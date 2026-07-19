7 Wunder Würfel

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Wenn man eine Top-10-Liste der weltweit beliebtesten und/oder bekanntesten Brettspiele zusammenstellen würde, würde ich sagen, dass 7 Wonders auf dieser Liste stehen würden. Und doch, seltsamerweise, habe ich es irgendwie geschafft, es zu vermeiden, es zu spielen. Unglaublich seltsam, da stimme ich zu, aber so ist es nun mal. Nun, ich habe letztes Jahr eine Duel-Version gekauft, aber sie hat nicht viel Spaß gemacht, also habe ich sie nur ein- oder zweimal gespielt. Andererseits sind Duellspiele eine ganz andere Situation, daher solltest du da nicht zu viel hineininterpretieren. Das heißt, wenn es dir nicht so viel Spaß gemacht hat wie mir. Wie die Überschrift andeutet, hatte ich die Gelegenheit, 7 Wonders zu rezensieren, speziell die Dice-Variante.

Ich habe kürzlich ein paar Brettspiele getestet, und im Vergleich dazu ist 7 Wonders Dice extrem schnell einzurichten. Das liegt daran, dass es nur wenige Komponenten gibt. Jeder Spieler nimmt ein Spielbrett und einen Stift, dann legt man sieben der zehn Würfel in das quadratische Feld, das als Würfelbecher dient, und fertig. Ich würde sagen, das Einrichten dieses Spiels dauert etwa sieben Sekunden (passend, wenn man den Namen des Spiels bedenkt, oder?) vom Moment des Öffnens der Box bis zum Spielen. Das geht schneller, als wenn man Chicago oder Vendetta mit einem Kartenspiel spielt.

Zunächst werden daher nur sieben der zehn Würfel im Spiel verwendet. Die drei grauen Würfel stehen für Ressourcen (die zusammen mit Münzen als Währung verwendet werden), während die anderen Würfel das Gebäude derselben Farbe darstellen. Ein Spieler, der das Gewächshaus aufrüsten möchte, hat die Möglichkeit, die anderen drei Würfel freizuschalten, die ebenfalls verschiedene Häuser repräsentieren. Wenn ein Spieler dies tut, wird ein neuer Würfel auf Kosten eines der grauen Würfel hinzugefügt. Wenn ein anderer Spieler nicht genügend Ressourcen erhalten hat, wirkt sich das auf ihn aus, da die Chance, diese spezifischen Ressourcen zu erhalten, nun geringer ist. Außerdem dürfen die anderen Spieler den freigeschalteten Würfel erst verwenden, wenn sie ihn selbst im grünen Gebäude freigeschaltet haben.

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Sobald ein Spieler drei seiner acht Gebäude entwickelt hat, endet das Spiel. Allerdings gewinnt nicht der erste Spieler, dem dies gelingt; stattdessen gewinnt der Spieler, der im Verlauf des Spiels die meisten Punkte (Punkte in Form römischer Kränze) gesammelt hat. Alle sieben Felder zur Auswahl (sieben Steine bedeuten auch, dass bis zu sieben Spieler sein können) unterscheiden sich leicht. Um ein Beispiel zu geben: Eines der Spielbretter konzentriert sich etwas mehr auf das rote Gebäude, und wenn du dieses bekommst, solltest du gezielt auf dieses Gebäude und den roten Würfel zielen. Ein gewisses Maß an Strategie ist erforderlich, aber gleichzeitig braucht man natürlich ein bisschen Glück mit den Würfeln.

Ich habe sowohl mit zwei als auch mit drei Spielern gespielt. Meiner Meinung nach spielt es keine Rolle, ob es zwei oder sieben Spieler gibt, das Spiel ist genauso schwierig, oder vielleicht ist einfach das richtige Wort. Warum ist das so? Nun, wenn man die Würfel wirft (oder besser gesagt, würfelt und würfelt – man lässt sie im quadratischen Würfelbecher, den man dann in "kreisförmigen Bewegungen" rührt, wie es im Regelbuch so elegant steht). Dann wählen alle Spieler gleichzeitig einen Würfel, und da alle gleichzeitig wählen, könntest du denselben Würfel wie ein Gegner wählen. So kannst du für andere Gegner nichts verderben. Letztlich bedeutet das auch, dass es absolut keinen Unterschied macht, ob es nur zwei Spieler oder ein Full House (also sieben Spieler) gibt. Meiner Ansicht nach hat das sowohl positive als auch negative Seiten. Das ist positiv, weil ich normalerweise nur mit einem anderen Spieler spiele, und da es keinen Unterschied für den Schwierigkeitsgrad macht, hole ich das Beste aus dem Spiel heraus, selbst mit nur zwei Spielern. Negativ ist, dass man diesen zusätzlichen Nervenkitzel nicht bekommt, wenn es mehr Spieler gibt. Zum Beispiel funktioniert Ticket to Ride gut mit zwei Spielern, macht aber mit drei mehr Spaß und mit vier noch mehr Spaß.

Ich finde es schön, ein Spiel zu haben, das ab und zu eine kleine Abwechslung bietet. Es muss kein Spiel sein, das 10-15 Minuten zum Aufbau braucht. Manchmal möchte man einfach ohne Aufwand anfangen zu spielen, wie bei Smart10 oder Ähnlichem. Genau das kannst du mit 7 Wunderwürfeln machen. Es gibt relativ wenige Regeln, daher ist das Spiel schnell zu lernen. Wenn du ein Spiel suchst, das schnell zu lernen und zu spielen ist und mit zwei Spielern genauso gut funktioniert wie mit mehr – dann ist dies das richtige Spiel für dich!

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Bewertung: 6,5/10

Spielinformationen:

Empfohlenes Alter: 10+

Durchschnittliche Spielzeit: 25 Minuten

Anzahl der Spieler: 2-7

Preis: £21,00