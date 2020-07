80% aller Capcom-Verkäufe sind digital

Von der Xbox One existiert bereits eine Edition ohne Disc-Laufwerk, entsprechende Gerüchte sind auch über die Xbox Series X im Umlauf, während von der PS 5 offiziell bekannt ist, dass eine Variante erscheint, die nicht mehr auf physische Datenträger setzt. In Deutschland mag der Einzelhandel für Videospiele immer noch vergleichbar (!) stark sein, dass der physische Vertriebsweg für Spiele immer unbedeutender wird, ist dennoch nicht zu leugnen.

Nun hat Publisher Capcom interne Unternehmenszahlen veröffentlicht, die Bände sprechen. So heißt es in dem Statement, dass mittlerweile 80% aller Capcom-Titel digital verkauft werden und der Publisher davon ausgeht, dass die Zahl in naher Zukunft auf 90% steigen wird. Diese Entwicklung übertrifft geringfügig interne Prognosen, die für den aktuellen Zeitraum 75% voraussagten. Die Prognose für dasselbe Zeitfenster im Jahr 2019 lag übrigens noch bei 53%!!!

Mit Dank an Gamespot!