufregende Indie-Filme, die Ben auf dem Summer Game Fest gesehen hat

HQ

Während meiner Zeit bei Summer Game Fest habe ich Dutzende verschiedener Spiele unterschiedlicher Genres und Größen gesehen. In den letzten Wochen habe ich euch von vielen davon erzählt, aber was ist mit den kleineren Indie-Projekten, von denen ich nur einen kurzen und süßen Vorgeschmack bekommen habe? Nun, jetzt ist es an der Zeit, sie ins Rampenlicht zu rücken.

Roboter um Mitternacht

Die Leute von Finish Line Games haben dieses Action-RPG während des SGF enthüllt. Es ist ein Titel, in dem ein junges Mädchen die Aufgabe hat, in einer Welt zu überleben, in der wilde Roboter die Menschheit ausgelöscht haben. Mit der typischen schnellen und reaktiven Steuerung, die wir von dieser Art von Spielen erwarten, integriert Robots at Midnight sogar eine Breath of the Wild -ähnliche Blutmond-Mechanik, bei der Roboter respawnen und Superkräfte erhalten, wenn die Sonne untergeht und der Mond aufgeht.

Himmel der Gezeiten

Von Lofty Sky Entertainment kommend, ist Sky of Tides ein Spiel, das versucht, das Multimedia-Format auf eine Weise zu überbrücken, wie es nur wenige andere zuvor getan haben. In diesem erzählerischen Abenteuerspiel verkleiden sich die Spieler als Rin und versuchen, ihren verlorenen Vater zu finden, während sie versuchen, einen Krieg im gesamten Universum zu verhindern. Das interaktive Kernerlebnis wird durch einen Webtoon unterstützt, der nach dem Abspann des Spiels freigeschaltet wird.

Fera: Die zerrissenen Stämme

Wenn Sie sich nach einem The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom -ähnlichen Abenteuererlebnis mit Monster Hunter -artiger Action sehnen, ist Massive Damage Fera: The Sundered Tribes definitiv eines, das Sie sich ansehen sollten. Dieses Spiel spielt in einer lebendigen und reichhaltigen offenen Welt, die von seltsamen und oft gefährlichen Monstern bevölkert wird, und die Idee ist, mit den erworbenen Materialien zu erkunden, Ressourcen zu sammeln und eine Zivilbevölkerung aufzubauen.

Glückliche Bastarde

Der Traum ist es, reich und berühmt zu werden, ohne arbeiten zu müssen, oder? Das ist es, wasHappy Bastards zumindest Kev glaubt. In diesem taktischen RPG geht esClever Plays darum, ein Crack-Team von Söldnern zu führen und zu führen, um zu erkunden, zu kämpfen und Beute zu sammeln, damit du deinen Anteil nehmen und deine Berühmtheit erhöhen und deine Legende wachsen lassen kannst.

Phoenix Springs

Point-and-Click-Spiele erleben in letzter Zeit ein kleines Wiederaufleben, und die Leute von Calligram Studio erkennen dies deutlich. Phoenix Springs ist ein auffallend animierter Neo-Noir-Mystery-Titel, der die Spieler auffordert, eine verwirrende Geschichte zusammenzusetzen, um den Bruder Leo zuIris finden. Mit einer reichhaltigen künstlerischen Leitung und einer verwirrenden Geschichte ist dies eines, auf das Sie achten sollten, wenn Sie Point-and-Click-Spiele mögen.

UFO 50

50 Spiele in einem Spiel! Genau das will Entwickler Mossmouth mit UFO 50 liefern. Dies ist eine Sammlung speziell gestalteter und neuer Retro-Arcade-Erlebnisse, die alle miteinander verbunden sind, da sie von einem fiktiven Entwickler aus den 80er Jahren entwickelt wurden. Egal, ob es sich um Golf, 3D-Dungeon-Crawling, eigenartig gesteuerte Plattformer, Sci-Fi-Pferderennen oder eine der anderen 46 Alternativen handelt, dies wird ein Spiel für Retro-Enthusiasten sein.

Während des Wartens

Die subtile Kunst des Wartens ist ein Eckpfeiler der menschlichen Existenz, daher ist es nur richtig, dass ein Spiel, das genau das tut, endlich Einzug gehalten hat. Optillusion nimmt uns mit auf eine lebenslange Reise, auf der wir in mehrere Warteszenarien versetzt werden und herausfinden müssen, wie wir sie umgehen können, oder wahrscheinlicher, wie wir uns einfach im Moment sonnen können. Erwarten Sie seltsame Begegnungen und Situationen in diesem ungewöhnlichen Indie.

Nach der Liebe

Die Entwickler von Pikselnesia beschlossen, die Arbeit an diesem Indie-Film fortzusetzen, nachdem sein kreativer Leiter leider verstorben war, was seinen Partner dazu veranlasste, das Projekt abzuschließen. After Love ist ein Slice-of-Life-Abenteuer, das im modernen Jakarta spielt und sich um den jungen Rama dreht, der versucht, sich nach dem Verlust seiner Freundin Cinta wieder an das Leben zu gewöhnen. Erwarten Sie ein emotionales und dennoch farbenfrohes Abenteuer, das Verlust, Trauer und Weitermachen erforscht.

Beziehungen aufbauen

Das seltsamste Spiel, das viele von euch je gesehen haben und vielleicht jemals sehen werden. Tan Ant Games ' Building Relationships ist buchstäblich ein Dating-Simulator über Häuser, Windmühlen, Zelte und andere Behausungen, die sich treffen und mehr übereinander erfahren. Dies ist ein Titel, der sich selbst nie ernst nimmt, und dazu passen die verrückte Bewegungssuite und die verschiedenen urkomischen Minispiele wie Angeln... für Autos...