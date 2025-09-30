55-Milliarden-Dollar-Übernahme von EA: Neue Eigentümer betrachten KI als Methode zur Kostensenkung

HQ

Gestern waren wir alle überrascht, als offiziell wurde, dass Electronic Arts übernommen und privatisiert werden sollte, und das alles aufgrund eines Deals, der zwischen dem Saudi Arabian Public Investment Fund (PIF), dem Silver Lake und dem Affinity Partners (im Besitz von Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner) mit einem Wert von satten 55 Milliarden Dollar ausgehandelt wurde.

Als die Nachricht bekannt wurde, wurde es auch als Rekord angesehen, da es sich um die bisher größte "All-Cash-Transaktion" im Bereich der Videospiele handelte. Dies lässt vermuten, dass das Partnerkonsortium über die finanziellen Mittel verfügt, um EA morgen zu kaufen, wenn der Genehmigungsprozess bereits abgeschlossen wäre, was jedoch nicht der Fall ist. Der Abschluss des Genehmigungsprozesses wird jedoch für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 erwartet.

Dies scheint an sich schon eine Art Trickaussage zu sein, denn während eine gute Menge Geld bereit ist, bereitgestellt zu werden, um EA zu privatisieren, heißt es in einem neuen Bericht der Financial Times (danke, Insider Gaming), dass ein Kredit aufgenommen wird, um den Deal über die Linie zu bringen.

In dem Bericht geht es darum, wie die neuen Eigentümer hoffen, dass künstliche Intelligenz die Gewinne von EA in den folgenden Jahren steigern wird, indem sie die Betriebskosten "erheblich" senken. Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Kostensenkung notwendig sein wird, um "eine große Schuldenlast für ein Unternehmen zu bewältigen, das in der Vergangenheit eine begrenzte Nettoverschuldung hatte", was so gut wie bestätigt, dass ein Kredit aufgenommen werden muss, um die immense Transaktion abzuschließen.

Die Idee, die Betriebskosten zu senken und KI zur Gewinnsteigerung einzusetzen, scheint auch darauf hinzudeuten, dass es im Rahmen dieses Deals schließlich zu Entlassungen und Umstrukturierungen kommen wird, da das Übernahmekonsortium versucht, den Wert und das Vermögen zurückzugewinnen, das es beiseite gelegt hat, um EA in seine größeren Portfolios aufzunehmen.