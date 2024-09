HQ

Nach seiner Blüte im Jahr 2023 dominiert es auch im Jahr 2024 das Internet und die Diskussionen darüber. Das ist richtig, wir sprechen wieder über KI. Anstatt die Büchsen mit Würmern zu öffnen, die sich um die Verwendung in der Kunst oder die Idee drehen, dass sie den Menschen die Arbeitsplätze wegnimmt, schauen wir uns heute an, wie sie sich selbst austrickst, indem sie im Internet zu dominant ist.

Laut einer Studie eines Teams von Amazon Web Services-Forschern (danke, Forbes) werden rund 57 % aller webbasierten Texte entweder von KI generiert oder durchlaufen einen KI-Algorithmus, bevor sie veröffentlicht werden. Bei so viel KI-generiertem Slop da draußen gibt es Befürchtungen, dass es das Internet und sich selbst töten könnte.

Da KI das Internet nach mehr Daten durchsucht, haben Forscher herausgefunden, dass sie am Ende andere KI-generierte Inhalte aufgreifen und ihre eigene Forschung darauf aufbauen wird, als ob es sich um Fakten handeln würde. Dies kann dazu führen, dass viele reale Fakten verloren gehen, da die KI oft weniger bekannte Daten für das verschrottet, was am meisten verbreitet wird. Dies führt zum Zusammenbruch des Modells, wenn sich die KI so sehr von ihren eigenen synthetischen Daten ernährt, dass sie den Bezug zur Realität verliert, ihre eigenen Daten recycelt und sich nur auf diese verlässt. Um die Zukunft der KI zu sichern, müssen wir möglicherweise einen Korpus von Nicht-KI-Inhalten im Internet aufbewahren, damit sie verwendet werden können.

Werbung: