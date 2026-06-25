8BitDo stellt den neuen Arcade Controller Pro für Fighting-Game-Fans vor.

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Es war das magische Jahr 2025, als 8BitDo seinen ersten hebellosen Arcade-Controller für Fighting-Game-Enthusiasten auf den Markt brachte. Jetzt haben wir den neuen Arcade Controller Pro, der für "ernsthafte Kämpfer" gemacht ist, wie Engadget berichtet.

Der Arcade Controller Pro ist ein rechteckiges Pad, und diese Tasten werden verwendet, um alles von deinen Eingaben bis zu deiner Bewegung zu steuern; 8BitDo hat sie kleiner gemacht, mit engeren Abständen dazwischen, um den gesamten Controller leichter zugänglich zu machen.

Der ursprüngliche Arcade Controller hatte vier programmierbare Tasten, und der Pro hat einen fünften ganz links. Ebenfalls neu ist ein eingebautes Display, das dir deine Eingänge und den Batteriestatus anzeigt. Schnelle Einstellungsanpassungen gibt es auch.

Ein Bedienfeld befindet sich über den Aktionstasten, mit dem du zwischen den Verbindungsmodi wechseln und die Lautstärke erhöhen kannst. Es kann auch verwendet werden, um eine Turniersperre zu aktivieren, die versehentliche Eingaben während des Wettkampfspiels verhindert.

Der Arcade Controller Pro verfügt über hot-swappable Schalter und neu gestaltete runde Tastenkappen, die man aus jedem Winkel installieren kann. Du kannst auch die programmierbaren P1-P5-Knopfkappen durch flache Lock-Kappen (fünf davon sind enthalten) austauschen, um noch mehr Absicherung gegen das Drücken eines unbeabsichtigten Knopfs auszutauschen. Die Ultimate Software V2 von 8BitDo ermöglicht es, Tastenbelegung anzupassen und Makros zu erstellen.

Wenn du kabelgebunden spielst (was sowohl unter Windows als auch auf der Switch unterstützt wird), ist ein Metall-Verriegelungsmechanismus im Controller eingebaut, der sicherstellt, dass das USB-C-Kabel nicht herauskommt, wenn du es plötzlich bewegst. Das Kabel kann von oben oder von der Seite verbunden werden. Kabelloses Abspielen ist eine Option (über eine 2,4G-Verbindung am PC oder Bluetooth für die Switch), und du solltest 15 Stunden Nutzung mit deaktivierten RGB-Funktionen bekommen.

Leider sind wir weder über das Veröffentlichungsdatum noch über die Preise informiert.