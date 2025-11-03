80% aller Reservierungen für den Scout Motors Truck sind für den mit dem Gasmotor

HQ

Als das Volkswagen-eigene Unternehmen Scout Motors seine Retro-Hommage an den kommenden Pickup ankündigte, war das Interesse bereits groß. Jetzt, da der Hersteller mit der Annahme von Vorbestellungen begonnen hat, ist schnell klar geworden, dass die Kunden das Elektromodell nicht wollen, was den CEO von Scout Motors anscheinend überrascht hat.

Über 80 % aller Besteller haben sich für die Elektro- und Benzinvariante entschieden (ein benzinbetriebener Range Extender, der wie ein Generator hilft, die Batterie des Elektroautos aufzuladen), was Scott Keogh, CEO von Scout, kommentierte:

"Schauen Sie, der Markt hat gesprochen. Über 80 % der Reservierungen entfallen auf den Range Extender."