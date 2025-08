80. Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Hiroshima mit einer Veranstaltung mit Vertretern aus der ganzen Welt, die sich für den Frieden einsetzen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Japan . 6. August 1945. Der US-Marinegeheimdienst gibt endlich grünes Licht für den Start. In den Tagen zuvor hatten Wolken den Himmel über Hiroshima in Japan bedeckt, aber die Vereinigten Staaten mussten sicher sein, dass das, was sie tun würden, klar zu sehen sein musste. Drei B-29 starten gegen 2 Uhr morgens von den Marianen, mit einer einzigen Bombe als Fracht. Gegen 6.00 Uhr morgens erkennt das japanische Radarsystem das Eindringen der Flugzeuge in ihren Luftraum, aber da es keine Bombenangriffe über den Städten gibt, beschließen sie, den öffentlichen Alarm zurückzuziehen. Die Bevölkerung nimmt ihren Alltag bis 8:15 Uhr Ortszeit wieder auf. Das ist der Moment, in dem die Bombe explodiert.

Die Chroniken können die Größe und das Ausmaß der Explosion in geografischer und physikalischer Hinsicht bezeugen, wie z.B. eine Säule mit einem Durchmesser von 270 m, die ihre Temperatur auf mehr als eine Million Grad ansteigen ließ, aber es ist wichtiger, sich an die 70.000 Leben zu erinnern, die in einer einzigen Sekunde verdampften, und an die Hunderttausende, die für immer davon geprägt waren. die sogenannte 'Hibakusha'. Heute jährt sich dieser Tag zum 80. Mal, und obwohl jedes Jahr eine Ehrung stattfindet, ist an diesem 80. Jahrestag die Botschaft der Friedensglocke, die vom Friedensglockenpark in Hiroshima aus geläutet wird, noch bedeutender: Schafft Atomwaffen vollständig ab.

Das Publikum ist natürlich das richtige. Mehr als 120 Vertreter von Ländern (darunter einige aktuelle Atommächte) hörten sich den Aufruf des Bürger meisters der Stadt zu Frieden und Solidarität in der ganzen Welt an, als er seinen Premierminister (der ebenfalls anwesend war) auffordert e, den Vertrag über das Verbot von Atomwaffen (NVV) für Japan zu unterzeichnen. da es derzeit nur Unterzeichner des Atomwaffensperrvertrags ist. Shigeru Ishiba bekräftigte seinerseits die Position der japanischen Regierung, eine Welt ohne Krieg und Atomwaffen im Rahmen dieses Vertrags zu fördern, zu einer Zeit, in der "die Spaltung der internationalen Gemeinschaft über die nukleare Abrüstung sich vertieft und das derzeitige Sicherheitsumfeld zunehmend verhärtet wird".

Der Krieg in der Ukraine und die Eskalation im Nahen Osten haben die militärische Aufrüstung in der ganzen Welt erneuert. "Diese Entwicklungen ignorieren eklatant die Lehren, die die internationale Gemeinschaft aus den Tragödien der Geschichte hätte ziehen sollen. Sie drohen damit, die friedensfördernden Rahmenbedingungen einzureißen, für die sie so hart gearbeitet haben", sagte Kazumi Matsui.

"Unsere jungen Menschen, die Führer künftiger Generationen, müssen erkennen, dass eine fehlgeleitete Politik in Bezug auf Militärausgaben, nationale Sicherheit und Atomwaffen absolut unmenschliche Folgen haben kann.

Zwischen den Bombenangriffen auf Hiroshima und Nagasaki wurden schätzungsweise 210.000 Menschen an Ort und Stelle oder in den folgenden Tagen getötet, und weitere 150.000 wurden durch Strahlung und nuklearen Beschuss verletzt und für immer gezeichnet. Möge ihr Andenken nie vergessen werden.