89.000 Samsung-Mitarbeiter stimmen für eine Lohnerhöhungsvereinbarung

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Die südkoreanische Technologiebranche sowie die Wirtschaft des Landes atmen erleichtert auf, nachdem Vertreter der Samsung Electronics-Mitarbeiter und das Unternehmen eine erste Vereinbarung zur Abwendung eines geplanten 18-tägigen Streiks erzielt haben, der die nationale Produktion ernsthaft beeinträchtigt hätte.

Die Verhandlungen, bei denen die Regierung selbst als Vermittler eingreifen musste, konzentrierten sich darauf, erhebliche Gehaltserhöhungen für alle Mitarbeiter des Unternehmens zu fordern, nachdem Mitarbeiter der Chip- und Halbleiterabteilung (die Komponenten direkt für KI-Zentren herstellen und Milliarden für Samsung generieren) es geschafft hatten, sich ein riesiges Bonuspaket zu sichern.

Der Rest der Samsung-Belegschaft, fast 90.000 Mitarbeiter, hat ab jetzt bis zum 27. Mai eine Online-Abstimmung offen, um die Forderungen zu bestimmen, die sie dem Unternehmen zur Beantragung von Gehaltserhöhungen vorlegen werden, auch wenn diese nicht so umfangreich sein werden wie die von der Chip-Abteilung erreichten Forderungen. Einige dieser Boni betragen laut Reuters allein in diesem Jahr etwa 410.000 Dollar.

Der KI-Boom und der Komponentenmangel beeinträchtigen nicht nur die Produktion von Chips und Speicher für den Verbrauchermarkt: praktisch die gesamte Weltwirtschaft hängt derzeit davon ab, dass diese Komponenten weiterhin ankommen, und nun wissen die Arbeiter, dass sie sehr realen Druck auf ihre Chefs ausüben können.