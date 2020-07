85 Firmen unterstützen Gamescom 2020 bislang

Da Großveranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern in Deutschland nach wie vor verboten sind, wird es in diesem Jahr keine Gamescom 2020 geben. Stattdessen erstellen die Veranstalter ein digitales Ersatz-Event, das Ende August ein paar Tage lang mit Live-Programm verschiedener Firmen unterstützt wird. Zahlreiche Unternehmen haben der Koelnmesse bereits ihre Unterstützung zugesagt, darunter befinden sich einige hochkarätige Namen. Die Liste der Partner enthält fast 100 Firmen aus der ganzen Welt, wie Activision-Blizzard, Electronic Arts, Microsoft, Bandai Namco, Bethesda, Ubisoft, Sega und Koch Media.

Es ist nach wie vor ein Rätsel, wann und wo diese Unternehmen in Aktion treten und was Firmen, wie Sony, Nintendo, Square Enix, Konami oder Take 2 auf der Gamescom planen (aktuell fehlen sie nämlich). Das Online-Programm beginnt jedenfalls am Donnerstag, dem 27. August, mit der Opening Night Live, die vom Moderator Geoff Keighley organisiert wird. Unten findet ihr die noch nicht vollständige Liste der Gamescom-Unterstützer im Jahr 2020:

2p Games

A2 Softworks / Cybernetic Technologies

Activision Blizzard

Aerosoft

Afterburner Studios

Alersteam

Alien Pixel Games

All in! Games

Altergaze

Anshar Studios

Assemble Entertainment

astragon

BANDAI NAMCO Entertainment

Bedtime Digital Games

Bethesda

BitComposer

Bossa Studios

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

Cenprom

Clever Plays

Curve Digital

Cybershoes GmbH

Dark Fracture

Dotemu

Drop Bear Bytes

East Games / Goblinz Studio

Electronic Arts

Egosoft

Enlightened Robot Entertainment

ESL

EXOR Studios

Fast Travel Games

Focus Home

Ford / Fordzilla

FRONTIER DEVELOPMENT

FusionPlay

Gamers Health United

Goldilock One

GPORTAL

Headup

Indie Arena Booth

IT Sonix

Khaylan Arts

Koch Media GmbH

Lootboy

Mass Creation

MediaMarkt eBusiness

Merge Games

Mixtvision

Monster Couch

Neowiz

Novaquark

Numbermill

OWN3D media GmbH

Payload Studios

Piece of Cake Studios

Playtra

Proletariat

SATURN XPERION

Scavengers Studio

SEGA Europe

Shedofideas Game Studio

Streamheroes

Strictly Limited Games

Super.com

Tactical Adventures

The Fox Software

The Game Bakers

Thing Trunk

Third Shift Studios

Tin Can Studio

Toplitz Productions

Trusted Events GmbH

Twisted II Studio

Ubisoft

Varsav

Wargaming

Whisper Interactive (Xiamen) Co., Ltd.

Wired Productions

WP Merchandise

Xbox

Xeam Solutions

Yager Development GmbH

Yooreka Games

Zordix