8BitDo stellt einen neuen Ultimate-Controller für Xbox und PC vor.
Dieses offiziell lizenzierte Gerät ist so gestaltet, dass es ein anpassbares und austauschbares Design hat.
Die Leute bei 8BitDo bieten eine so breite Palette an Controller-Optionen für die verschiedenen Plattformoptionen, und im Rahmen der CES 2026 hat der Gadget-Hersteller ein neues Gerät vorgestellt, das sowohl das Interesse von Xbox- als auch PC-Spielern wecken dürfte.
Bekannt als Ultimate 3E Controller for Xbox ist dies ein austauschbares und anpassbares Gerät, das in den Bereich der Pro-Controller einfließen möchte, wo wir Modelle wie das offizielle Xbox-Design und Scuf Peripheriegeräte sowie andere finden.
Es soll sich um ein vollständig lizenziertes Xbox-Gerät handeln, das von Profis entwickelt wurde. Er verfügt über präzise und präzise Genauigkeit und ein anpassbares Gefühl dank seiner austauschbaren Teile wie ABXY-Modulen, Joysticks und Steuerkreuzen und hat sogar eine angepasste Form, die eher einem Xbox-Controller ähnelt als die zweite Generation des Ultimate -Geräts.
Er bietet breite Konnektivität mit Xbox One, Xbox Series X/S, PC und Mobilgeräten, verfügt über eine kabellose integrierte Ladestation, hat extra schnelle Stoßstangen, RGB-Feuerringe um die Joysticks, Hall-Effekt-Trigger mit zwei Trigger-Stopps und all das läuft auf 2,4G-WLAN mit einer maximalen Abfragerate von 1000 Hz.
Der genaue Preis des Controllers ist noch nicht bestätigt, aber wir erwarten, dass er im zweiten Quartal 2026 auf den Markt kommt.