60 Jahre Doctor Who kommen zum BBC iPlayer

Während Doctor Who heutzutage auf Disney+ für viele Regionen außerhalb Großbritanniens gestreamt wird, verlassen wir uns in Großbritannien immer noch auf BBC iPlayer als One-Stop-Shop, um die Science-Fiction-Serie über das terrestrische Fernsehen hinaus zu sehen. Der Haken an der Sache ist jedoch, dass nur die letzten Staffeln auf der Plattform zu sehen sind, aber das soll sich bald ändern.

Die BBC hat angekündigt, dass sie anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der am längsten laufenden Science-Fiction-Fernsehserie jede einzelne Folge der Serie auf BBC iPlayer stellen wird. Dies bedeutet, dass 60 Jahre Doctor Who, die über 800 Episoden umfassen, Anfang nächsten Monats auf die Plattform kommen werden.

Die Episoden, zu denen Spin-offs wie The Sarah Jane Adventures, Torchwood und Class gehören, werden alle am 1. November 2023 debütieren, gerade rechtzeitig für David Tennant, um für die Episoden zum 60-jährigen Jubiläum, die später in diesem Jahr Premiere feiern, wieder in die Rolle des Doctor zu schlüpfen.