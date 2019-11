600 Millionen US-Dollar in drei Tagen: Modern Warfare stellt Verkaufsrekorde auf PS4 und Xbox One auf

Die letzten Call-of-Duty-Ableger hatten kleinere und größere Startschwierigkeiten, was sich auch auf die wichtigen, initialen Verkäufe auswirkte. Das neueste Kapitel der Reihe, Call of Duty: Modern Warfare, wurde jedoch mit einer leistungsstarken, modernen Engine angereichert, außerdem steht als Verkaufsargument eine klassische Kampagne, der kooperative Spec-Ops-Modus und die ewige Mehrspielerschlacht auf dem Plan. Hat all das gereicht, um alte Fans wieder auf die Marke aufspringen zu lassen? Ja, das hat es.

Activision und Infinity Ward haben verraten, dass Modern Warfare den besten Start seit Call of Duty: Black Ops 2 hinlegte - mit Ausnahme von Call of Duty: Mobile. Konkret heißt es, dass 600 Millionen US-Dollar (das sind umgerechnet ca. 540 Millionen Euro) Umsatz allein am vergangenen Wochenende in die Kassen von Activision gespült wurden. Das konnte seit sieben Jahren kein anderes Spiel des Herstellers mehr auf der Konsole leisten.