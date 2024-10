53% der Gamer bevorzugen Singleplayer-Spiele

HQ

Trotz des extremen Erfolgs großartiger Singleplayer-Erlebnisse wie Elden Ring, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Marvel's Spider-Man 2, Hogwarts Legacy, Black Myth: Wukong und Warhammer 40.000: Space Marine II - während Live-Service-Unternehmen wie Redfall und Concord erheblich zu kämpfen hatten - konzentrieren sich die Giganten der Gaming-Welt weiterhin auf das Live-Service-Konzept.

Und das wäre verständlich, wenn es das wäre, was die absolute Mehrheit tatsächlich spielen wollte. Nun stellt das Analyseunternehmen Midia Reasearch eine Umfrage vor, die zeigt, dass 53% aller Gamer lieber Singleplayer spielen. Und dann muss man bedenken, dass der Rest nicht online ist, aber auch eine lokale Kooperation war für die Befragten eine Option (die Befragten konnten mehr als eine Antwort auswählen) und erreichte einen Durchschnitt von etwa 20 %. In einer Zusammenfassung schreibt Midia:

"Und Live-Service-Spiele saugen so viel Aufmerksamkeit und Engagement auf. Es gibt immer noch Möglichkeiten in diesem Bereich, aber der Durchbruch ist eine große Herausforderung. Mit jedem neuen Live-Service-Hit, der es schafft, sich einen Platz zu erobern, steht den Neueinsteigern weniger Platz zur Verfügung, um ihr Netz auszuwerfen.

AAA-Entwickler auf Konsole und PC jagen weiterhin dem Live-Service-Jackpot hinterher, aber der Einzelspielermodus bleibt für die meisten (53 %) Spieler die beliebteste Art zu spielen."

Sie behaupten auch, dass die Kosten für die Entwicklung von Einzelspieler-Titeln enorm gestiegen sind, aber dass der Live-Service immer noch ein größeres Risiko darstellen kann, da die Kosten noch höher sind und auch nach dem Start weitergehen. Midia kommt zu dem Schluss, dass es an der Zeit sein könnte, wieder mehr Singleplayer zu spielen:

"Für viele AAA-Publisher, die neue Spiele entwickeln, könnte es an der Zeit sein, den Kurs vom roten Live-Service-Ozean auf den blaueren Einzelspieler-Ozean umzustellen - oder zumindest einige mehr Ressourcen auf Solo-Erlebnisse zu verlagern."

Sind Sie von den Ergebnissen überrascht und was würden Sie am liebsten selbst spielen, wenn Sie die gleichen Optionen wie die Umfrageteilnehmer hätten? PvE, lokaler Koop-Modus, Online-PvP oder Singleplayer?