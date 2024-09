75 % aller im August verkauften Spiele in Großbritannien waren digital

HQ

Wir alle wissen, dass der Verkauf von Videospielen immer digitaler wird und dass physische Medien in diesem Bereich auszusterben scheinen. Dies wird auch in einem neuen Bericht von GamesIndustry.biz bestätigt, der feststellt, dass im August in Großbritannien 75 % aller Verkäufe von Videospielen digital getätigt wurden.

Der Bericht stellt fest, dass die Verkäufe im Vergleich zum letzten August zwar um fast 2 % zurückgingen, die Kluft zwischen physisch und digital jedoch um 10 % auf eine Aufteilung zwischen digital und physisch von 75/25 gestiegen ist. Zweifellos ist dies ein Zeichen dafür, was kommen wird und dass wir bis August 2025 wahrscheinlich mit einem noch geringeren Marktanteil bei den physischen Spielverkäufen rechnen können.

Bei den Spielen, die die Charts anführten, blieb Grand Theft Auto V standhaft und hielt den Thron, mit Hogwarts Legacy auf dem zweiten, Borderlands 3 auf dem dritten, Grand Theft Auto Online auf dem vierten und EA Sports FC 24 auf dem fünften Platz. Es gibt also keine Überraschungen, über die man berichten kann (abgesehen von Borderlands, die wahrscheinlich im Zuge der Premiere des Films Erfolg haben).