8BitDo veröffentlicht einen neuen Retro-Controller auf Basis von Neo Geo CD

Erinnern Sie sich noch an die alte Neo Geo CD-Konsole aus dem Jahr 1994? Vermissen Sie das Gefühl des einfachen Retro-Controllers zwischen Ihren Handflächen? Wenn ja, freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Leute hinter der etablierten Controller-Firma 8BitDo nun die klassische Form in ihrem kommenden Neo Geo Wireless Controller nachgebildet haben, was uns in die glücklichen 90er Jahre zurückversetzt und uns das Design neu erleben lässt.

Es wurden jedoch einige Modernisierungen vorgenommen, darunter das Hinzufügen von zwei neuen Tasten auf der Oberseite des Controllers und die Möglichkeit, die Tasten neu zuzuordnen, um sie an Ihren eigenen einzigartigen Spielstil anzupassen. Darüber hinaus kann der Neo Geo Wireless Controller mit Ihren Geräten verbunden werden, entweder über Bluetooth, USB-C oder einen 2,4-GHz-Dongle.

Der Controller wird später in diesem Sommer veröffentlicht und unterstützt Windows, Android und die Neo Geo Mini-Konsole. Der Preis wird auf 35 US-Dollar geschätzt.

Wirst du eins abholen?