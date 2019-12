5,5 Millionen Streiter des Schicksals in Dragon Quest XI

Laut Gematsu hat Publisher Square Enix heute aktuelle Verkaufszahlen von Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age veröffentlicht. Weltweit seien über 5,5 Millionen Einheiten des Spiels abgesetzt worden, dazu zählen sämtliche erschienene Versionen des Games. Das JRPG ist letztes Jahr hier in Europa an den Start gegangen, allerdings schon seit Mitte 2017 in Japan erhältlich. Im Herbst hat Nintendo eine tolle Switch-Version davon veröffentlicht, die wir ausgiebig für euch getestet haben. Entwickler Yuji Horii bedankt sich für die Unterstützung der Fans und bestärkt sein Interesse daran, weitere Ableger hervorzubringen.