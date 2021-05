505 Games stellt 5 Millionen Euro für Entwicklung von Ghostrunner 2 bereit

One More Level wird im Auftrag von 505 Games ein zweites Ghostrunner entwickeln. Die Ankündigung der "zweiten Version des Ghostrunner-Videospiels" klingt zunächst missverständlich, doch der Publisher wünscht sich ein Ghostrunner 2. Der erste Teil sei überaus erfolgreich gewesen und habe sich über 600.000 Mal auf PC, Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch verkauft (bis Ende des Jahres wird das Original in verbesserter Form auf Playstation 5 und Xbox Series erwartet).

Zu Ghostrunner 2 gibt es aktuell kaum Informationen: Es soll für PC, Xbox Series und Playstation 5 erscheinen und die Firma hinter 505 Games stellt 5 Millionen Euro Budget für die Entwicklung bereit. Dieses Geld soll dem Unternehmen laut Pressemitteilung dabei helfen, im polnischen Markt Fuß zu fassen. Im Übrigen ist 5 Millionen Euro auch ungefähr die Summe, die 505 Games für die Studioakquise von One More Level mitsamt den Lizenzrechten an Ghostrunner bezahlt hat.

Quelle: Gematsu.