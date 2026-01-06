8BitDo stellt einen neuen Ultimate-Controller für Xbox und PC vor.

HQ

Die Leute bei 8BitDo bieten eine so breite Palette an Controller-Optionen für die verschiedenen Plattformoptionen, und im Rahmen der CES 2026 hat der Gadget-Hersteller ein neues Gerät vorgestellt, das sowohl das Interesse von Xbox- als auch PC-Spielern wecken dürfte.

Bekannt als Ultimate 3E Controller for Xbox ist dies ein austauschbares und anpassbares Gerät, das in den Bereich der Pro-Controller einfließen möchte, wo wir Modelle wie das offizielle Xbox-Design und Scuf Peripheriegeräte sowie andere finden.

Es soll sich um ein vollständig lizenziertes Xbox-Gerät handeln, das von Profis entwickelt wurde. Er verfügt über präzise und präzise Genauigkeit und ein anpassbares Gefühl dank seiner austauschbaren Teile wie ABXY-Modulen, Joysticks und Steuerkreuzen und hat sogar eine angepasste Form, die eher einem Xbox-Controller ähnelt als die zweite Generation des Ultimate -Geräts.

Er bietet breite Konnektivität mit Xbox One, Xbox Series X/S, PC und Mobilgeräten, verfügt über eine kabellose integrierte Ladestation, hat extra schnelle Stoßstangen, RGB-Feuerringe um die Joysticks, Hall-Effekt-Trigger mit zwei Trigger-Stopps und all das läuft auf 2,4G-WLAN mit einer maximalen Abfragerate von 1000 Hz.

Der genaue Preis des Controllers ist noch nicht bestätigt, aber wir erwarten, dass er im zweiten Quartal 2026 auf den Markt kommt.