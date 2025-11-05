6 Handlungsstränge, die das Marvel Cinematic Universe besser hätte bewältigen sollen

HQ

Das Interesse an der Marvel Cinematic Universe scheint mit jedem Jahr zu schwinden. Nach Abschluss der Infinity Saga haben die verschiedenen Filme immer kleinere Einspielergebnisse erzielt, und die verschiedenen Streifen und Fernsehserien scheinen für diejenigen, die in Marvel und seine weitere Welt investiert haben, am interessantesten zu sein und weniger für die breite Öffentlichkeit. Zu diesem Zweck habe ich mich als Fan von allem, was mit Marvel zu tun hat, entschlossen, ein paar Comic-Handlungsstränge herauszupicken, die das MCU entweder direkt zu adaptieren versucht oder von denen es inspiriert wurde, und hervorzuheben, warum sie es verdienen, eine zweite Chance auf Adaption zu bekommen.

Avengers: Age of Ultron hat einen der größten Bösewichte von Marvel verschwendet

Es gibt verschiedene Gerüchte und Berichte, die besagen, dass James Spader in der kommenden Vision Quest -Serie als Ultron zurückkehren wird, aber die Wahrheit ist, dass es für diese Version des Charakters jetzt zu spät ist. Ultron war und ging und wir haben ihn schon einmal im Kino auf- und absteigen sehen, was bedeutet, dass es nicht viel Platz für einen zweiten Versuch gibt. Allerdings wünschte ich, wir könnten einen Re-Hash von Age of Ultron bekommen, denn das Comic-Ausgangsmaterial ist so viel komplexer und brutaler als das, was der Film zu bieten hat. Wir sprechen hier von einer Erzählung, in der ikonische Helden getötet werden, in der Zeitlinien verändert werden und letztendlich die Marvel Universe, wie wir sie kennen, erheblich durcheinandergewirbelt wurde. Es ist eine Tag-und-Nacht-Geschichte zu dem eher abgeschwächten Abenteuer, das Joss Whedon abgeliefert hat, auch wenn Spader eine hervorragende Besetzung als skrupellose künstliche Intelligenz war.

Captain America: Civil War fühlte sich nie wirklich wie ein Krieg an

In den Comics hat die Civil War -Handlung enorme weitreichende Auswirkungen. Sicher, man kann argumentieren, dass die Verfilmung einen großen Eindruck hinterlassen hat, aber es war auch eine viel zurückhaltendere Herangehensweise an die Geschichte, in der sich eine Handvoll Helden im Streit befanden. Das Comic-Ausgangsmaterial ist ganz anders, denn es bricht ein echter Krieg zwischen den Helden aus, die wir kennen und lieben, zwischen Iron Man und seinen Verbündeten, die für bessere Einschränkungen für Übermenschen kämpfen, während Captain America und andere für den Schutz der Rechte der Super-Fähigen kämpfen. Es gibt Schattierungen davon im Film, aber der Live-Action-Version fehlt die gleiche Schwerkraft, Brutalität und mitreißende Effekte wie dem Comic-Original.

Werbung:

Thor: Ragnarok hat dem Planeten Hulk den Stachel genommen

Ich habe Thor: Ragnarok wirklich genossen und fand, dass es als Thor Film eine lustige und unterhaltsame Fahrt war. Es lässt sich jedoch nicht leugnen, dass dieser Film von Planet Hulk inspiriert ist, und für Comic-Fans ist das eine ziemlich harte Pille, die man schlucken muss. Der "große Kerl" wird seit Jahren von Marvel Studios schlecht behandelt, und dies ist vielleicht einer der wichtigsten Wendepunkte in diesem Kreislauf des Missbrauchs, da Planet Hulk ein eigenständiger Film hätte sein sollen, der auf Bruce Banner und seinem Alter Ego basiert und kein Thor Film. Wir hätten sehen sollen, wie Hulk eine Rebellion auf dem Planeten Sakaar anzettelte und buchstäblich die Welt umkrempelte, in einer von Rache getriebenen Mission, um die Unterdrückten zu befreien. Stattdessen wurde es ein leichteres und fröhlicheres kosmisches Abenteuer, das sich um Thor, Hulk, Loki, Valkyrie und eine Vielzahl anderer skurriler, von Taika Waititi stilisierter Außerirdischer drehte. Nochmals, es war ein guter Film, aber Planet Hulk hätte so viel mehr verdient.

Werbung:

Geheime Invasion... Ich meine, wow. Können wir einfach vergessen, dass es das jemals gegeben hat?

Zum einen war Secret Invasion als TV-Show einfach miserabel, vielleicht das schlechteste Stück Unterhaltung, das Marvel Studios bisher produziert hat. Es war so viel falsch daran, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass es im Grunde den exzellenten Comic komplett ruiniert hat, der seine eigene Phase im breiteren MCU hätte unterstützen können. Von einer Geschichte über Helden, die sich selbst oder der Person neben ihnen nicht vertrauen können, über ein weitreichendes Ereignis, das die Marvel Universe -Landschaft in den Comics massiv veränderte, bis hin zu einer Serie, die die Handlungsbögen geliebter Charaktere ruinierte, unsinnige Handlungspunkte einführte und im Wesentlichen eine Geschichte einführte, die die notwendigen Story-Entwicklungen hätte enthalten können, um Carol "Captain Marvel" Danvers zu einer Kernsäule des MCU zu machen. Alles, was auf dieser Liste erwähnt wird, könnte verbessert werden, um dem Ausgangsmaterial eine bessere Ehre zu erweisen, aber es sind trotzdem einigermaßen unterhaltsame Projekte, aber nicht dieses. Alles über Secret Invasion sollte aus den Annalen der Zeit gestrichen werden.

Gorr, der Götterschlächter, lag thematisch völlig falsch

Es lässt sich nicht leugnen, dass jede Adaption dazu neigt, die Schwerkraft und das Gewicht des Comic-Ausgangsmaterials abzuschwächen, und obwohl das bedeutet, dass sie etwas von ihrem Charme verliert, ist es verständlich, das Endprodukt zugänglicher zu machen. Für viele Handlungsstränge kann das funktionieren, aber für den Gorr the God Butcher Bogen der Reise von Thor hätte die Entscheidung getroffen werden sollen, einen brutaleren und authentischeren Film abzuliefern. Wenn Deadpool and Wolverine so bewertet werden kann, wie es ist, dann gibt es keinen Grund, warum Thor: Love and Thunder nicht auf die gleiche Weise im Trend liegen und eine Darstellung von Gorr liefern könnte, die so ängstlich und grausam ist, wie er es in den Comics ist. Stattdessen bekommen wir ein abgeschwächtes und humorvolles Abenteuer, das sich völlig fehl am Platz anfühlte, trotz Christian Bales größter Bemühungen als brutaler Necrosword -Schwinger.

Die Kang-Dynastie wurde niedergeschlagen, bevor sie wirklich Gestalt annehmen konnte

Schauen Sie, es gab mildernde Umstände, die dazu führten, dass Marvel Studios von seinen Plänen abrücken musste, Kang the Conqueror als seinen nächsten großen Bösewicht im MCU zu verwenden, und ehrlich gesagt, es sei denn, das Casting-Team von Marvel führte aufdringliche und umfangreiche und wahrscheinlich illegale Ermittlungen gegen jeden Star durch, den sie unter Vertrag genommen haben, es gibt keine Möglichkeit zu wissen, was mit Jonathan Majors passieren wird. In dieser Hinsicht kann also eine gewisse Milde an dieser Front angewandt werden. Trotzdem war die Richtung, in die sich die Erzählung mit Kang entwickelte, vor dem Majors -Debakel nicht gerade fesselnd, wobei sich Ant-Man and The Wasp: Quantumania als ein kleiner Problempunkt für den Einsatz des Bösewichts erwies, und das ist eine traurige Angelegenheit, denn Kang ist ein großes Problem in den Comics und verdient seinen Platz im MCU. Marvel sollte aufhören, durch jeden seiner Hauptbösewichte zu hetzen, denn Kang kann glänzen, sollte leuchten und muss glänzen, und es besteht Hoffnung, dass dies aufgrund des untergeordneten Platzes passieren könnte, den Majors ' Kang im MCU eingenommen hat.

Gibt es noch andere Handlungsstränge, die das MCU Ihrer Meinung nach besser hätte handhaben sollen?