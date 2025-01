78% aller Nvidia-Mitarbeiter sind mittlerweile Millionäre

HQ

Nvidia ist derzeit das zweitgrößte Unternehmen der Welt, gemessen am zweitgrößten nach Apple. Die Aktien des Unternehmens sind seit 2019 um fast 4.000 % gestiegen, was laut Rubén D, einem Risikokapitalgeber bei Spanish Mundi Ventures, bedeutet, dass 78 % der Mitarbeiter des Unternehmens dank der Belegschaftsaktien jetzt Millionäre (in US-Dollar) sind.

Die Mitarbeiter sind jedoch nicht faul mit ihrem Vermögen umgegangen, denn mehrere Mitarbeiter berichten, dass sie sieben Tage die Woche arbeiten, viele von ihnen bis 2 Uhr morgens, und ihre Arbeitstage von vielen Meetings und Mikromanagement geprägt sind.

Der Reichtum an Mitarbeitern hat Berichten zufolge neue Herausforderungen mit sich gebracht, da immer mehr Mitarbeiter Schwierigkeiten haben, die Motivation zu finden, hart zu arbeiten, und immer mehr in Teilzeit arbeiten wollen. Dies liegt möglicherweise an sogenannten "goldenen Handschellen", die Mitarbeiter daran hindern, Nvidia zu verlassen, weil ihre Aktien über vier Jahre unverfallbar sind, was kurz gesagt bedeutet, dass sie erst nach vier Jahren das volle Eigentum an ihren Aktien haben.

Infolgedessen hat Nvidia eine Personalfluktuation von nur 2,7 %, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 17,7 %.