60. Geburtstag: Sega bereitet Überraschung vor

Sega bereitet sich auf seinen 60. Geburtstag vor, denn am 3. Juni 1960 wurde die Firma offiziell gegründet. Das Unternehmen wird ihr Jubiläum sicher groß feiern und eine der geplanten Überraschungen könnten wir womöglich vor kurzem auf einem mysteriösen Teaser-Bild gesehen haben.

Wir interpretieren das Foto als eine geschicktere Version von Segas altem Maskottchen Segata Sanshiro, folglich könnte es sich dabei möglicherweise um den bekannten Sega Saturn Mini handeln (der Saturn war die Konsole, die Segata am häufigsten vermarktete). Da die Figur auf uns einen kämpferischen Eindrucks erweckt, könnte es sich hierbei natürlich auch um ein neues Virtua Fighter handeln. Der letzte brandneue Teil kam vor 14 Jahren heraus, es lässt sich also nicht leugnen, dass es mal wieder an der Zeit für etwas Neues wäre. Was auch immer es ist, am Mittwoch möchte Sega mehr Informationen präsentieren.