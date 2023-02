65 ändert das Veröffentlichungsdatum

HQ

65, der kommende zeitreisende Dinosaurierfilm mit Adam Driver, hat sein Veröffentlichungsdatum um eine Woche auf den 10. März verschoben.

Es wurde kein konkreter Grund dafür angegeben, aber es könnte sein, dem Kampf mit Shazam auszuweichen! Fury of the Gods nach der Veröffentlichung, da sowohl 65 als auch der neueste DC-Film ursprünglich am 17. März erscheinen sollten.

Jetzt muss 65 stattdessen mit dem neuen Scream-Film um Kassengeld konkurrieren. Obwohl es vielleicht kein großes Crossover-Publikum gibt, da die beiden Filme unterschiedliche Genres haben, wird erwartet, dass Scream VI dennoch ein großer Hit wird.

Bist du gespannt auf 65?

