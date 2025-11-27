"67" als Wort des Jahres 2025 ausgewählt... Und es gibt nicht einmal eine Definition (aber hier ist, was es bedeutet)

HQ

Dictionary.com hat eine Reihe von Zahlen als Wort des Jahres 2025 ausgewählt: "67", ausgesprochen "six seven". Im Gegensatz zu typischen Entscheidungen hat der Begriff keine wirkliche Definition und spiegelt einen Slang-Trend wider, der von Gen Alpha in sozialen Medien, Sport und Schulen vertreten wird.

Wenn Sie ihn schon einmal gesehen haben, aber nicht wissen, was er bedeutet, hier die Erklärung: Der Begriff stammt vom Song Doot Doot Doot (6 7) des Philadelphia-Rappers Skrilla, der letzten Dezember veröffentlicht wurde. Natürlich findest du das Lied im Video unten.

Obwohl es zunächst in einem negativen Kontext verwendet wurde, verbreitete es sich schnell online viral und tauchte in TikTok-Basketball-Highlights auf, in denen LaMelo Ball, der Charlotte Hornets-Guard, der 2,01 Meter groß ist, gezeigt wurde. Und andere Athleten, darunter LeBron James und Paige Bueckers.

Trotz seiner Allgegenwart bleibt die Bedeutung von "67" bewusst vage. Dictionary.com beschreibt es als "bedeutungslos, allgegenwärtig und unsinnig" und hebt seine Rolle als kultureller Bindepartner hervor und nicht als Wort mit fester Definition.

Experten schlagen vor, dass die Kraft von "67" im Gefühl der Zugehörigkeit liegt, das es fördert. Der Begriff überholte Anwärter wie Broligarchy, Clanker, Tradwife und Tariff und beanspruchte damit den Spitzenplatz und bewies, dass das Wort von 2025 weniger von Definition als vielmehr von gemeinsamer Erfahrung geprägt ist.