60 Minutes-Veteran Scott Pelley wurde nach einer Auseinandersetzung mit dem neuen konservativen CBS-Management entlassen

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Vor nicht allzu langer Zeit hat das neue Eigentümerteam von Paramount, das weiterhin eng mit Präsident Trump und seiner Regierung verbunden ist, die ehemalige Inhaberin von The Free Press, Bari Weiss, als Chefredakteurin bei CBS eingesetzt, und seitdem gab es Zusammenstöße zwischen ihr Personal und ihr.

Dies führte nun dazu, dass einer der legendären Reporter der ikonischen 60 Minutes direkt entlassen wurde, vermutlich wegen eines entscheidenden All-Hands-Treffens, bei dem dieselbe Person Weiss und das Management für ihre politischen Voreingenommenheiten kritisierte.

Wir sprechen hier von Scott Pelley, der laut CBS "aus wichtigem Grund" entlassen wurde, und Analysten sagen voraus, dass Pelley rechtliche Schritte gegen den Sender wegen der Ursache und Art seiner Entlassung einleiten wird.

Nach dem Treffen zwischen den Mitarbeitern, in dem er den von Weiss ernannten ausführenden Produzenten Nick Bilton kritisierte, erhielt er folgenden Brief von Bilton selbst:

"Deine Abneigung gegen die Zukunft der Show ist deutlich zu sehen gekommen. Und ich habe dich gehört. Ihr Arbeitsverhältnis bei CBS wird mit sofortiger Wirkung aus wichtigem Grund beendet."

Pelley sagt in einer Stellungnahme, dass "der neue Eigentümer unseres Netzwerks" das Erbe von 60 Minutes ablegt, "offenbar, um sich einen Moment der Gunst bei der Trump-Regierung zu erschweren."