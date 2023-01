7 seltsame und wunderbare Ankündigungen von der CES 2023

HQ

Wieder einmal hat das neue Jahr mit der Consumer Electronics Show begonnen, einer physischen Veranstaltung, bei der es um die neueste, coolste, aufregendste und seltsamste Technologie ging, die entwickelt wurde. Die Show findet in Las Vegas statt und ist nun abgeschlossen, und da dies der Fall ist, haben wir eine Liste der seltsamsten und wunderbarsten Ankündigungen der jährlichen Messe zusammengestellt.

Withings U-Scan

Die Gesundheitstechnologie wird von Jahr zu Jahr beeindruckender, aber auch seltsamer. Für diejenigen, die nach einer Möglichkeit suchen, Gesundheitswerte vom Toilettengang zu erhalten, hat Withings ein persönliches Urinlabor eingerichtet, das Ihre Pisse analysiert und dann eine Reihe von Informationen an Ihr Smartphone weiterleitet. Es kann eine ganze Reihe verschiedener Dinge verfolgen, indem es Messwerte von Biomarkern im Urin nimmt, wie Ernährung und Flüssigkeitsgehalt und sogar hormonelle Schwankungen, und das Beste daran ist, dass es in Ihrer Toilettenschüssel sitzt, was bedeutet, dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, ein Durcheinander zu machen, wenn Sie versuchen, eine Lesung zu bekommen.

Projekt Carol

Die Keynote-Show von Razer wurde mit einer Reihe interessanter Entwicklungen überschrieben, darunter eine neue Reihe von Blade-Laptops, eine neue Iteration des Kiyo und eine neue Version der Leviathan-Soundbar. Aber das Technologieunternehmen enthüllte auch hier Project Carol, was im Wesentlichen eine Möglichkeit ist, Ihren Gaming-Stuhl noch immersiver zu machen. Dieses System ist ein Kissen mit verstellbaren Gurten, das Surround-Sound-Lautsprecher und Haptik bietet, um PC-Gaming immersiver zu machen. Unnötig zu sagen, dass es ein ziemlich bizarres und ungewöhnliches Konzept ist, aber eines, das der nächste Schritt in der Gaming-Stuhltechnologie sein könnte.

Volkswagen ID.7

VW präsentierte auf der CES die vollelektrische Limousine ID.7. In einer Ära von Tesla und so vielen anderen Elektroautos scheint dies kaum etwas zu sein, auf das man die Kinnlade fallen lassen kann, aber dieses Auto ist ein bisschen anders, da es mit einer intelligenten Tarnlackierung verkleidet ist, die sich anpasst und verändert, um alle Arten von verrückten Lichteffekten auf der Karosserie des Autos zu erzeugen. Das System ist interaktiv konzipiert und Sie können 22 einzigartige Bereiche des Fahrzeugs ändern und sogar mit Ihrem Soundsystem synchronisieren, so dass Ihre Musik auf dem Äußeren des Autos visualisiert wird - wenn Sie dies aus irgendeinem Grund möchten! Das Auto hat auch verschiedene verbesserte Funktionen, wie ein besseres Klimatisierungskonzept, ein überarbeitetes Display und ein optimiertes aerodynamisches Design, obwohl diese nicht halb so auffällig sind wie die Lackierung.

Blok Smart Schneidebrett

Meiner persönlichen Meinung nach gibt es bestimmte Bereiche, die mit der "intelligenten" Behandlung wirklich nicht überholt werden müssen. Die Küche und der Kochraum sind einer dieser Orte. Sicher, intelligente Kühlschränke sind nützlich, und es gibt einige interessante Ergänzungen an anderer Stelle, aber keine ist so ungewöhnlich wie das neueste Produkt von Blok. Bekannt als das Smart Cutting Board, ist dies im Wesentlichen ein hölzernes Schneidebrett mit einem intelligenten digitalen Display, das darauf geschnallt ist. Sein Zweck? Die Idee ist, dass liebende Köche in der Lage sein werden, Live- und On-Demand-Kochkurse zu besuchen und dabei nicht von ihrem Schneidebrett wegschauen müssen. Die Theorie ist definitiv da.

Projekt Leonardo

Sony lehnte sich mehr an die wunderbare Seite der Dinge und kündigte seinen Schritt an, Spiele während der CES noch zugänglicher zu machen, indem er den ersten Blick auf den Project Leonardo Accessibility Controller zeigte. Das Gerät ist hochgradig anpassbar und anpassungsfähig, ermöglicht es Benutzern, das Gerät an ihre Bedürfnisse anzupassen, und bietet bei Bedarf sogar Unterstützung für die Kombination mit einem DualSense-Controller. Derzeit befindet sich der Controller in der Entwicklungsphase und wird mit Input und Feedback von verschiedenen Experten und Organisationen für Barrierefreiheit erstellt, um sicherzustellen, dass er für ein breites Publikum geeignet ist und seine Arbeit nach besten Kräften erfüllt.

Samsung Maßgeschneiderter AI Ofen

Samsung hat beschlossen, dass Öfen auch "intelligenter" sein müssen, und hat den Bespoke AI Oven vorgestellt. Die Idee dieses Geräts ist nicht, Ihre Ernährung zu verbessern, sondern den Kochprozess zu unterstützen und Ihr Küchenerlebnis zu verbessern. Wie fragst du? Nun, es kreuzt das erstere Kästchen an, indem es eine Reihe von Modi und Funktionen bietet, die Ihnen bei der Zubereitung von Speisen helfen, und dann das letztere abhakt, indem es eine Sammlung interner Kameras verwendet, um Ihnen Echtzeit-Benachrichtigungen und Updates darüber zu geben, wie Ihr Essen kocht - sogar so weit, Sie wissen zu lassen, wenn etwas zu brennen beginnt, So können Sie dann die Temperatur aus der Ferne senken / den Ofen ausschalten, ohne tatsächlich einen physischen Knopf drehen zu müssen.

BMW i Vision Dee

Wenn Sie jemand sind, der sein Auto mit enormem Respekt behandelt und in irgendeiner Weise mit dem Auto kommunizieren möchte, hat BMW genau die richtige Ankündigung für Sie. Bekannt als der i Vision Dee, ist dieses Auto auf die Bedürfnisse des Fahrers zugeschnitten und wird antizipieren, was er von früheren Fahrten erwartet, indem er seine emotionale Intelligenztechnologie nutzt, um Ziele vorzuschlagen, Nachrichten oder soziale Beiträge zu präsentieren, und wird all dies mit einem buchstäblichen Lächeln auf seinem Gesicht tun. Der i Vision Dee kann zwischen einem von neun Gesichtsausdrücken wechseln, die auf dem Kühlergrill des Fahrzeugs angezeigt werden, und kommuniziert auch mit dem Fahrer über seine Multimedia-Suite aus Lichtern, Grafiken und Sounds, um Emotionen zu vermitteln. Ziemlich erstaunlich, oder?

