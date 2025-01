66 Millionen Jahre altes versteinertes Erbrochenes in Dänemark entdeckt

HQ

In einer Entdeckung, die Sie vielleicht dazu bringen könnte, Ihr Mittagessen zu überdenken, haben Paläontologen in Dänemark ein versteinertes Stück tierischen Erbrochenes entdeckt, das aus der Kreidezeit stammt. Es wird angenommen, dass das Erbrochene von einem Amateur-Fossilienjäger an den Cliffs of Stevns, einem UNESCO-Weltkulturerbe, von einem Fisch stammt, der Teile von Seelilien auswürgte, die er nicht verdauen konnte. Dieser ungewöhnliche Fund, der 66 Millionen Jahre alt ist, besteht aus Kalklilienfragmenten, die Wissenschaftlern helfen, alte Ökosysteme zusammenzusetzen. Experten sagen, dass die Entdeckung ein Schlüsselelement für das Verständnis der Beziehungen zwischen den Arten in der prähistorischen Nahrungskette ist. Jesper Milan, ein Paläontologe, der an der Studie beteiligt war, beschrieb es in einer Pressemitteilung des Østsjællands Museums als "wirklich ungewöhnlichen Fund" und merkte an, dass das Erbrochene einen Einblick in die Arten von Lebewesen gibt, die von anderen verzehrt wurden, lange bevor der Mensch die Erde durchstreifte.

Hätten Sie jemals gedacht, dass Erbrochenes so viel über die Vergangenheit verraten kann?

Østsjællands Museum

