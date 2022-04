60 Prozent der Kinder im Vereinigten Königreich spielten 2021 Videospiele

HQ

In einem neuen Bericht teilt die Interessengemeinschaft Ukie (das ist eine Gaming-Lobby, die im Vereinigten Königreich operiert) mit, dass 60 Prozent der Kinder in Nordirland, Schottland, Wales und England Nachwuchs-Gamer sind. Von diesen 60 Prozent spielt jede/r Dritte im Alter zwischen 12 und 17 Jahren mit Freunden und Gleichgesinnten online, was für eine breite Akzeptanz spricht. Innerhalb dieser spielenden Zielgruppe sollen angeblich bereits 18 Prozent der Zwei- bis Vierjährigen mit Online-Games in Kontakt kommen. Laut dem Bericht nutzen 59 Prozent der spielenden Kinder Videospielkonsolen, obwohl die Mehrheit eigene Smartphones besitzt (n=54 Prozent). Nur ein Drittel dieser Auswahl spielt regelmäßig auf dem PC.

Laut Ukie glaubt ein Fünftel der Eltern (n=22 Prozent), dass Online-Spiele für ihre Kinder ein Risiko darstellen. Fast doppelt so viele (n=38 Prozent) Erziehungsberechtigten gehen davon aus, dass Online-Games mehr Vorteile als Risiken für den eigenen Nachwuchs mit sich bringen. 40 Prozent sehen weder Vor- noch Nachteil. Gleichzeitig gaben drei von fünf Elternteilen an, dass sie nicht möchten, dass ihre Kinder mit Fremden im Internet sprechen. Zwei Drittel der spielenden Kinder unterhält sich während des Spielens ausschließlich mit Freunden, die sie privat kennen. Über die Hälfte (n=51 Prozent) der Eltern sorgen sich darum, dass ihre Kinder zu Mikrotransaktionen getrieben werden. Aus diesem Grund stellen 87 Prozent der Erziehungsberechtigten eigene Regeln auf, die das Spielverhalten der Kinder beschränken.