7 Indies, die diesen Sommer unbedingt gespielt werden müssen

HQ

Der Sommer ist eine wunderbare Zeit des Jahres, aber es ist auch eine viel ruhigere Zeit, besonders für Videospiel-Fans. Vor allem im Juli gibt es in der Regel eine geringere Kadenz an großen Spielen, die es wert sind, besucht zu werden, aber das ist gleichzeitig auch eine gute Sache, da es die Möglichkeit eröffnet, etwas Zeit und Aufmerksamkeit den kleineren und weniger bekannten Spielen zu widmen. Vor diesem Hintergrund haben wir uns als Redaktionsteam zusammengetan, um eine Handvoll Indie-Spiele auszuwählen, die ihr euch diesen Sommer ansehen solltet.

Mycopunk

Helldivers auf dem Savage Planet mit einem Hinterberg -Flair. Das ist eine Möglichkeit, Pigeons at Plays Mycopunk zu beschreiben, einen actiongeladenen kooperativen Shooter, bei dem es darum geht, sich mit einer Gruppe von Freunden zusammenzutun und einen fernen Planeten von einer wachsenden Pilzbedrohung zu befreien. Ja, die Idee dieses farbenfrohen und chaotischen Spiels ist es, sich dem New Atlas Hazard Crew anzuschließen, einem Haufen ungewöhnlicher Roboter, die ein letztes Mal zum Leben erweckt werden, indem sie die Aufgabe haben, einen Pilz auszurotten, der sich in der Galaxie ausbreitet, indem sie eine Reihe mächtiger Waffen und Werkzeuge einsetzen und die infektiöse Lebensform in Stücke sprengen.

Islanders: New Shores

Islanders: New Shores von The Station ist ein ganz anderer Spielstil, ein ruhiger und entspannender Gelegenheits-Städtebau, bei dem es darum geht, vielfältige und komplizierte Metropolen auf entfernten und isolierten Inselbewohnern inmitten eines weiten Ozeans zu schaffen. Angesichts der Herausforderungen, diese Städte effektiv wachsen zu lassen und gleichzeitig begrenzten Platz und Ressourcen zu verwalten, ist dieses Projekt ideal für diejenigen, die sich zurücklehnen und ihren Weg ins Paradies rätseln möchten, während sie sich in einer liebevollen und auffälligen minimalistischen Präsentation sonnen.

Werbung:

Everdeep Aurora

Wer braucht schon Donkey Kong Bananza, wenn Nautilus Games hier eine durchaus vernünftige Plattform-Alternative hat. Everdeep Aurora ist ein 2D-Abenteuer, das einem jungen Kätzchen folgt, das seine verschwundene Mutter finden muss, indem es eine unterirdische Metropole erkundet, die von allen möglichen verschiedenen Bestien bevölkert wird. Mit einem schönen Retro-16-Bit-Look spiegelt dieses Spiel die Klassiker dieser Ära wider und beweist, dass 2D genauso viel Spaß machen kann wie 3D, wenn es richtig gehandhabt wird.

Werbung:

Lonely Mountains: Snow Riders

Da es Hochsommer ist, bist du vielleicht auf der Suche nach einer Pause von Hitze und Sonne. Wenn ja, warum machst du dich nicht auf den Weg in die verschneiten Alpen, um in Megagon Industries' Lonely Mountains: Snow Riders, einer Skiversion des erfolgreichen Abfahrtsradtitels, etwas Pulverschnee zu shredden. Ähnlich wie bei diesem beliebten Spiel geht es hier darum, so schnell und kreativ wie möglich einen Berg hinunterzufahren, entweder um ein Zeitlimit zu erreichen oder um deine Freunde zu schlagen. Mit einer einfachen und unkomplizierten Mechanik ist dies eine einfache und unterhaltsame Option.

Peak

Peak-Gaming in seiner besten Form. Peak ist ein kooperatives Spiel, das von den Indie-Studios Landfall und Aggro Crab entwickelt wurde, die sich zu LandCrab zusammenschließen. Man schlüpft in die Rolle eines Pfadfinders, der auf einer verlassenen Insel gestrandet ist und sich den Weg zum Gipfel erklimmen muss, um eine Mitfahrgelegenheit nach Hause zu rufen. Du und bis zu drei Freunde werden klettern, plündern und gegen die Elemente antreten, während ihr euch gegenseitig in diesem massiven Überraschungshit unterstützt. Du hast sicherlich die Highlights inzwischen gesehen, und das Spiel mit Freunden zu spielen, macht genauso viel Spaß, wie die Clips dich glauben machen wollen.

R.E.P.O.

Ein weiteres Spiel, das durch Online-Clips berühmt wurde, R.E.P.O., ist ein kleines bisschen teurer als Peak und ein etwas gruseligeres Erlebnis, aber das Spiel schafft es immer noch, mit Freunden ein absoluter Knaller zu sein. Schlüpfe in die Rolle von ausdrucksstarken kleinen Robotern, die versuchen, Artefakte zu fangen und nach Hause zu bringen. Schreckliche Kreaturen und physikbasierte Spielereien stehen dir im Weg und werden mit Sicherheit für einige tolle Lacher und Schrecken mit Freunden sorgen, während du in diesen Sommernächten nicht von Käfern zu Tode gefressen wirst.

DOGWALK

Es ist kurz, es ist lässig, es ist gemütlich und - das Beste von allem - es ist kostenlos. Das schöne Abenteuer von Blender Studio kostet nichts, und für Winterliebhaber da draußen kann es eine Erinnerung an kältere, schneereichere Tage sein. Schlüpfe in die Rolle eines Hundes, der sein kleines Kind in dieser kleinen offenen Welt hinter sich herzieht, in der handgefertigte Modelle zu einem gesunden Spielerlebnis werden. Im Vergleich zu anderen Einträgen auf dieser Liste kann man damit vielleicht nur einen Teil des Abends verbringen, aber es kann als hübsche kleine Entgiftung nach einem langen Tag dienen.