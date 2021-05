84,59 Millionen Nintendo Switch wurden in vier Jahren verkauft

You're watching Werben

Nintendo hat heute Morgen aktualisierte Verkaufszahlen ihrer Hard- und Software-Divisionen kommuniziert. Die Anzahl weltweit ausgelieferter Nintendo-Switch-Modelle belaufe sich auf mittlerweile 84,59 Millionen Einheiten. Seit Januar sind demnach 4,72 Millionen Geräte dazugekommen. In einem Jahr konnte das Unternehmen 28,83 Millionen Nintendo Switch ausliefern. Die Nintendo Wii ist derzeit mit 101,63 Millionen verkauften Einheiten die meistverkaufte Heimkonsole von Nintendo.

Neben aktualisierten Hardware-Verbreitungsdaten veröffentlichte Nintendo Verkaufszahlen zu den meistverkauften Software-Titeln auf der Switch. Mario Kart 8 Deluxe liegt mit 35,39 Millionen verkauften Einheiten weiterhin an der Spitze, aber Animal Crossing: New Horizons schließt die Lücke stetig (zuletzt 32,63 Millionen). Die Top Ten bleibt größtenteils gleich, allerdings konnte sich Pokémon: Let's Go Pikachu!/Let's Go Evoli! zuletut gut verkaufen. Das Spiel wurde 2018 veröffentlicht und obwohl es neuere Installationen gibt (Pokémon Schwert/Schild), scheint Interesse an der Anwendung zu bestehen.

Das sind die meistverkauften, von Nintendo hergestellten Nintendo-Switch-Spiele (Stand 31. März 2021):

Quelle: Nintendo.