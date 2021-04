80.000 Spieler bekennen sich in Petition zu Days Gone

You're watching Werben

Days Gone war ein gutes Spiel, doch Sony scheint momentan kein Interesse an einer Fortsetzung der Marke zu haben. Bend Studios Vorschlag einer vollwertigen Fortsetzung sei laut dem Studiochef jedenfalls abgelehnt worden, deshalb setzen sich nun einige Spieler nachträglich für den Titel ein. In den vergangenen Tagen gelang es einer Petition, die Unterstützung zahlreicher Menschen zu erhalten. Über 80.000 Spieler fordern Sony in diesem Schreiben dazu auf, Days Gone 2 doch noch eine Chance zu geben.

Der Autor und Creative Director des Spiels, John Garvin, trat in letzter Zeit häufig in die Öffentlichkeit, um Licht auf die internen Angelegenheiten zwischen Sony und Bend Studios zu legen. Im Podcast von David Jaffe sprach er zum Beispiel darüber, dass die Fans eine Mitschuld für diese Situation tragen würden, weil sie das Game in Rabattaktionen erstanden hätten, anstatt es zum vollen Preis zu erwerben:

"Ich habe eine Meinung zu etwas, das dein Publikum vielleicht interessiert, [allerdings] könnte es einige von ihnen verärgern. Wenn ihr ein Spiel liebt, dann kauft es zum vollen Preis. Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich gesehen habe, dass Spieler sagten: 'Ja, ich habe es in einer Rabattaktion [geholt oder] via PS Plus bekommen [...]'. Beschwert euch nicht, wenn ein Spiel keine Fortsetzung bekommt, wenn es beim Start nicht unterstützt wird."

Unser Testspieler Kalle mochte das Days Gone sehr, allerdings ist es eine Unart, die Spieler für das Scheitern der eigenen Arbeit verantwortlich zu machen. Kommenden Monat erscheint der Titel auf dem PC, möglicherweise erhält das Actionspiel ja auf diesem Wege ein zweites Leben.