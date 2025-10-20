8BitDo feiert das 40-jährige Jubiläum des NES mit einer neuen Kollektion

HQ

Zur Feier des 40-jährigen Jubiläums der Einführung des Nintendo Entertainment System (NES) hat der Peripheriegerätehersteller 8BitDo eine neue Serie angekündigt, die eine Hommage an die beliebte Konsole darstellt.

Die ab sofort erhältliche Kollektion umfasst einen Controller, eine Tastatur und sogar einen Lautsprecher, die jeweils in den NES-Farben Grau, Weiß, Rot und Schwarz erhältlich sind. Für den Controller ist es 8BitDo 's Ultimate 2 Bluetooth, die die N40 Edition Behandlung erhält, während die Retro 68 Keyboard und die Retro Cube 2 Speaker diesem Beispiel ebenfalls folgen.

Sie können jeden Artikel ab sofort vorbestellen, wobei der Controller 79,99 US-Dollar kostet und am 18. November versendet wird, der Lautsprecher 49,99 US-Dollar kostet und am 12. Dezember versendet wird, und die Tastatur satte 499,99 US-Dollar kostet (aber auch zwei Sondereditionen Wireless Dual Super Buttons ) und im Januar 2026 versendet wird.

