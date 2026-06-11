7 % der vom Aussterben bedrohten Orang-Utans auf Sumatra wurden während vier Tagen starken Regens getötet

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In eher enttäuschenden Nachrichten wurde berichtet, dass etwa 7 % der kritisch gefährdeten Orang-Utan-Arten, die auf der indonesischen Insel Sumatra leben, eine als Tapanuli-Orang-Utans bekannte Art, leider im extremen Wetter der Region Ende 2025 getötet wurden.

Laut BBC News wird angenommen, dass weniger als 800 dieser Orang-Utans in freier Wildbahn sind, wobei das jüngste Wetter 58 dieser Kreaturen das Leben gekostet hat. Ein Bericht erwähnte, dass das Wetter die Region nicht nur mit gefährlichen, schlechten Bedingungen getroffen hat, sondern auch die Nahrungsverfügbarkeit verringert und die Regenwaldkronen, in denen die Affen leben, beschädigt hat.

Es wird angenommen, dass viele der Kreaturen durch Erdrutsche und Überschwemmungen mitgerissen wurden und dass die größte Auswirkung bemerkt wurde, als der Zyklon Senyar an Land traf, ein starker Sturm, der als anomales Ereignis gilt.

Aufgrund der geringen Population der Art wird angenommen, dass die Tapanuli-Orang-Utans aussterben werden, wenn sie weiterhin mehr als 1 % ihrer Population pro Jahr verlieren – diese jüngste Zahl der Todesopfer ist siebenmal so hoch wie die Schätzungen. Das wirklich verheerende an dieser Nachricht ist, dass die Art erst 2017 entdeckt wurde.